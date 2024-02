Nicolás Maduro se sigue saliendo con la suya. A pesar de que Estados Unidos anunció este martes a través del Departamento de Estado que reimpondrá las sanciones al petróleo, el gas y el oro venezolano a partir del 18 de abril, cuando vence el alivio temporal concedido en octubre, el tiempo de gracia con el que aún cuenta el régimen no solo le permite percibir ingresos por dos meses y medio más sino que además podrá maniobrar a través de los grupos de presión ideológicos y las empresas estadounidenses que se están lucrando con la reactivación de los negocios con Caracas para convencer a la Casa Blanca de reconsiderar la decisión.

“No solo los grupos de presión ideológicos de izquierda sino ahora también los grupos comerciales, las compañías petroleras de Estados Unidos que están haciendo negocios con Maduro, van a ponerle presión al gobierno de Biden para que no restaure las sanciones. Así que no se puede dar por hecho que van a restaurar las sanciones en abril”, advierte el exsubsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, en entrevista con PanAm Post.

El también exembajador de Estados Unidos en Venezuela considera que Maduro no solo se burló del presidente Joe Biden sino que además humilló a la Casa Blanca, con el agravante de que esto ocurrió porque la Administración demócrata lo permitió y lo sigue permitiendo. Recuerda que él trabajó en altos cargos en los gobiernos de Ronald Reagan y de los dos George Bush (padre e hijo) y “si les hubieran hecho a cualquiera de esos tres presidentes lo que acaba de hacer el gobierno de Maduro, de violar un acuerdo que había firmado, (…) cualquiera de esos tres presidentes hubiera restaurado las sanciones inmediatamente”.

Del fracaso a la humillación

Otto Reich considera que la política de Biden hacia Venezuela ha sido un fracaso desde el inicio de su gestión. “Desafortunadamente para el pueblo de Venezuela, para la región, para la democracia del hemisferio, para la política de Estados Unidos y para la imagen y el honor de Estados Unidos, la política (de Biden) ha sido un fracaso. No funciona. Lo estamos viendo. Pero no solo un fracaso sino una humillación. Están humillando a la Casa Blanca (…) porque (Maduro) le dice una cosa y hace otra. Y la Casa Blanca no responde o responde a medias”.

A propósito de la respuesta del régimen chavista que apunta a la suspensión de los vuelos de repatriación de venezolanos deportados por ingresar de manera ilegal a EE. UU., Otto Reich advierte que la migración es usada como arma política contra Washington no solo por la dictadura de Venezuela sino también por la de Nicaragua y Cuba.

¿Habrá cambios este año si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca? Si bien destaca que el exmandatario republicano no suele revelar sus próximas acciones, por lo que es difícil predecir sus pasos, asevera que sin duda Trump “no le va a dar la oportunidad a Maduro de humillar a Estados Unidos o engañar a Estados Unidos, como lo ha hecho Maduro con Biden”.