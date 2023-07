“En España nunca se le dio el gobierno al que perdió las elecciones”. Este es el lema que repiten off the record como un mantra a la prensa en la sede central del PP. Es que, técnicamente, la centroderecha “ganó” las elecciones, ya que le sacaron 14 escaños de diferencia al PSOE. Sin embargo, el relato dista de la realidad. Aunque Alberto Núñez Feijóo insiste con su “derecho” a formar gobierno, quedó lejos de las 176 bancas necesarias. Al PP no le alcanzó ni en soledad ni apelando a una coalición con Vox.

Las encuestas anticipaban otro escenario muy distinto. Se barajaba hasta esta mañana una mayoría absoluta de los populares, con la opción de la coalición derechista con Santiago Abascal, que termina finalmente con 33 escaños. Pero la oposición quedó a 6 bancas de terminar con la disputa esta noche.

Llegando al 97% del padrón escrutado, por estos momentos los analistas españoles coinciden que Feijóo se confió. Que enfrentó el final de la campaña convencido que contaba con un mayor capital político que el que finalmente obtuvo. Igualmente esto no fue directamente al costal de Vox. Es que, la fuerza derechista, más allá de terminar como la tercera fuerza por encima de Sumar, redujo la cantidad de votos con relación a los comicios de hace cuatro años.

El socialismo de Pedro Sánchez no ganó, pero obtuvo el mejor resultado que podía llegar a conseguir. Aunque cayó del primero al segundo lugar (el PP por ahora obtiene 136, mientras el PSOE lo escolta con 122), la repartija final evita cualquier gobierno o coalición de derecha. Claro que, matemáticamente, la cuestión se podría terminar con una coalición como la que tuvo lugar recientemente en Alemania con la centro derecha y la centro izquierda, pero la polarización española descarta de plano este escenario.

Por ahora se discuten las posibilidades del bloqueo y de nuevas elecciones. También habrá que ver si las negociaciones consiguen algunas abstenciones que garanticen una nueva investidura de Sánchez. Sería la primera vez que un candidato formalmente derrotado termine siendo mandatario de España.

De convocar una vez más a las urnas, la próxima jornada electoral podría tener lugar en diciembre. Si se baraja y se da de nuevo, los relatos de las fuerzas políticas se adaptarán sin dudas a la nueva coyuntura. Del centro a la izquierda seguramente se apele a que ellos van al frente, tratando de cotizar la perspectiva de cada partido. Cabe destacar que si el PSOE logra el apoyo del resto de los partidos izquierdistas, estaría solamente a cuatro escaños de la mayoría absoluta.

Feijóo y el PP deberían replantear la estrategia, ya que demostraron que están más lejos del objetivo de lo que parecía. Por el lado de Vox, Abascal ya sabe que el Partido Popular está lejos de un gobierno en soledad, por lo que se lo requerirá necesariamente como socio de gobierno.

Información en desarrollo…