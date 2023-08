Nueva Delhi, 29 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, calificó este martes de “absurda” la publicación por parte de China de un mapa de sus fronteras en el que se anexionó varios territorios en disputa entre ambos países como propios.

“China ha publicado mapas de este tipo en el pasado en los que reclamaba territorios que no le pertenecían. Publicar un mapa no significa nada”, dijo el ministro indio durante un foro organizado por el canal indio NDTV.

“Tenemos muy claro cuáles son nuestros territorios. Hacer afirmaciones absurdas no convierte en tuyos los territorios de otros pueblos”, agregó.

El comentario del ministro se produce un día después de que China publicase oficialmente la versión actualizada del mapa del país y lo emplease en páginas webs del Gobierno como la del Ministerio de Recursos Naturales, informó ayer en la red social X (antes Twitter) el diario oficialista chino Global Times.

Dicho mapa incluía el territorio administrado por la India de Arunachal Pradesh, en el noreste del país, como parte de China.

CHINA'S MAP FAKERY | China provokes India again days before #G20Summit, includes #ArunachalPradesh, Aksai Chin in its new 'standard map'.

Tune into #NationTonight with @ShreyaOpines pic.twitter.com/02BNtvvNjO

— Mirror Now (@MirrorNow) August 29, 2023