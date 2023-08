Los chinos llevan en Jamaica desde el siglo XIX. Tras la emancipación, los plantadores pensaron que los negros recién liberados no estarían dispuestos a trabajar en las plantaciones, y el éxodo de ex esclavos de las plantaciones confirmó sus sospechas. Así que para cubrir las carencias de mano de obra, los plantadores recurrieron a la importación de trabajadores. Para atraer a trabajadores de Asia y África se introdujo un sistema formal de contratos de arrendamiento.

Los chinos entraron en la sociedad jamaicana en 1854 como mano de obra humilde. Aunque no eran esclavos, las condiciones de trabajo eran deplorables y los salarios, ínfimos. Muchos trabajadores se arrepintieron de aventurarse en Jamaica tras sentir el azote de la explotación. Las barreras idiomáticas también agravaban los problemas al amplificar los sentimientos de alienación.

Los nativos consideraban a los chinos gente rara con creencias extrañas. También se les menospreciaba por optar por trabajar en las plantaciones. Aunque los chinos entraron en Jamaica como clase marginada, no permanecieron así mucho tiempo. Los chinos demostraron ser más asimilables que los inmigrantes indios y no tardaron en enviar a sus hijos a la escuela.

Eran conscientes de que sin asimilación sus esperanzas de movilidad social se desvanecerían. Así que invirtieron en aprender inglés y se hicieron miembros de iglesias establecidas para desbloquear oportunidades de ascenso social. Gracias a su flexibilidad, los chinos superaron a sus coetáneos en los ámbitos académico y empresarial.

A diferencia de los clanes de inmigrantes indios, los chinos aprovecharon la oportunidad para convertirse en actores importantes de la sociedad. Aprovecharon su perspicacia empresarial para desarrollar nichos de mercado en Jamaica. Gracias a su ingenio, el sector minorista de Jamaica se revolucionó. Su reputación de comercializar y ofrecer productos a un precio razonable se hizo legendaria.

Según el historiador James Carnegie, los chinos dominaban el comercio de comestibles de Jamaica y, de paso, establecieron un barrio chino en Kingston. Este éxito les granjeó la envidia de sus coetáneos y, en consecuencia, fueron víctimas de disturbios raciales a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Entre 1918 y 1919, los comerciantes chinos sufrieron daños por incendios provocados, especialmente en las parroquias de Saint Catherine, Clarendon y Saint Mary, y las cosas empeorarían aún más en los turbulentos años treinta. Pero los negros no eran el único grupo resentido por su ascendencia. Los empresarios blancos no participaban en los actos vandálicos contra sus negocios, pero para marginar a los chinos, algunos sostenían que Jamaica debía ser para los jamaicanos.

Curiosamente, el nacionalista negro Marcus Garvey criticaba a los trabajadores locales por su ineficacia. Pocos lo admitían, pero era evidente que los chinos desplazaban a los nativos de todos los matices porque eran competitivos. Su rendimiento industrial era excepcional y sus hijos estudiaban ciencias y empresariales en escuelas de élite. Aunque envidiaban su éxito, se convirtió en norma señalar que los chinos tenían una increíble ética del trabajo. A muchos también les desconcertaba su sencillez. A pesar de su riqueza, los chinos no eran ostentosos.

Sin embargo, con la creciente prosperidad de China y el aumento de sus inversiones en Jamaica, hay quien sostiene que los chinos están colonizando Jamaica. Los críticos sostienen que están canibalizando parroquias como Saint Ann y Manchester. Además, otros se quejan de que se les adjudican contratos a expensas de los empresarios locales. Desde el punto de vista de las infraestructuras, desempeñan un papel decisivo en Jamaica, lo que algunos consideran un indicio de su poder.

Aunque poderosas, estas afirmaciones son inmerecidas. China tiene una política de no injerencia y, a diferencia de las potencias occidentales, las inversiones chinas no están vinculadas a una política de buen gobierno. Los chinos se dedican estrictamente a hacer negocios, y lo hacen tan bien porque los jamaicanos no son tan productivos. Los jamaicanos admiten que los chinos son más competentes en la construcción de carreteras que los trabajadores jamaicanos.

En una entrevista concedida al Gleaner, Bobby Brown, residente en Yallas (Santo Tomás), declaró a los periodistas en patois jamaicano que el rendimiento de los trabajadores locales es insatisfactorio:

When you look pon di local part, flagwoman a chat to her friend, di man a siddung a build a spliff. Cuando vas a la parte china, no ves eso. Verás a 20 hombres en la parte local y a cinco en la china, y mira cómo va el trabajo.

Incluso dicen que un chino puede hacer el trabajo de cinco jamaicanos. Una eminente consultora de gestión me contó que un empleado le preguntó por qué los jamaicanos no son buenos en los negocios, ya que los chinos han transformado empresas que los jamaicanos nativos no podían escalar. Además, hace poco visité una empresa azucarera propiedad de chinos y un trabajador se mostró sorprendido de que, a pesar de su opulencia, los chinos condujeran coches destartalados. Evidentemente, a los chinos les interesa más hacer negocios que presumir.

No hay pruebas de que los chinos estén colonizando Jamaica; sin embargo, si los jamaicanos no se vuelven productivos, los chinos seguirán minimizándolos en su país. Quejarse de los chinos es fácil, pero los locales seguirán siendo sujetos marginales si no se vuelven productivos.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises

Lipton Matthews es investigador, analista de negocios y colaborador de Merion West, The Federalist, American Thinker, Intellectual Takeout, mises.org e Imaginative Conservative.