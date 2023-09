No son pocos los jóvenes y no tan jóvenes chilenos y latinoamericanos que creen que Salvador Allende fue un gobierno popular e incluso un demócrata. Muchos ven como una traición el pronunciamiento militar y no entienden que Allende llevaba a Chile a una dictadura marxista leninista a la cubana.

Allende era un pequeño burgués que mientras realizaba sus estudios de medicina comenzó a leer a Marx, Lenin, Trotsky y empezó así una carrera como diputado y senador por 25 años. Luego fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda y cuatro veces candidato presidencial.

Este personaje catalogado de popular jamás tuvo una mayoría, la única vez que fue electo luego de sus cuatro intentos obtuvo solo 36 % de los votos, versus 35% del candidato Alessandri.

Por la Constitución vigente en aquella época, era el Congreso quien debía elegir entre las dos primeras mayorías al próximo presidente de Chile. Acá la democracia cristiana juega un rol protagónico y es cómplice al entregar el país al marxismo leninismo de Salvador Allende. Con la gravedad de hacer firmar a Salvador Allende un Estatus de Garantías para cumplir con la Constitución ¿Usted hace firmar a un demócrata un Estatuto de garantías constitucionales?

Mucho se habla también de la intervención de la CIA contra el gobierno de Allende, que existió, pero nada se habla del apoyo monetario que recibió Allende de la ex Unión Soviética y la KGB. La intervención extranjera existió pero de ambas potencias.

Si bien Salvador Allende llegó al poder por vía legal o democrática, al poco tiempo su gobierno se volvió una dictadura. Las expropiaciones se intensificaron y el poder judicial no actuó, ya que Allende solo cumplía los fallos judiciales si estos eran favorables a la revolución, de lo contrario hacía caso omiso a los fallos.

Inevitablemente y como toda revolución, el gobierno de la UP, tenía un brazo armado

(MIR), el movimiento de izquierda revolucionario, quien siempre actuó al margen de la ley pero contaba con el apoyo irrestricto del gobierno. Muchos carabineros asesinados, propietarios y opositores, sufrieron las consecuencias de la dictadura que comenzaba a instaurarse.

Allende, como ya comenté, no respetaba los fallos del Poder Judicial y tampoco respetaba al Poder Legislativo. Si bien no tenía mayoría para gobernar sin violar la Constitución, empezó a utilizar resquicios legales y a gobernar por decreto.

La lógica estatista de una economía planificada, el control de precios y la baja productividad, acompañada de una emisión monetaria llevaron a Chile a la mayor inflación de sus historia (600 %) y escasez de productos de primera necesidad.

La influencia de la tiranía cubana, la cantidad de extranjeros en el país y el poder de fuego hicieron inevitable un enfrentamiento que solo se pudo evitar gracias a la intervención y pronunciamiento militar en el año 1973. Y esta intervención ha sido publicada por todos los medios y todos los años.

Curiosamente, los mismos que votaron por Allende, los demócrata cristianos fueron los primeros en reconocer que las FF. AA. salvaron a Chile de una dictadura marxista. Eduardo Frei Montalva y Patricio Alwin.

Nicolás Márquez hizo un excelente trabajo de investigación en su último libro sobre Allende. Invito a comprar el libro donde explica en detalle “La dictadura comunista de Salvador Allende” donde encontrarán información relevante y detalles del verdadero Salvador Allende.