El libro más vendido en Amazon dedicado a la guerra y la paz en el momento de escribir este artículo, el más reciente de Scott Horton, Hotter than the Sun: Time to Abolish Nuclear Weapons, es una lectura obligatoria y oportuna. Mientras Washington avanza despreocupadamente hacia la Segunda Guerra Fría, el público americano necesita urgentemente que se le informe de los riesgos actuales, de las situaciones cercanas del pasado y de la absoluta locura de toda una industria con fines de lucro construida sobre el concepto erróneo de miles de bombas termonucleares como «armas» que nos mantienen a salvo.

Ahora que los principales periódicos, como el Wall Street Journal y el New York Times, publican regularmente artículos en los que se argumenta todo, desde la necesidad de demostrar a los rusos que no tenemos miedo de librar una guerra nuclear —que incluso podemos «ganar» una— hasta la idea de que una «pequeña» guerra nuclear puede ayudar a mitigar el cambio climático, el libro de Scott es un arma vital en manos de los cuerdos, que argumenta de forma convincente que realmente ha llegado el momento de deshacerse de los miles de bombas nucleares y termonucleares existentes.

Porque la verdad sobre los miles de bombas nucleares y termonucleares, que en su inmensa mayoría poseen los Estados Unidos y Rusia, es inmutable. Tal y como dijo Ronald Reagan hace cuarenta años, una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se podrá librar.

Y olvídate incluso de lanzar a propósito un intercambio nuclear que acabe con la vida, ya que, como señala Hotter than the Sun, ha habido un montón de accidentes que podrían haber tenido exactamente el mismo resultado. Desde la Fuerza Aérea que dejó caer accidentalmente una bomba nuclear sobre Carolina del Norte hasta técnicos despistados que dejaron caer llaves inglesas en silos de misiles armados, pasando por científicos descuidados que jugaron con barras de plutonio o los noruegos que lanzaron un satélite, los cálculos estratégicos teóricos del juego que forman la base de las posturas nucleares de EEUU y Rusia significan que una amenaza aparente o una detonación real en su suelo significaría una escalada casi inmediata a un intercambio nuclear completo.

Además de documentar esos accidentes que estuvieron a punto de provocar la muerte de millones o miles de millones de personas, si no de todos nosotros, en el transcurso del consiguiente invierno nuclear, el libro repasa locuras del pasado. Desde la decisión de probar la primera bomba, a pesar de la preocupación real de sus creadores de que prendiera inmediatamente la atmósfera y los océanos, matando instantáneamente a todos los habitantes de la Tierra, hasta la decisión de lanzar las primeras bombas sobre Japón para justificar su gasto, asegurar la financiación continua para fabricar más, e intimidar a los soviéticos, El libro de Scott lleva al lector hasta el día de hoy, en el que Washington, después de haber iniciado una nueva e innecesaria carrera armamentística rompiendo unilateralmente importantes acuerdos de control de armas en nombre de la búsqueda de una capacidad de primer ataque y del enriquecimiento de los ejecutivos de Lockheed Martin y Northrop Grumman, está ahora en pleno modo de pánico porque aparentemente está perdiendo.

Pero es importante señalar, como hace Scott, que «perder» en la mente de Washington es no poder amenazar potencialmente con virtual impunidad a quien quiera: esa no es apenas una preocupación que exprese la mayoría de los votantes americanos, si es que hay alguna.

Por muy importante que sea el tema de las armas nucleares, ya que las más de quince mil bombas nucleares y termonucleares existentes son la principal amenaza a corto plazo para la continuidad de la humanidad, el título de Scott se queda francamente corto en cuanto al contenido del libro. Con más de cuatrocientas páginas, compuestas por varias docenas de entrevistas realizadas a lo largo de casi dos décadas, Hotter than the Sun es un manual crítico sobre todo tipo de temas, desde la historia de la diplomacia hasta la política de Estados Unidos en Oriente Medio, pasando por el complejo militar-industrial, los grupos de presión empresariales y una serie de otras cuestiones.

Desde los grupos de presión corporativos para la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta la desinformación israelí sobre la falsa amenaza nuclear iraní, pasando por cómo se tomó la decisión de invadir Irak o por qué cualquier coronel pakistaní al azar en la frontera con la India podría acabar con toda la vida en la Tierra, Scott y sus invitados nunca dejan de informar, sorprender, disgustar y alarmar, con las políticas equivocadas, corporativistas, imperialistas o simplemente idiotas de Washington que suelen estar en la raíz de prácticamente todos los problemas graves a los que se enfrenta la humanidad hoy en día.

Con entrevistas a Daniel Ellsberg, Seymour Hersh, Gar Alperovitz, Chas Freeman, Ray McGovern, Doug Bandow y muchos otros, Hotter than the Sun es un libro que merece su tiempo y su dinero. Y esto en un momento en el que cualquier visita a la librería local o a la tienda de Barnes and Noble seguramente le dejará mucho más pobre y mucho más mal informado sobre el mundo que si no hubiera comprado nada para leer.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

José Solís-Mullen graduado de la Universidad Spring Arbor y de la Universidad de Illinois, Joseph Solis-Mullen es politólogo y estudiante de posgrado en el departamento de economía de la Universidad de Missouri. Investigador y periodista independiente.