Un mes bastó para que la Consulta Popular del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ahogara en el olvido. Nadie la recuerda. Ya no es tema de conversación. Su estela pasa “sin pena ni gloria” en el país donde la crisis no da tregua y escasean las soluciones.

Ese es el análisis del doctor en Filosofía de la Universidad de Paris-X Nanterre y profesor titular de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Erik Del Búfalo, quien en entrevista con PanAm Post asegura que la jornada opositora “no tuvo absolutamente ningún impacto político en Venezuela”.

Su visión se sustenta sobre la base de que “la intención de ese llamado, de esa convocatoria, era recoger o tratar de tener Guaidó un manto de legitimidad para que los gobiernos que aún lo apoyan tuvieran como poder hacerlo”.

Pero el crítico sociocultural insiste en que “a lo interno de Venezuela nadie habla de eso. No rozó ni de cerca a la conflictividad política”.

¿Entonces, qué logró? “Sirvió a la cúpula de Voluntad Popular y al Gobierno interino para decir que tenían apoyo popular y no sólo legitimidad jurídica y, a partir de ahí, seguir hablando en voz de los venezolanos y seguir recibiendo ayuda humanitaria y fondos de organismo multilaterales”, afirma Del Búfalo a PanAm Post.

Un desgaste con estrategia

La consulta tuvo su precio para Guaidó. “Su figura está muy desgastada”, apunta Del Búfalo, autor de Polifemo.

A su juicio, “hay que tener claro que la movida de Guaidó tenía sentido a corto plazo, él asumía como presidente interino y habían dos posibilidades: un pliegue de las Fuerzas Armadas o una intervención humanitaria pero no se dieron ninguno de los dos escenarios”.

Ante ello, señala que Guaidó sólo se reduce a operar como “una figura simbólica”. Esto lo atribuye a un plan estratégico de Leopoldo López, fundador del partido que luego de ocho años detenido huyó a España donde vive rodeado de lujos. López «se cuidó bien de escogerlo” para “resguardarse en un exilio y presentarse en una posible transición”.

La retórica interina

Guaidó se defiende. Se excusa con retórica. Para él, la consulta es “un movimiento ciudadano, organizado desde la sociedad civil con cinco días de participación muy exitosos porque lograron, pese a la pandemia y la persecución, dar mensajes importantes”, respondió a El País.

Uno de los mensajes es que “la organización y la unión son fundamentales en Venezuela”. Otro es “el rechazo al fraude y elevar la lucha y la solución al conflicto en elecciones presidenciales y parlamentarias”.

Eso le respondió al medio español insistiendo en que el reconocimiento internacional y la presidencia encargada son “instrumentos de defensa de lo que queda de democracia”. Así se protege aunque sus intereses se le filtran. “No podemos permitir un vacío en la interlocución”, es su argumento.

Verlo de otra manera, para Guaidó representa darle «la razón a la dictadura, que torturó, asesinó, robó elecciones. Hay que mejorar procesos, pero sin perder de vista el contexto”, dice.

Otra raya opositora

Pero la visión de Del Búfalo la advirtió también Infobae. En diciembre, este medio analizó que “la oposición no ha sabido canalizar el descontento porque no ha logrado sus objetivos, y eso ha desmoralizado a la gente, que aunque está en contra de Maduro, pocos ven la necesidad de apuntar su nombre en algo que no tiene ningún efecto legal o político”.

De esa manera consideraba un “nuevo fracaso” la jornada de Guaidó donde consultó a la población si estaría dispuesta a apoyar «todos los mecanismos de presión nacional e internacional» en pro de «elecciones presidenciales y parlamentarias libres» en rechazo al fraude electoral del régimen.

Según Infobae, “la tónica de la jornada fueron los locales de votación semivacíos”, aunque la oposición se atribuyó un triunfo “histórico” al resaltar una masiva participación por Internet que “saturó” los canales dispuestos para votar.

El estorbo chavista

Con Guaidó nuevamente reconocido por los países de la Unión Europea y a la espera de la ratificación de Estados Unidos bajo las riendas del demócrata Joe Biden, “Maduro la tiene más difícil que antes. Lo más probable es que no cumpla los cinco años que pretende mantenerse en Miraflores”, sostiene Erik Del Búfalo, quien se dedica al campo de la filosofía contemporánea, ética, estética, pensamiento político y filosofía de la comunicación.

Está convencido de que “Maduro no le conviene a nadie, ni siquiera a los cubanos que ya chuparon todo lo que pudieron chupar del país”.

Cree que “Biden no se va a querer enfrentar al ala radical de izquierda del Partido Demócrata, que coqueteó con el chavismo”; sin embargo, prevé que “el chavismo va a querer negociar con Biden». Ante este escenario espera que responda que es necesario salir de Maduro.

Ese acuerdo sería “el escenario más coherente con el escenario interno del chavismo, donde se presiona por otra situación económica donde Maduro se vuelve un estorbo”.

Su lectura es que “hay una contradicción grande en la hegemonía debajo de él, entre la apariencia política y la realidad económica. Maduro es también una carga y aunque desde el discurso parece eterno, no es así”.