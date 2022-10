Muchos economistas de la corriente dominante creen que la estabilidad económica se refiere a la ausencia de fluctuaciones excesivas en la economía en general. Una economía con un crecimiento constante de la producción y una inflación de precios baja y estable se consideraría estable, mientras que una economía con frecuentes ciclos de auge y caída y una inflación de precios variable se consideraría inestable.

Según el pensamiento popular, un entorno económico estable, con una inflación de precios y un crecimiento de la producción estables, actúa como amortiguador de las perturbaciones, facilitando la planificación de las empresas. Así, la estabilidad del nivel de precios es la clave de la llamada estabilidad económica.

Supongamos que la gente aumenta la demanda de patatas frente a la de tomates. Este refuerzo relativo se refleja en el aumento relativo de los precios de las patatas. Las empresas exitosas deben prestar atención a las instrucciones de los consumidores, demostradas por los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios, mientras que si no se atiende a los deseos de los consumidores, se producirá una mezcla de producción de bienes y servicios equivocada y se producirán pérdidas. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, si las empresas prestan atención a los cambios relativos de los precios, tomarán decisiones correctas.

Si el nivel de precios no es estable, la visibilidad de los cambios en los precios relativos se vuelve borrosa y, en consecuencia, las empresas no pueden conocer los cambios relativos en la demanda de bienes y servicios y tomar decisiones de producción correctas, según la corriente económica. Esto conduce supuestamente a una mala asignación de recursos y al debilitamiento de los fundamentos económicos. Por lo tanto, los cambios inestables en el nivel de precios ocultan los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios. En consecuencia, se supone que las empresas tendrán dificultades para reconocer los cambios en los precios relativos cuando el nivel de precios es inestable.

Esta forma de pensar justifica el mandato del banco central de aplicar políticas que aporten estabilidad a los precios, es decir, un nivel de precios estable, con la estabilidad del nivel de precios medida por índices de precios populares como el Índice de Precios al Consumo (IPC). Mediante diversos métodos cuantitativos, los economistas de la Fed han establecido la política actual de mantener la inflación de precios en el 2 %. Cualquier desviación significativa de esta cifra constituye una desviación de la senda de crecimiento de la estabilidad de precios.

Obsérvese que los responsables de la política de la Fed nos dicen que deben estabilizar el nivel de precios para permitir el funcionamiento eficiente de la economía de mercado. Obviamente, esto es una contradicción, ya que cualquier intento de manipular el llamado nivel de precios implica una interferencia con los mercados y, por lo tanto, conduce a señales falsas como las que transmiten los cambios en los precios relativos.

La política de estabilidad de precios conduce a una mayor inestabilidad

Supongamos que la tasa del llamado nivel de precios disminuye visiblemente, por lo que, para evitar este descenso, la Reserva Federal introduce agresivamente dinero en el sistema bancario. Debido a esta política, el nivel de precios se estabiliza con el tiempo.

¿Debemos considerar esto como una acción de política monetaria exitosa? La respuesta es categóricamente no. Dado que el bombeo monetario pone en marcha el desvío de riqueza de las actividades generadoras de riqueza a las actividades no generadoras de riqueza, esta política debilita el proceso de generación de riqueza y conduce a un empobrecimiento económico.

Obsérvese que el empobrecimiento económico se ha producido a pesar de la estabilidad del nivel de precios. Obsérvese también que, para lograr la estabilidad de los precios, la Reserva Federal ha diseñado un aumento de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.

Las fluctuaciones en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria son importantes. Esto pone en marcha la amenaza del ciclo de auge y caída, independientemente de la estabilidad del nivel de precios.

Aunque es probable que los aumentos de la oferta monetaria se manifiesten en un incremento general de los precios, esto no tiene por qué ser siempre así. Los precios están determinados por factores reales y monetarios. Por lo tanto, si los factores reales tiran en dirección contraria a los monetarios, puede que no se produzca ningún cambio visible en los precios.

Mientras el crecimiento del dinero es boyante, los precios pueden mostrar aumentos moderados. Evidentemente, si prestáramos atención al llamado nivel de precios y dejáramos de lado el aumento de la oferta monetaria, llegaríamos a conclusiones erróneas sobre el estado de la economía.

El nivel de precios no puede determinarse conceptualmente

La idea del poder adquisitivo general del dinero y, por tanto, del nivel de precios, no puede establecerse ni siquiera conceptualmente. Cuando un dólar se cambia por una barra de pan, podemos decir que el poder adquisitivo de un dólar es una barra de pan. Si un dólar se cambia por dos tomates, también significa que el poder adquisitivo de un dólar es de dos tomates.

La información sobre el poder adquisitivo específico del dinero no permite, sin embargo, establecer el poder adquisitivo total del dinero. No es posible determinar el poder adquisitivo total del dinero porque no podemos sumar dos tomates y una barra de pan.

Sólo podemos establecer el poder adquisitivo del dinero con respecto a un bien concreto en una transacción en un momento y lugar determinados. Sobre esto Murray N. Rothbard escribió:

Dado que el valor de cambio general, o PPM (poder adquisitivo del dinero), del dinero no puede ser definido cuantitativamente y aislado en ninguna situación histórica, y sus cambios no pueden ser definidos o medidos, es obvio que no puede mantenerse estable. Si no sabemos qué es algo, no podemos actuar para mantenerlo constante.

Ahora bien, la política monetaria de la Reserva Federal, que tiene por objeto estabilizar el nivel de precios, afecta implícitamente a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Ya que una política del banco central equivale a la manipulación de los precios relativos, lo que conduce a la interrupción de la asignación eficiente de los recursos. Como resultado, una política de estabilización de precios conduce a la sobreproducción de algunos bienes y a la infraproducción de otros. Sin embargo, esto no es lo que nos dicen los estabilizadores. Por el contrario, sostienen que el mayor mérito de estabilizar los cambios en el nivel de precios es que permite fluctuaciones libres y transparentes en los precios relativos, lo que a su vez conduce a la asignación eficiente de los recursos escasos.

La estabilidad económica no tiene nada que ver con la estabilización de la economía

Sostenemos que la estabilidad económica no consiste en mantener los precios estables, sino en mantener las fluctuaciones de precios libres. Sólo en un entorno libre de manipulación de la economía por parte de los gobiernos y los bancos centrales pueden producirse fluctuaciones libres de los precios relativos.

Esto, a su vez, permite a las empresas acatar las instrucciones de los consumidores, lo que conlleva una asignación eficiente de los recursos escasos. Sugerimos que las fluctuaciones de los precios reflejen los cambios en las condiciones relativas de la oferta y la demanda.

Resumen y conclusión

La mayoría de los economistas creen que la estabilidad de los precios es la clave de unos fundamentos económicos saludables. Se considera que un nivel de precios estable conduce a un uso eficiente de los escasos recursos de la economía y, por lo tanto, da lugar a mejores fundamentos económicos. No es de extrañar que el mandato de la Reserva Federal sea aplicar políticas que generen estabilidad de precios.

Al tratar de estabilizar el nivel de precios, la Fed socava los fundamentos económicos. Una interferencia cada vez mayor del gobierno y del banco central en el funcionamiento de los mercados lleva a la economía de EEUU a un empobrecimiento económico persistente que se traduce en una reducción del nivel de vida.

este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

La firma de consultoría de Frank Shostak Applied Austrian School Economics, proporciona evaluacienones detalladas de los mercados financieros y las economías globales.