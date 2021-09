Los análisis políticos sobre el comportamiento de la “oposición” venezolana se agotan. Con la participación en una nueva ronda de negociaciones y el anuncio de concurrir a otras elecciones con el régimen chavista, tras una etapa de confrontación y relevo de la vía electoral, se cierra otro ciclo marcado por la ilusión y la decepción, donde el fracaso, la complicidad o la cohabitación definen a la coalición de partidos que cada cierto tiempo cambia su nombre para oxigenarse. Ante la creciente frustración que invade a los venezolanos, surge la necesidad de un análisis psicológico. Una visión que permita determinar si existen patologías como el tan mentado síndrome de Estocolmo o se trata únicamente de los habituales y mezquinos intereses personales y pugnas partidistas.

Tanto el comportamiento colectivo como algunas conductas individuales abren paso a diagnósticos y especulaciones. Son cinco procesos de diálogo desde que Nicolás Maduro está en el poder y una docena de intentos acumulados en toda la era chavista. Todos con el mismo resultado: oxígeno para el régimen y prolongación de su mandato. Adicionalmente, casos como el del diputado Freddy Guevara, quien fue encarcelado por la justicia chavista por su postura firme contra la dictadura y tras salir en libertad abogó por la “convivencia” con sus captores, ha llevado a muchos a sugerir que hay un síndrome de Estocolmo latente.

Para obtener un diagnóstico profesional y preciso, PanAm Post consultó al psicoanalista Axel Capriles, quien explicó que en la oposición venezolana se observa una rendición, producto de la situación complicada en la que cayó que no le permite salir bien parada en ningún escenario. “Hay complicidad. No veo síndrome de Estocolmo porque más allá de la complicidad no hay enamoramiento o identificación. Pero sí hay complacencia y docilidad, contubernio de quien se sabe vencido y prefiere bajar la cabeza para sobrevivir. Pareciera que no son tiempos heroicos. Aceptan las reglas truqueadas con tal de sobrevivir”.

Nuevo encuentro en México

Justamente este viernes se dio inicio en México a la nueva ronda de negociación entre el “gobierno de Nicolás Maduro” y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, según se definieron las partes en el memorando de entendimiento acordado a mediados de agosto, lo que marcó de manera oficial la finalización del Gobierno interino de Juan Guaidó, dado que sus representantes firmaron un documento en el que no se contempla la figura del interinato y, en su defecto, se reconoce la presidencia en manos de Maduro.

Este segundo encuentro en México se extenderá hasta el lunes 6 de septiembre, teniendo al levantamiento de las sanciones y la participación en las elecciones como principales puntos sobre la mesa. El régimen chavista tiene claros sus objetivos. “Nosotros vamos ya con algunas propuestas enfocadas en lo económico y social, en la atención del pueblo de Venezuela y la devolución de recursos que le pertenecen a Venezuela para poder atender las necesidades de toda la población”. Así reseñó la Voz de América las declaraciones de Jorge Rodríguez en representación del régimen.

Guaidó, entre la fantasía y la contradicción

La delegación opositora está encabezada por el abogado y exalcalde del municipio caraqueño de Baruta, Gerardo Blyde. Sin embargo, fue el propio Juan Guaidó quien envió este viernes un mensaje poco claro a través de las redes sociales.

Aunque ya los partidos políticos anunciaron que participarán en las elecciones regionales convocadas por el régimen para el 21 de noviembre, Guaidó señaló que el objetivo es “lograr un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa”, lo cual no parece estar en la agenda del palacio de Miraflores.

Hoy inicia la primera ronda de negociación en México. ¡Estamos #UnidosParaLuchar!

Por un acuerdo de Salvación Nacional ¡Estamos #UnidosParaLuchar!

Por elecciones libres y justas ¡Estamos unidos por la salvación de Venezuela! Aquí nuestro mensaje al país👇🏽 pic.twitter.com/oachXZON8l — Juan Guaidó (@jguaido) September 3, 2021

Maduro, soberbio y victorioso

No hay ninguna declaración de Maduro o sus representantes relacionada con el posible adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias, como promete Guaidó. Al contrario, Nicolás Maduro dijo recientemente que espera con ansias ver al dirigente opositor ejerciendo su derecho al voto el próximo 21 de noviembre, ya que esto representará un reconocimiento público a su legitimidad, a la del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, la cual no fue reconocida por gran parte de la comunidad internacional ni por Juan Guaidó, quien realizó en su lugar una consulta popular para desconocer estos comicios.

Adicionalmente, Maduro, mostrándose fortalecido y victorioso, le ordenó públicamente a los dirigentes opositores que hagan lo que tengan que hacer para que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump a altos funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

“Capriles, Ramos Allup y Guaidó, me van buscando la forma de que se levanten las sanciones”: El mensaje de Maduro a líderes opositores venezolanos pic.twitter.com/EPNkeBBtY7 — NTN24 (@NTN24) September 1, 2021

La validación del orden arbitrario

La oposición no aprovechó su mejor momento, cuando tuvo el control del Poder Legislativo y el reconocimiento de unos 60 países al Gobierno interino conformado en febrero de 2019. Es inconcebible cómo después de haber acorralado al régimen la situación se volteó. Así lo destaca el psicoanalista y doctor en ciencias económicas, Axel Capriles, en declaraciones ofrecidas a PanAm Post.

“La oposición se encontraba en una situación muy delicada, de espada contra la pared. O no participar, manteniendo sus principios, siendo erradicada totalmente de todas las posiciones de poder, o participar, contradecirse y aceptar un proceso en el que no cree, pero que le permite mantener una que otra posición de mando, lo que le da cierto oxígeno para ver qué pasa en el futuro”.

Bajo este análisis, lejos de padecer el mencionado síndrome de Estocolmo, la oposición es víctima de sus propios errores. El especialista concluye que en esa disyuntiva entre no participar y mantener sus principios o participar y contradecirse, la oposición venezolana optó por la segunda opción, lo que “valida el orden arbitrariamente establecido”, pero como “no cuenta con ninguna otra herramienta”, escogió el camino que le permite dar cuenta de que “al menos existe”.