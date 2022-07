Según el pensamiento popular, el principal motor del crecimiento económico es el aumento de la demanda total de bienes y servicios. También se sostiene que la producción global aumenta por un múltiplo del incremento del gasto de las administraciones públicas, los consumidores y las empresas.

No es de extrañar, pues, que la mayoría de los comentaristas crean que, mediante estímulos fiscales y monetarios, el gobierno puede evitar que la economía americana caiga en una recesión. Por ejemplo, el aumento del gasto público y el bombeo monetario del banco central reforzarán la producción de bienes y servicios.

De ello se deduce que, mediante el aumento del gasto público y el bombeo monetario del banco central, las autoridades pueden hacer crecer la economía. Esto significa que la demanda crea la oferta. Sin embargo, ¿es así?

¿Por qué la oferta precede a la demanda?

En la economía de libre mercado, los generadores de riqueza no producen todo para su propio consumo. Una parte de su producción se utiliza para intercambiarla por la de otros productores. Por lo tanto, la producción precede al consumo, y algo se intercambia por otra cosa. Esto significa también que un aumento de la producción de bienes y servicios pone en marcha un aumento de la demanda de bienes y servicios.

Según David Ricardo:

Ningún hombre produce si no es con la intención de consumir o vender, y nunca vende si no es con la intención de comprar alguna otra mercancía, que pueda serle inmediatamente útil, o que pueda contribuir a la producción futura. Al producir, pues, se convierte necesariamente en consumidor de sus propios bienes, o en comprador y consumidor de los bienes de otra persona.

Obsérvese que la demanda está limitada por la capacidad de producir bienes, y cuantos más bienes pueda producir un individuo, más bienes podrá demandar. Si una población de cinco individuos produce diez patatas y cinco tomates—esto es todo lo que pueden demandar y consumir. La única manera de aumentar la capacidad de consumir más es aumentar su capacidad de producir más.

Sobre esto James Mill escribió:

Cuando se llevan las mercancías al mercado lo que se busca es alguien que las compre. Pero para comprar hay que tener medios de pago. Por lo tanto, es obvio que los medios de pago colectivos que existen en toda la nación constituyen todo el mercado de la nación. Pero, ¿en qué consisten los medios de pago colectivos de toda la nación? ¿No consisten en su producción anual, en los ingresos anuales de la masa general de habitantes? Pero si el poder de compra de una nación se mide exactamente por su producto anual, como sin duda lo es; cuanto más se aumenta el producto anual, más se amplía por ese mismo acto el mercado nacional, el poder de compra y las compras reales de la nación…. Así pues, parece que la demanda de una nación es siempre igual al producto de una nación. Esto debe ser así, porque ¿qué es la demanda de una nación? La demanda de una nación es exactamente su poder de compra. Pero, ¿cuál es su poder de compra? Sin duda, la magnitud de su producción anual. Por lo tanto, la extensión de su demanda y la extensión de su oferta son siempre exactamente proporcionales.

La ampliación del fondo de ahorro es la clave del crecimiento económico

Sin la expansión y la mejora de la estructura de producción, será difícil aumentar la oferta de bienes y servicios de acuerdo con el aumento de la demanda total. La expansión y la mejora de la infraestructura dependen de la ampliación de la reserva de ahorro (esta reserva comprende los bienes de consumo final). La reserva de ahorro es necesaria para mantener a los distintos individuos que se emplean en la mejora y la ampliación de la infraestructura.

Por lo tanto, no se deduce que un aumento de los gastos públicos y una política monetaria flexible conduzcan a un aumento de la producción de la economía. No es posible elevar la producción global sin el apoyo necesario del flujo de ahorro.

Por ejemplo, un panadero produce diez barras de pan y las cambia por un par de zapatos con un zapatero. En este ejemplo, el panadero financia la compra de zapatos mediante la producción de los diez panes. Obsérvese que el pan mantiene la vida y el bienestar del zapatero. Del mismo modo, el zapatero ha financiado la compra de pan mediante los zapatos que mantienen la vida y el bienestar del panadero.

