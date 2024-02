La «larga marcha a través de las instituciones» del socialista Antonio Gramsci describe la lenta y gradual captura intelectual de una sociedad a través de sus influyentes y poderosas instituciones, como la iglesia, los medios de comunicación, las artes, las corporaciones, las escuelas y las universidades, hasta llegar a la infiltración total.

Se necesita poca conciencia para darse cuenta de que estas estrategias han tenido éxito. En los Estados Unidos, todas las instituciones de Gramsci son ahora socialistas en su política y colectivistas en su ética.

Para las personas que piensan en la libertad, podría decirse que la más crítica de las instituciones de Gramsci es la escuela. Cuanto mayor sea la medida en que los niños puedan adquirir las habilidades adecuadas de razón e instrucción moral en sus años de formación —evitando el adoctrinamiento colectivista— mejor equipados estarán para defenderse de una cultura que ha evolucionado bruscamente hacia la izquierda. Sin embargo, ¿cómo puede lograrse esto si las propias escuelas ya están capturadas?

La educación en casa es una solución al adoctrinamiento infantil por parte de un grupo de personas que, en su mayoría, desprecian a los padres y a sus hijos. Enseñar teoría crítica de la raza, colectivismo y pornografía a los niños es su forma de demostrarlo. Como suele decir Michael Malice: «Esta gente te quiere muerto, pero se conformará con tu sumisión». Los padres no deberían ofrecérsela.

Resultados académicos en la educación tradicional versus educación en casa

Un análisis de la conveniencia de la escolarización tradicional debe comenzar con una evaluación de su eficacia. Uno de los objetivos concretos de la enseñanza primaria y secundaria es la competencia académica, medida mediante pruebas estandarizadas.

Los resultados son patéticos. Hace unos años, los estudiantes americanos de quince años que se presentaban al Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes se situaban en la media mundial o cerca de ella en ciencias y lectura, y muy por debajo de la media mundial en matemáticas. Esto ha sido así durante décadas, sin que se haya producido prácticamente ninguna mejora en ese tiempo.

Mientras tanto, los alumnos educados en casa destacan, con 12 y 22 puntos porcentuales más que los alumnos de escuelas privadas y públicas, respectivamente, en las pruebas estandarizadas de rendimiento académico. Este es el caso en todas las razas y grupos demográficos de ingresos. Un estudio de 2015 mostró que los alumnos negros escolarizados en casa superaban entre 23 y 42 puntos porcentuales a los alumnos negros de la escuela pública.

Estos resultados no deberían sorprender. La escolarización tradicional, con su rígido enfoque de «talla única», es opresiva para el intelecto y especialmente perjudicial para los niños superdotados, que deben reprimir su impulso natural en favor de la conformidad con el grupo.

Para el establishment académico de izquierda, esta mediocridad forzada es una característica, no un defecto. Al inculcar el aburrimiento y embotar los sentidos, se prepara a los estudiantes para que acepten las premisas de la ética colectivista y reciban cualquier instrucción —por absurda que sea— como autorizada.

En cambio, la educación en casa da prioridad al individuo y a su potencial personal. Lejos de ahogar las dotes naturales de los niños, este tipo de enseñanza las potencia. Liberados de una conformidad sin sentido, los niños pueden seguir sus lecciones e intereses en un entorno receptivo y natural, en lugar de rígido y artificial.

Aférrate a tus hijos —habilidades sociales y felicidad

Como complemento a los logros académicos, la educación en casa tiende a producir niños más completos que la enseñanza tradicional. Aunque quienes se oponen a la educación en casa suelen señalar —sin pruebas— la disminución de las habilidades sociales como un inconveniente, los hechos demuestran lo contrario.

Un estudio de 2006 utilizó una Escala de Calificación de Habilidades Sociales de cincuenta y cinco ítems para recopilar datos sobre las habilidades sociales generales de los niños, incluidas las categorías individuales de cooperación, afirmación, responsabilidad y autocontrol.

La Escala de Valoración de las Habilidades Sociales indicó que los alumnos educados en casa mostraban unas habilidades sociales superiores a la media y unas puntuaciones globales un 15 por ciento superiores a las de los alumnos educados tradicionalmente, incluyendo puntuaciones más altas en cada una de las categorías individuales.

En las escuelas tradicionales, en cambio, los niños están sometidos al fenómeno relativamente moderno y perjudicial de la orientación entre iguales. Del libro de Gordon Neufeld y Gabor Maté Hold on to Your Kids: «La orientación entre iguales se refiere a la tendencia de los niños y jóvenes a buscar en sus iguales la dirección: su sentido del bien y del mal, los códigos de conducta y su propia identidad. La orientación entre iguales socava la cohesión familiar, sabotea el desarrollo saludable y fomenta una cultura juvenil agresiva y prematuramente sexualizada».

La inculcación izquierdista y el embrutecimiento moral por parte de los profesores apenas son necesarios cuando la orientación entre iguales, incluidas las redes sociales, hace el trabajo por ellos. Hoy en día, los niños y adolescentes sufren altos índices de depresión, ansiedad y suicidio. Afortunadamente para los educadores en casa, ese destino se evita en gran medida.

Valor > coste

En los últimos años, la educación en casa ha crecido más rápidamente que cualquier otra forma de educación, como muestra la Figura 1. Esto es cierto en todas las razas, rentas y lugares de los EEUU. Muchos padres se pasaron a la educación en casa porque les preocupaban las prácticas de las escuelas tradicionales durante el pánico covid, incluido el uso obligatorio de mascarillas.

Figura 1: Crecimiento de la educación en casa en los Estados Unidos

A pesar de este crecimiento, la proporción de alumnos de K-12 en los EEUU que se educan en casa sigue siendo relativamente pequeña, en torno al 5%. Esta cifra podría aumentar aún más si se conocieran mejor las ventajas de la educación en casa y se abordaran más claramente las dificultades.

En este contexto, los padres pueden pensar que separarse de la manada y educar a sus hijos en casa supone un reto demasiado grande, concretamente en lo que se refiere a la logística y a la incapacidad percibida para gestionar la educación en casa de un hijo en combinación con sus propias responsabilidades profesionales.

Como ha observado Thomas Sowell, en una sociedad con recursos limitados no hay soluciones, sólo compensaciones. Los padres que sacan a sus hijos de la escuela tradicional y los educan en casa se enfrentan a un mayor grado de implicación y esfuerzo en la vida de sus hijos. Esto puede suponer una reducción temporal de las horas de trabajo, los ingresos y la vida social. A cambio, reciben la tranquilidad de saber que se negaron a entregar su orgullo y alegría a un sistema que desea deshumanizarlos. En última instancia, lo que se gana es el claro sentimiento de apego y orgullo que supone criar a un niño productivo, realizado y verdaderamente seguro de sí mismo, equipado para triunfar en el mundo real.

Superar la inacción

Una inercia significativa está dejando a la gran mayoría de los padres atados a la escolarización tradicional, que ha demostrado ser un sistema obsoleto y perjudicial. Los burócratas, los sindicatos y los macabros profesores universitarios que se manifiestan en contra de la educación en casa —incluso proponiendo su prohibición en todo el país— lo hacen porque creen que los hijos de los demás son de su propiedad. Quienes piensan así se han ganado el desprecio, no el privilegio de enseñar a la próxima generación. Los padres harían bien en devolver esa responsabilidad al hogar.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Artis Shepherd es el fundador y socio director de una firma de capital privado con sede en el área de Dallas-Fort Worth.