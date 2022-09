En 1892, el arqueólogo francés Henri Pognon hizo un descubrimiento histórico a unas decenas de kilómetros al noreste de Bagdad: una enorme pista que contenía las ruinas de la antigua ciudad-estado Eshnunna.

Aunque no fue excavado hasta décadas después por otro equipo arqueológico dirigido por el egiptólogo holandés Henri Frankfort, la pista fue uno de los grandes hallazgos del siglo, al revelar secretos de una ciudad mesopotámica que habían permanecido ocultos durante milenios.

Entre los secretos descubiertos en las tablillas cuneiformes figuraba que Eshnunna utilizaba el control de precios, un descubrimiento notable porque parece ser el registro histórico más antiguo de seres humanos que fijan los precios. (He intentado verificar este hecho con historiadores de Economía, y les haré saber si obtengo respuesta).

Los controles de precios de Eshnunna superan en un par de siglos al Código de Hammurabi (1755-1750 a.C.), un registro más famoso de la antigua Babilonia que era un «laberinto de regulaciones de control de precios», como dijo el historiador Thomas DiLorenzo.

Esto podría explicar por qué el Primer Imperio Babilónico se esfumó casi mil años antes de que el poeta griego Homero contara la historia de la Guerra de Troya. Los controles de precios no funcionan y una gran cantidad de historia (así como principios básicos de economía) lo demuestran.

Puede que los antiguos griegos nos hayan dado a Homero y sus maravillosas historias, pero padecían la misma ignorancia económica que los gobernantes de Eshnunna cuando se trataba de fijar los precios.

En el año 388 a.C., los precios del grano en Atenas estaban fuera de control, en gran medida porque los gobernantes atenienses tenían un conjunto increíblemente complejo de regulaciones sobre la producción agrícola y el comercio, que incluía «un ejército de inspectores de grano nombrados con el propósito de fijar el precio del grano a un nivel que el gobierno ateniense consideraba justo». La pena por eludir estos controles de precios era la muerte, y muchos comerciantes de grano pronto se vieron enjuiciados enfrentándose a dicho castigo cuando se descubrió que estaban «acaparando» grano durante una escasez (provocada por el hombre).

El Imperio ateniense ya era historia cuando Roma intentó su propio plan de control de precios setecientos años después a una escala mucho mayor. En el año 301, el emperador Diocleciano promulgó su Edicto de Precios Máximos, que establecía una tasa fija para todo, desde los huevos y el grano hasta la carne de vacuno y la ropa, y más allá, así como los salarios de los trabajadores que producían estos artículos. La pena para quien fuera sorprendido violando estos edictos era -adivínalo- la muerte. Los comerciantes respondieron exactamente como uno esperaría a estas regulaciones.

«La gente dejó de llevar provisiones al mercado, ya que no podían obtener un precio razonable por ellas», escribió un historiador. No por casualidad, el imperio de Roma pronto siguió el mismo camino que el de los atenienses (aunque la mitad oriental sobreviviría otros mil años).

Y luego está la colonia británica de Bengala, situada en el noreste de la India. Pocas personas recuerdan hoy la hambruna de Bengala de 1770, lo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que se calcula que murieron 10 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población. Lo que es aún más sorprendente es la poca atención que atrajo el evento en su momento, al menos en la prensa londinense. Aunque muchos atribuyen la hambruna a los monzones y a la sequía que asolaron la región en 1768 y 1769, Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, observó correctamente que fueron los controles de precios que vinieron después los que probablemente convirtieron la escasez de alimentos en una hambruna en toda regla.

Y no olvidemos la Revolución Francesa, donde en 1793 los líderes hicieron una pausa en su corte de cabeza para aprobar la Ley del Máximo General, un conjunto de controles de precios aprobados para limitar el «robo de precios». (Henry Hazlitt tenía razón cuando calificó la ley como «un intento desesperado de compensar las consecuencias de la propia emisión excesiva de papel moneda [de los dirigentes]»).

El historiador estadounidense Andrew Dickson White (1832-1918), cofundador de la Universidad de Cornell, explicó las consecuencias de la política.

«El primer resultado de la [ley de precios] máximos fue que se tomaron todos los medios para evadir el precio fijo impuesto y los agricultores trajeron la menor cantidad de productos que pudieron», escribió White. «Esto aumentó la escasez y la gente de las grandes ciudades fue puesta en un subsidio».

Afortunadamente, hoy tenemos la ventaja no sólo de la historia sino de la ciencia de la economía para demostrarnos que los controles de precios no funcionan.

La economía básica enseña que los precios son importantes señales del mercado. Los precios altos pueden ser una molestia para los consumidores, pero indican a los productores la posibilidad de obtener beneficios, lo que conduce a una mayor producción e inversión. También señalan a los consumidores que el bien es escaso, lo que anima a la gente a utilizarlo menos.

Por ejemplo, la gasolina. Cuando los precios son de 7.50 dólares por galón, la gente conduce menos que si el precio fuera de 1, 3 o 5 dólares por galón. Mientras tanto, el alto precio también le indica a los productores una oportunidad para obtener ganancias, lo que fomenta la inversión y la producción, que en última instancia conduce a la reducción de los precios de la gasolina. Como dicen a veces los economistas, la solución a los precios altos son los precios altos.

Poner un precio artificialmente bajo a la gasolina envía señales equivocadas tanto a los consumidores como a los productores. El precio bajo disuade a los productores de llevar el combustible al mercado y también anima a los consumidores a usar más combustible porque es artificialmente barato, lo que es una receta para la escasez de gasolina.

Esto es precisamente lo que ocurrió en la década de 1970 después de que el presidente Nixon anunciara controles de precios sobre la gasolina, lo que dio lugar a una escasez nacional sostenida y a enormes colas para comprar gasolina. (Por si sirve de algo, Nixon sabía que sus controles de precios serían un desastre, pero los aprobó de todos modos porque así indicaría a los votantes que «iba en serio»).

Gas lines from the 1970s after Nixon passed price controls. pic.twitter.com/VjylWfTO74

— Jon Miltimore (@miltimore79) September 9, 2022