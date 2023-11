Pese a haber perdido las elecciones generales, el socialista Pedro Sánchez logró juramentarse como presidente del Gobierno español por cuatro años más, gracias a una polémica amnistía pactada con los partidos separatistas catalanes y los nacionalistas vascos, lo que podría poner en riesgo la integridad territorial de España. Para salir al paso a los reclamos de miles de manifestantes que cada noche protestan frente a la sede de su partido en la calle Ferraz de Madrid, abundaron las banderas españolas en el primer mitin masivo de Sánchez luego de su investidura, en el que se mostró más radicalizado y dispuesto a seguir imponiendo su ideología “progresista” por encima de las alternativas políticas que ponen por delante la defensa de la libertad.

“Nosotros reivindicamos la España abierta, la España tolerante, la España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista, y efectivamente por eso, no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber cuatro años de gobierno progresista”, dijo Pedro Sánchez con tono desafiante y como si contara con un enorme respaldo popular que no consiguió en las urnas, así como tampoco en este evento, ya que según reseña Ok Diario, apenas reunió a unos 5000 seguidores movilizados en autobuses y con almuerzos pagados en un recinto con mayor capacidad.

España es un país abierto y tolerante. España es feminista y ecologista. España es amante de la paz y la justicia social. Así que ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei, ni Feijóo ni Abascal. Va a haber cuatro años más de Gobierno progresista.#EspañaAvanza pic.twitter.com/LOaVSJfeQA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2023

La posición de Sánchez frente al conflicto Israel-Hamás

Tampoco se puede pasar por alto que ha sido mayor el número de asistentes a las manifestaciones que se repiten a diario frente a la sede de su formación política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Incluso, mientras Pedro Sánchez pronunciaba sus discurso se congregaban nuevamente miles de personas en la calle Ferraz, donde destacó una pancarta que decía: “La próxima vez, te votará Hamás”.

Y es que el líder de los socialistas ha desatado una crisis diplomática con Israel tras calificar las acciones militares del ejército israelí en la Franja de Gaza como una “matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas”, lo que calificó como “absolutamente inaceptable” durante su visita al paso de Rafah –frontera de Gaza y Egipto–. La postura de Sánchez contra Israel fue incluso elogiada por el grupo terrorista Hamás, que inició esta nueva escalda del conflicto el 7 de octubre cuando atacó territorio israelí, dejando más de 1200 muertos. Una posición que reiteró en su mitin de este domingo en el recinto ferial IFEMA de Madrid.

El cinismo de Sánchez y Zapatero

Sánchez no desaprovechó la oportunidad para defender la polémica amnistía pactada con los independentistas que le dieron los votos que necesitaba para su investidura al asegurar que “España no se va a romper. La amnistía va a beneficiar hasta a aquellos que se movilizan en contra de ella porque van a vivir en un país más unido que nunca”.

Su cinismo fue incluso superado por el de su mentor político, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien luego de haber servido en reiteradas oportunidades como vocero de la dictadura de Nicolás Maduro, hoy dijo en el mismo evento que con Pedro Sánchez “España vive el mejor momento económico y social de su historia”, ocultando que las estadísticas muestran que la economía española es la segunda peor de Europa desde 2019, periodo gobernado por Sánchez.