Supongamos que el panadero ha decidido construir otro horno para poder aumentar la producción de pan. Para llevar a cabo su plan, el panadero contrata los servicios del hornero, pagándole con parte del pan que produce. En este caso, la construcción del horno se sustenta en la producción de pan. Si por cualquier motivo se interrumpe el flujo de producción de pan, el panadero no podría pagar al hornero. En consecuencia, habría que abandonar la fabricación del horno.

Por lo tanto, lo que importa para el crecimiento económico no son sólo las herramientas, la maquinaria y el conjunto de la mano de obra, sino también un flujo adecuado de bienes de consumo que mantenga la vida y el bienestar de los individuos.

El gobierno no genera riqueza

El gobierno no produce riqueza, por lo que un aumento de los gastos públicos no puede reactivar la economía. Varios individuos que están empleados por el gobierno esperan una compensación por su trabajo. Una de las formas de pagar a estos individuos es gravando a otros que generan riqueza. Al hacerlo, el gobierno debilita el proceso de generación de riqueza y socava las perspectivas de recuperación económica.

Según Murray N. Rothbard:

Dado que la demanda genuina sólo proviene de la oferta de productos, y dado que el gobierno no es productivo, se deduce que el gasto público no puede aumentar realmente la demanda.

El estímulo fiscal y monetario parece mejorar la economía si el flujo de ahorro es lo suficientemente grande como para financiar las actividades patrocinadas por el gobierno, permitiendo al mismo tiempo una tasa de crecimiento en las actividades de los generadores de riqueza. Sin embargo, si el flujo de ahorro disminuye, la actividad económica real global no puede reactivarse a pesar de cualquier aumento de los gastos del gobierno y del bombeo monetario del banco central. En este caso, cuanto más gaste el gobierno y más bombee el banco central, más se quitará a los generadores de riqueza, debilitando así cualquier perspectiva de recuperación.

Por ejemplo, cuando las políticas monetarias y fiscales laxas desvían el pan del panadero, éste tendrá menos pan a su disposición. En consecuencia, el panadero no podrá asegurarse los servicios del hornero. En consecuencia, no será posible aumentar la producción de pan, en igualdad de condiciones.

A medida que el ritmo de las pólizas sueltas se intensifica, podría darse una situación en la que el panadero no tendrá suficiente pan para mantener siquiera la capacidad de trabajo del horno existente. (El panadero no tendrá suficiente pan para pagar los servicios de un técnico que mantenga el horno existente en buen estado). En consecuencia, la producción de pan disminuirá.

Del mismo modo, otros generadores de riqueza, debido al aumento de los desembolsos del gobierno y del bombeo monetario, tendrán menos ahorros a su disposición. Esto, a su vez, dificultará la producción de sus bienes y servicios y retrasará y no promoverá el crecimiento económico real global. Como se puede ver, el aumento de las políticas fiscales y monetarias laxas no sólo no eleva la producción global, sino que, por el contrario, conduce a un debilitamiento del proceso de generación de riqueza en general.

Según Jean-Baptiste Say:

Los únicos consumidores reales son los que producen por su parte, porque sólo ellos pueden comprar los productos de los demás, [mientras que] … los consumidores estériles no pueden comprar nada más que con los medios de valor creados por los productores.

Conclusión

En el pensamiento popular, el aumento del gasto público y el bombeo monetario del banco central fortalecen la demanda global de la economía. Esto, a su vez, pone en marcha el aumento de la producción de bienes y servicios, lo que lleva a la creencia de que «la demanda crea la oferta».

Si los individuos no destinan suficientes ahorros para apoyar el aumento de la producción de bienes y servicios, la economía no puede expandirse. Para poder intercambiar algo por bienes y servicios, los individuos deben tener primero algo que intercambiar. Esto significa que para demandar bienes y servicios los individuos deben producir primero algo útil.

Por lo tanto, la oferta impulsa la demanda, y no al revés. El aumento del gasto público tiene como resultado el desvío del ahorro del sector privado generador de riqueza hacia el gobierno, socavando así el proceso de generación de riqueza. Del mismo modo, el bombeo monetario pone en marcha el desvío de riqueza desde los generadores de riqueza hacia los poseedores del dinero bombeado.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Frank Shostak es un académico asociado del Instituto Mises. Su firma de consultoría, Applied Austrian School Economics, proporciona evaluaciones e informes detallados de los mercados financieros y las economías globales.