El triunfo de Javier Milei en las PASO dio muchas lecciones a los opositores del socialismo y los planificadores centrales. También dejó al descubierto la pauta, la manipulación de las encuestas y, por supuesto, la sabiduría del pueblo argentino, que está cansado de vivir en un país inviable, lleno de regulaciones, con constante hiperinflación y una presión fiscal de las más altas del mundo.

Entre los tips que quedarón para aprender están los siguientes: primero, el líder de la Libertad Avanza jamás fue tibio ni transó sus principios y convicciones. Ojalá todos los liberales y las derechas latinoamericanas entiendan que la cobardía y la corrección política no derrotarán nunca a la izquierda. No se le debe dar un centímetro al rival ideológico y Milei lo tiene muy claro.

Segundo, el triunfo de las ideas, cuando éstas son las correctas no es necesario tener una plataforma multimillonaria para lograr los resultados esperados.

Tercero, y uno de los puntos centrales es no menospreciar la sabiduría de los argentinos, ya que no son pocos “opinólogos” que consideran que los votantes de Milei no entienden sus propuestas. Es decir, para ellos, más de siete millones de votantes son ignorantes.

La Libertad Avanza ganó en 16 de 23 provincias y eso no es un voto bronca. Milei entregó una propuesta y los argentinos en masa la apoyaron. Se propuso un programa de gobierno, y mediante las votaciones se impuso por mucha diferencia.

Cuarto, más calle y menos focus group, la cantidad de personas que juntaba Milei hacía evidente un importante apoyo, pocas veces visto en la política. Sin embargo, la casta no lo quiso ver en su momento y tampoco lo quiere hacer ahora.

Quinto, Milei es un líder carismático, capaz de plantarse donde sea y defender sus ideas con fuerza, con un programa de gobierno innovador, donde el capital humano juega un rol clave en todas las políticas públicas. Así dejó al peronismo con su peor resultado electoral en décadas.

Ojo, que Javier Milei tiene un piso de más de un 30%. Patricia Bullrich, en cambio, sumando todos los sufragios que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta llega al 28%. Cabe descatar que existe una posibilidad que los votos no vayan todos para la exministra y ese es el techo de Juntos por El Cambio.

Para Sergio Massa el panorama no es mucho mejor, sumando todos los votos de Unión por la Patria, llega a un 27% y han tratado de instalar por todos los medios que en las PASO no se eligió nada, que ahora vienen las de verdad. Lo cual demuestra lo miserable de la política, no son capaces de reconocer una derrota histórica.

Por último y muy relevante para las elecciones, Massa y Bullrich tendrán que debatir con Milei y ninguno tiene las credenciales de ganarle un debate. “La piba” puede pasar como alguien que tiene un enfoque básico y Massa es el ministro de Economía del actual gobierno, que entregará un país con una economía apunto de estallar. Milei les dará un baile.