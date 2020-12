El secretario de Defensa interino, Christopher Miller, ordenó a los funcionarios del Pentágono que pausen la cooperación con el equipo de transición del presidente electo Joe Biden.

Así lo informaron fuentes familiarizadas a la plataforma Axios y Bloomberg también hizo eco de la noticia.

La respuesta oficial del Pentágono es que se trata de «un simple retraso de las últimas reuniones programadas hasta después del año nuevo».

Sin embargo, la medida de Miller ha sido tomada como animadversión y desconfianza hacia el equipo de Biden desde el nivel más alto de la administración Trump.

Parte de esta desconfianza habría sido desatada contra el equipo de Biden por causa de una filtración de información del Pentágono.

Se trata de una publicación del Washington Post que revelaba cuánto dinero se ahorraría si Biden detuviera la construcción del muro fronterizo de Trump: 2,6 mil millones de dólares.

Miller habría ordenado cancelar todas las reuniones de transición programadas la noche del 17 de diciembre.

«Teníamos menos de dos docenas de reuniones restantes en el programa hoy y la próxima semana», dijo el funcionario a cargo, y agregó que «el personal del Departamento de Defensa que trabaja en las reuniones estaba abrumado por la cantidad de reuniones».

«Estos mismos líderes senior necesitaban hacer sus trabajos diarios y estaban siendo consumidos por las actividades de transición… Con las vacaciones, nos arrodillamos durante dos semanas. Todavía estamos comprometidos con una transición productiva», concluyó.

Luego de la publicación de la nota original en Axios, Miller anunció: «En ningún momento el Departamento ha cancelado o rechazado ninguna entrevista… Después del feriado mutuamente acordado, que comienza mañana, continuaremos con la transición y las reuniones reprogramadas a partir de hoy».

Ahora la versión imperante es que los funcionarios están abrumados. Según el reportero del Washington Post, Dan Lamothe, los funcionarios tienen hasta 20 reuniones por día.

El coautor de la nota en Axios, Jonathan Swan, asegura que la versión original de la nota es la certera.

“Contrario a este giro del Pentágono, no hubo NADA de rutina en esta decisión. Los altos funcionarios de Trump han estado furiosos con el equipo de Biden, culpándolos en privado por las filtraciones, y esta decisión se discutió anoche con la Casa Blanca», exclamó en redes sociales.

