El proceso de la cuarta revolución industrial ha empezado con la declaración de cuarentena político, económica de los Estados Unidos de América. No niego que las tecnologías que van a transformar la vida del planeta existían con anterioridad, estas, sin embargo, estuvieron detenidas en su desarrollo por una fuerza que todavía pone al humano y a la vida humana, primero, es la ética y moral cristiana, a la cual en occidente católica nadie puede escapar, porque es la esencia de la vida misma. El ateo, invento de occidente, no puede existir sin el Dios católico. El ateo no puede existir fuera de occidente.

A diferencia de otros continentes, América fue descubierta y fundada con la Biblia en la mano, convirtiéndose desde el primer día en el continente dominante en el mundo, primero con los poderosos reinos del Perú y México, y luego con los Estados Unidos de América, que en su proceso imperialista-expansionista absorbió la tradición hispana. Noventa por ciento del territorio de los Estados Unidos, fue hispano, de allí Estados Unidos se quedó con el dólar, el cowboy, los caminos, las ordenadas ciudades, la ley y el capitalismo. El hispano por su cultura mestiza heredada de España y del Imperio Romano, se adapta a las circunstancias inmediatamente.

No voy a especular, sino afirmar, que occidente cristiano es la región más prospera del planeta, y dentro de occidente, EEUU es el diamante, en donde la vida gira alrededor de la iglesia. El cristianismo ofrece un factor que ayuda al desarrollo y protege al ser humano otorgándole el derecho a ser libre. Sin embargo, desde la declaración de la cuarentena, el derecho a la libertad de culto religioso ha sido suprimido. Las iglesias han sido cerradas y la jerarquía cristiana se ha quedado callada en sospechosa complicidad con el poder político y la mega corporaciones.

La cuarta revolución industrial es diferente a las anteriores, porque ingresa y transforma la creación divina de Dios, el hombre, con la modificación genética y la alteración misma de las normas éticas y morales que permiten el funcionamiento de la civilización. Combinar, por ejemplo, genes humanos con los de ratones, con la excusa de que en algún momento se podrían fabricar órganos humanos para ser trasplantados. O los de un gato con una medusa, para cambiarlo de color, otra vez con la excusa de curar enfermedades, esta tecnología se puede adquirir on-line (CRISPR) y practicarla en casa, esta de moda ahora el bio hacking.

La inteligencia artificial combinada con la bio tecnología, observa el panorama desde otra perspectiva: la inmortalidad, con la eliminación del proceso de envejecimiento, considerado como una enfermedad, y el desarrollo de la mente humana con ayuda de nano sensores instalados dentro del cerebro mismo, convirtiendo al hombre en un ente extremadamente inteligente, diez millones de veces mas inteligente que un humano normal.

Esa es la nueva revolucion industrial que se esta gestando en este momento sin ningún tipo de objeción ni discusión, porque para gestarla y desarrollarla es necesario que occidente pierda su libertad y su escudo, la religión cristiana, y es precisamente lo que está sucediendo. Se puede ir a comprar a un supermercado, pero esta prohibido ir a misa.

La discusión sobre el control de la población tiene muchos años, y se han probado varios métodos, desde el aborto masivo —China Comunista— al cambio del estilo de vida en occidente, introduciendo la idea de que la mujer madre es una esclava del varón, y que el hombre y la humanidad son perversos y destructores del planeta. Ocasionando alarmantes descensos de la tasa de natalidad en Europa. Pero ahora, con la cuarta revolucion industrial, sin compas moral, el desafío es aun mas grande porque millones de personas van a poder vivir en muy buenas condiciones hasta los 100 años, nuevamente abriendo el dilema de la sobrepoblación y el control de la natalidad forzada en países pobres.

En estos tres últimos meses, por ejemplo, 95 % de la industria del comercio se ha mudado a la internet y esta controlado por la inteligencia artificial, las ordenes son seleccionadas y despachadas por robots. Lo mismo sucede con la industria financiera, el cajero ha prácticamente desaparecido. Lo mismo sucede con la industria médica, que esta quebrada, 70 % del personal medico no esta trabajando en este momento, y parte de las consultas se realizan con tele medicina e inteligencia artificial.

El debate sobre la modificación genética masiva y la inmortalidad no se esta dando, simplemente la cuarta revolucion industrial se desarrolla sin ningún tipo de análisis crítico en una sociedad sin derechos básicos, y sin iglesia. Esta es la primera vez en 500 años que el continente americano se queda sin cristianismo, y opino que es muy peligroso, pues nos deja sin defensa moral, ética y política contra fuerzas poderosas como la industria del aborto y de reducción de la población pobre. Para sus fines, la cuarta revolucion industrial no quiere la moral y ética cristiana, sus razones son claras, y perfilan un futuro sin el Dios bíblico.

Ahora, el COVID 19, es un murmullo lejano y neutro, la discusión se centra en la recuperación de los derechos básicos y la defensa de la vida. Cada día que pasamos sin derechos y sin moral y ética cristianas nos hundimos más.