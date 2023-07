No es un secreto que Venezuela es uno de los pocos países de Latinoamérica que mantiene relaciones formales con Corea del Norte, la nación más hermética del mundo donde hasta se fusila a sus ciudadanos por ver programas de televisión considerados “prohibidos”. Y no es que el régimen de Nicolás Maduro sea el más democrático y respetuoso de los derechos humanos, pero el autoritarismo que encabeza Kim Jong-un supera cualquier delirio imaginable. ¿Es entonces el modelo de propaganda norcoreano un ejemplo a seguir por parte de una dictadura que busca desesperadamente ganar legitimidad internacional con unas elecciones que sirvan para mostrar una aparente normalidad democrática a pesar de la ilegal inhabilitación de candidatos? Todo indica que al chavismo no le interesa el disimulo. El último anuncio de Caracas para “fortalecer las agendas bilaterales en materia comunicacional” con Pionyang así lo demuestra.

De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería chavista difundida este sábado, la viceministra para la Comunicación Internacional, Mercedes Chacín, se reunió con el embajador norcoreano, Ri Sung Gil, con el propósito de estrechar lazos para “mantener una relación de cooperación comunicacional”. Vale recordar que Corea del Norte se caracteriza por ser un país gobernado desde su fundación por la dinastía Kim, que ha impuesto el comunismo juche –variante norcoreana del marxismo-leninismo– mediante su sistema de propaganda que gira en torno a un exacerbado culto a la personalidad de los líderes –considerados casi dioses– al punto de que el calendario en este rincón del mundo gira en torno a eventos relacionados con el mandatario y su familia.

En la misma dirección de la propaganda norcoreana

La Venezuela chavista no ha estado lejos de imitar el modelo de propaganda norcoreano. Las estatuas, murales y cuadros del fallecido Hugo Chávez en todas las instituciones y oficinas estatales, así como los dibujos animados de “Súper bigote y Cilita”, haciendo referencia al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que hasta han sido entregados a niños como regalos de Navidad, van en esta dirección.

“Nos estamos poniendo de acuerdo en cómo a través de la difusión de la verdad defender nuestro territorio, la soberanía y nuestra multipolaridad”, dijo este sábado la viceministra chavista Mercedes Chacín tras la reunión con el embajador norcoreano en Caracas, Ri Sung Gil, asegurando que “en la conversación se trataron temas de interés común”.

📰 #EsNoticia | Venezuela y la República Popular democrática de Corea avanzan en materia comunicacional (+Detalles) 👇https://t.co/VXKKI87tO6#GeneraciónTricolor pic.twitter.com/wKnoIjCrJT — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 8, 2023

Las “agendas bilaterales” de Venezuela y Corea del Norte

Si algo tienen en común los regímenes de Venezuela y Corea del Norte es el aislamiento, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos, la represión y el aparato de propaganda que si bien ya han imitado en Caracas ahora buscan fortalecer con “agendas bilaterales” que apuntan a un mayor acercamiento. “Buscamos articular y profundizar un poco en lo que tiene que ver con la comunicación de cada país y la defensa de nuestra soberanía”, agregó Chacín.

En marzo, el embajador del régimen chavista, Yván Gil, también se reunión con el embajador norcoreano con el propósito de ratificar sus posturas en favor del derecho de las naciones a la “autodeterminación y la soberanía”. Es justo en nombre de la “autodeterminación y soberanía” que en Corea del Norte está prohibido sintonizar programas radiales y de televisión de Corea del Sur, y por haber cometido este “delito” dos mujeres fueron fusiladas el mes pasado por orden de la tiranía de Kim Jong-un.