La competencia crea el servicio de las empresas, y la competencia produce beneficios para todos. La política y las ideologías tampoco están exentas de competencia, ya que republicanos y demócratas van de puerta en puerta por sus candidatos, hacen mítines políticos o incluso se pelean en las calles. A pesar de ello, estos dos partidos no son tan diferentes como sus partidarios pueden creer. Cuando Ucrania fue invadida por Rusia, aprovecharon la oportunidad de posibles contratos de defensa.

Ideologías o partidos que pueden parecer completamente opuestos pueden ser «bipartidistas» en muchos aspectos. El fascismo, el nacionalsocialismo y el socialismo marxiano son tres de estas ideologías: lo suficientemente diferentes como para competir, pero lo suficientemente parecidas como para atraer al mismo tipo de persona, siendo ésta de mentalidad colectivista que el grupo es más importante que el individuo.

Frederick Hayek en Camino a la servidumbre afirma:

La persona de mentalidad colectiva es más propensa a caer en estos grupos, puede querer el bienestar de la clase o la raza por encima del individuo. Para asegurar el éxito o la dominación de uno u otro, hay que utilizar el Estado como herramienta de poder. Este es el peligro de la mente colectiva. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Oswald Mosley y Karl Marx cayeron en estas mentalidades.

Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la familia real alemana fue destronada y la Revolución de noviembre supuso la creación del Estado Popular de Baviera, dirigido por Kurt Eisner, un judío socialista. Cabe mencionar que en esta época hubo una división entre comunistas y socialistas, ya que los partidos comunistas querían estar vinculados a la Comintern soviética, mientras que los socialistas querían ser más independientes.

En cualquier caso, Hitler participó en este nuevo Estado bávaro, según la Enciclopedia del Holocausto; Hitler fue elegido para ser representante del consejo de soldados ante las autoridades civiles. Tras el asesinato de Kurt Eisner, Hitler asistió a su funeral. Benjamin Hett, en su libro La muerte de la democracia, afirma:

Max Levien, que era comunista, tomó el mando y creó una república soviética; una vez más, Hitler fue elegido para el consejo soviético como representante del batallón.

Un soviet es un consejo obrero, que es lo que constituía la URSS, una unión de consejos obreros de cada república socialista. Así, cuando Hitler suprimió los sindicatos privados, los absorbió en el DAF; un gran sindicato público estatal al igual que la URSS.

En mi artículo anterior «Cómo los nazis hicieron la guerra a la propiedad privada», encontrarás que económicamente los nazis eran muy similares a sus homólogos soviéticos, confiscación de tierras y negocios junto con controles de precios. Socialmente, sin embargo, los nazis eran un poco diferentes, los socialistas marxianos estaban más preocupados por los conflictos de clase, mientras que los nazis estaban más basados en la raza.

El inédito Segundo libro de Hitler mostraba su creencia en una raza unida:

Aquí es donde la separación de los nazis y los comunistas se hace realidad, ambos tenían diferentes prioridades inmediatas, y Hitler consideraba el comunismo una ideología judía; pero Hitler también consideraba el capitalismo como judío, ya que lo consideraba como «finanzas judías internacionales». Pero basta con leer el artículo de Karl Marx «Sobre la cuestión judía» para conocer las creencias de Marx sobre la raza, afirma:

Aunque ambos lucharon a menudo e incluso se mataron entre sí, cuando se compite por la mente de un individuo para obtener el poder, esas cosas suelen ocurrir. El fascismo es otro competidor para los socialistas nacionales y marxianos.

Antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando, los partidos comunistas y socialistas estaban más o menos unidos y tenían un objetivo claro: unir a los trabajadores del mundo mediante la revolución internacional. Pero tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, muchos de estos partidos de izquierda apoyaron a sus países en lugar de mantener una postura antibélica. Sin embargo, el Partido Socialista Italiano mantuvo la idea de la paz internacional entre los trabajadores, por lo que mantuvo la política antibélica.

Benito Mussolini, que en ese momento dirigía el periódico socialista Avanti, vio el efecto atrayente que tenía el nacionalismo en las masas. Mussolini se convirtió en un defensor de la guerra dentro del partido y fue expulsado de él ese mismo año. Mussolini defendiéndose ante su partido habló:

Te digo que estás perdiendo el tiempo, te verás obligado a entrar en la guerra. Puedes deshacerte de mí, porque soy, y siempre seré, un socialista. Me odias. ¡Me odias porque todavía me quieres! Lo que me separa de ti no es una pequeña cuestión, es una gran cuestión que divide a todo el socialismo.