Los fanáticos no solo aportan emoción a los deportes, también dinero. La pandemia del COVID-19 ha golpeado los distintos campeonatos deportivos de la misma manera como ha azotado las economías de casi todos los países del planeta. Gradas vacías, eventos suspendidos o aplazados y reducción de las pautas publicitarias conforman el cóctel más dañino para las finanzas del deporte en las últimas décadas.

Ya la pandemia ha dejado pérdidas que superan los 14000 millones de dólares en los cinco deportes más afectados. El futuro de las distintas disciplinas deportivas parece estar en manos de las vacunas. El pasado reciente ha sido devastador para un negocio que en gran medida depende de la aglomeración de personas en espacios relativamente estrechos. El béisbol parece haberse llevado la peor parte. El fútbol americano, el fútbol (soccer) y el baloncesto tampoco se han salvado. Incluso la fórmula 1 ha registrado pérdidas importantes.

La Major League Baseball (MLB) es sin duda el mejor termómetro para medir el impacto financiero que ha sufrido el béisbol con la pandemia. Durante la recortada temporada de 2020 que se llevó a cabo casi en su totalidad sin espectadores en las tribunas, se registraron millonarias pérdidas que llevaron a la MLB y sus 30 equipos a presentar una demanda contra las aseguradoras que se han negado a pagar las reclamaciones a pesar de que las pólizas señalan que tienen cobertura a “todo riesgo”, según especifica la querella introducida en la Suprema Corte de California, a la que tuvo acceso la agencia AP.

Major League Baseball and all 30 of its teams are suing their insurance providers, citing billions of dollars in losses during the pandemic-altered 2020 season.

