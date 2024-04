Aunque en el televisor el presidente argentino Javier Milei me está por informar de algo importante, ya que apeló a la cadena nacional, la noticia para mi pasa por otro lado. Durante las primeras semanas de gobierno, cada vez que el mandatario emitía un mensaje, se escuchaban de mi balcón varios vecinos “caceroleando”. Aunque era evidente que se trataba de una minoría, no hay dudas que era una ruidosa. Pero el anuncio de hoy me dejó en evidencia que las encuestas que indican que hoy el gobierno está más fuerte que cuando asumió tienen algo de certeza:

Durante todo el mensaje presidencial, una sola vecina salió a su balcón a golpear la cacerola. Lo hizo ni bien apareció Milei en transmisión, por lo que es evidente que ni siquiera tenía interés en escuchar lo que iba a decir. Hace un tiempo sonaban diez o quince. Quedó una sola. Como el soldado japonés que no aceptaba la rendición de su imperio y seguía “luchando” en vano años después del final del conflicto bélico.

Yendo a lo importante, más allá del precario pero simbólico “focus group” de Villa Crespo, Milei anunció que se terminó el déficit fiscal. Incluso, el trimestre arrojó un 0,2% de superávit, algo que no sucedía desde hace muchos años en Argentina.

“Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país”, resaltó el libertario.

Para el presidente argentino, el logro no es un “slogan” de su gestión, sino que se trata de algo equivalente a un “mandamiento”. En sintonía a lo que Milei manifestó en campaña, reiteró que la inflación es un “robo”, por lo que el ordenamiento fiscal permite no apelar a la emisión monetaria para cubrir el déficit, evitando “robarle” a la gente.

Con relación al anuncio, el mandatario aseguró que no se tratará de algo “momentáneo” y que no esperen de su gestión un incremento del gasto o un retorno al déficit. También prometió que cuando los recursos lo permitan, se procederá a bajar los impuestos.

Para Milei, este logro se hizo con “buena parte de los actores políticos en contra” y a contramano de muchos medios de comunicación, que reaccionaron a su gestión violentamente por el fin de la pauta publicitaria estatal.

El mandatario argentino resaltó que la obra pública se reanudará con recursos del sector privado y que no se volverá al esquema de millonarias transferencias discrecionales a las provincias.

Finalmente advirtió que Argentina comienza a transitar un camino de sustentabilidad y que el Estado brindará las “condiciones necesarias” para que el sector privado inicie el camino del crecimiento económico. “La era del Estado presente ha terminado”, dijo con relación al modelo económico del kirchnerismo.

Hacia el final del mensaje, Milei le agradeció a su equipo económico y aseguró que está compuesto de “patriotas” que pusieron el pecho para meterse en un incendio cuando muchos corrían. También reconoció el “esfuerzo heroico” de la mayoría de los argentinos que, aunque la están pasando mal, comprenden que este es el único camino posible.