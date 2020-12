Estados Unidos fue víctima de un ciberataque masivo a las redes de varios organismos clave del Gobierno. Las miradas apuntan a dos países. El secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó directamente a Rusia. Sin embargo, el presidente Donald Trump minimizó el alcance de esta operación y sugirió que la responsabilidad sería de China.

“No puedo decir mucho porque todavía estamos determinando lo ocurrido pero está bastante claro que fueron los rusos”, dijo el viernes el secretario de Estado. Se trata del primer funcionario del Gobierno en acusar directamente al Kremlin de la autoría del ataque informático masivo a los programas informáticos del Pentágono, el Departamento de Estados y los departamentos de Comercio, Energía y Seguridad Interior, entre otros organismos.

En el programa televisivo The Mark Levin Show, Pompeo afirmó que “hubo un esfuerzo significativo para usar un programa de terceros para incrustar esencialmente código dentro de los sistemas del Gobierno de Estados Unidos”. El jefe de la diplomacia agregó: “Creo que ahora podemos decir que es bastante claro que fueron los rusos los que participaron en esta actividad”.

Para expertos en ciberseguridad se trata de la mayor operación de espionaje informático de la historia. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró que todo está bajo control. Restándole importancia al tema, el mandatario desestimó la autoría de Rusia y apuntó a China, vinculando el ciberataque con el presunto hackeo a las máquinas de votación para favorecer a su rival, Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

“El ciberataque es mucho mayor en los medios de noticias falsas que en la realidad. Me han informado sobre la situación en su totalidad y todo está bajo control. Rusia, Rusia, Rusia es lo que dicen siempre cuando algo sucede (…)”. Añade el presidente en un hilo en su cuenta en Twitter que “discutiendo la posibilidad de que sea China (¡puede ser!). También pudieron haberse atacado nuestras ridículas máquinas de votación durante la elección, por lo cual es obvio que gané por mucho, lo que convierte esto en la mayor vergüenza de corrupción para Estados Unidos”.

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020