Bayly, en uno de sus programas referente a la guerra entre Rusia y Ucrania, comete varios errores, dos errores muy graves, desinformando a los televidentes de manera grosera y faltando a la verdad.

Primero dice que Vladímir Putin es de derecha, lo cual es totalmente falso. Putin es contrario a la iniciativa privada, es estatista, posee un control total de los medios de comunicación y reprime a quienes piensan diferentes. Igual a Nicolás Maduro, al dictador de Corea del Norte, al dictador chino, curiosamente sus aliados.

Es conservador en lo moral o cultural, pero eso no lo convierte en una persona de derecha. Putin es un nostálgico de la ex Unión Soviética y es de izquierda, es un nacionalista de izquierda.

Después en el mismo programa cuestiona la visita de Alberto Fernández, presidente de Argentina, a Rusia. Y vuelve a cometer otra aberración informativa diciendo que cómo es posible que Alberto Fernández, reconocido de izquierda peronista, se junte con Putin, un matarife de derecha, según las palabras de Bayly. Dado que la izquierda defiende los derechos humanos, según Bayly.

En serio Bayly cree que la izquierda defiende los derechos humanos ¿Dónde? ¿Cuándo? En Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte. ¿En la ONU? Donde la impresentable Michelle Bachelet ha mirado el techo ante las más aberrantes violaciones a los derechos humanos.

¿Cuándo la izquierda ha defendido los derechos humanos de manera irrestricta? Nunca.

Al poner estas palabras y calificativos, Bayly, que según él, es de derecha liberal, le hace el juego completo a la izquierda mundial y al progresismo.

Bayly está a favor de que la OTAN entre de manera militar a Ucrania, lo cual sería en mi opinión la guerra entre las dos potencias nucleares y el número de víctimas se va a multiplicar.

También aboga para que le envíen armamento militar a Ucrania y ahí es bueno pensar el para qué ¿Con más armas Ucrania ganará la guerra? No ¿Habrá menos muertes? Tampoco. No cambiará para nada el curso de la guerra, Ucrania fue entregada por la OTAN, la ONU, la UE y todos esos organismos internacionales que no sirven de mucho. Hablan mucho pero no tienen ningún efecto para detener la guerra.

El único presidente de Estados Unidos que no fue a la guerra y evitó entrar en conflictos bélicos fue Donald Trump, aunque a la izquierda mundial le duela en el alma está tremenda verdad. Todos los demás han hecho lo mismo que Rusia hace ahora. Con provocación o sin provocación.

Lo de Putin es impresentable y deberá responder por sus actos, pero hoy debe primar la diplomacia y detener la guerra. Eso es lo urgente y dar una salida negociada a Putin, eliminar las sanciones, si lo siguen encerrando y se ve sin salida podría apretar el botón rojo.