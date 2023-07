La noticia sobre la muerte de Luciano Marín Arango, mejor conocido por el alias de ‘Iván Márquez´’ no llegó sola. Tampoco la causa del fallecimiento consecuencia de las secuelas del atentando que sufrió el año pasado en Venezuela. No es casualidad que el excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien asumió luego como jefe de la Segunda Marquetalia, estuviera en el país vecino, pues allí conseguía armamento para usarlo contra el Estado colombiano, según confesó en Estados Unidos el exgeneral venezolano, Cliver Alcalá.

Al preguntársele durante la audiencia celebrada el 30 de junio en una corte de Nueva York si desde su puesto de mando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el mandato de Hugo Chávez había entregado armas a los líderes de las FARC, incluyendo 20 granadas, el exmilitar venezolano respondió: “Sí, señor”. Y respecto a la entrega de dos lanzagranadas fue incluso más específico: “Lanzagranadas 3.5, señor”.

Esta confesión se desprende de la declaración publicada este jueves por el periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, quien tuvo acceso a la transcripción de la audiencia. En el documento no solo se precisa el tipo de armas entregadas a las FARC sino los nombres de quienes las recibieron. Cuando se le preguntó si las dos eran para Luciano Marín Arango (Iván Márquez), Cliver Alcalá aclaró que solo uno, pues “el otro era para el Sr. (Rodrigo) Londoño, Timochenko”.

At last week’s plea hearing in NYC, ex Venezuelan General Cliver Alcala acknowledged providing grenade launchers to Colombian rebel leaders Ivan Marquez and Timochenko on orders of Hugo Chavez’s government.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) July 6, 2023