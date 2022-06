La aparición de la estanflación está asociada a una situación de fortalecimiento general del impulso de los precios mientras que, al mismo tiempo, disminuye el ritmo de la actividad económica. Un famoso episodio de estanflación se produjo durante el periodo 1974û75, ya que la producción industrial interanual cayó casi un 13 % en marzo de 1975, mientras que la tasa de crecimiento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó hasta cerca del 12 %. Asimismo, durante 1979 se observó una gran caída de la actividad económica y una inflación de precios galopante. En diciembre de ese año, la tasa de crecimiento anual de la producción industrial era casi nula, mientras que la tasa de crecimiento anual del IPC superaba el 13 %.

Según el pensamiento popular de la época, el banco central influye en el ritmo de la expansión económica a través de las políticas monetarias. Sin embargo, esta influencia tiene un precio, que es la inflación. Muchos economistas creen que si el objetivo es alcanzar un ritmo de crecimiento económico más rápido y una tasa de desempleo más baja, los ciudadanos deben estar preparados para experimentar tasas de inflación más altas.

La creencia era que existe un equilibrio entre la inflación y el desempleo. Cuanto menor sea la tasa de desempleo, mayor será la tasa de inflación. A la inversa, cuanto mayor sea la tasa de desempleo, menor será la tasa de inflación. La estanflación de la década de 1970, por tanto, fue una gran sorpresa para la mayoría de los comentaristas económicos.

A finales de la década de 1960, Edmund Phelps y Milton Friedman (P-F) cuestionaron la opinión popular de que puede haber una compensación sostenible entre la inflación y el desempleo. De hecho, con el tiempo, según P-F, las políticas laxas de los bancos centrales sientan las bases para un menor crecimiento económico y una mayor tasa de inflación; es decir, la estanflación.

La explicación P-F de la estanflación

Partiendo de una situación de igualdad entre la tasa de inflación actual y la esperada, el banco central decide impulsar la tasa de crecimiento económico aumentando la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Como resultado, una mayor oferta de dinero entra en la economía y cada individuo tiene ahora más dinero a su disposición. Debido a este aumento, cada individuo cree que se ha vuelto más rico. Esto aumenta la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez pone en marcha un aumento de la producción de bienes y servicios.

Esto aumenta la demanda de trabajadores por parte de los productores y, en consecuencia, el desempleo cae por debajo de la tasa de equilibrio, que tanto Phelps como Friedman denominaron tasa natural. Una vez que la tasa de desempleo cae por debajo de la tasa de equilibrio, esto ejerce una presión al alza sobre la inflación de los precios. Según P-F, los individuos se dan cuenta de que ha habido una relajación general de la oferta monetaria, por lo que la gente se forma unas expectativas de inflación más altas, y los individuos se dan cuenta de que su anterior aumento de poder adquisitivo ahora está disminuyendo.

Esto debilita la demanda global de bienes y servicios que, a su vez, debilita la demanda global, lo que a su vez ralentiza la producción de bienes y servicios, empujando el desempleo al alza. Obsérvese que, con respecto al desempleo y al crecimiento económico, hemos vuelto a la situación anterior a la decisión del banco central de relajar su política monetaria, pero ahora con una tasa de inflación mucho más elevada.

En consecuencia, tenemos una disminución de la producción de bienes y servicios y un aumento del desempleo, junto con un aumento de la inflación de los precios: la estanflación. A partir de esto, P-F llegó a la conclusión de que, siempre que el aumento de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria sea inesperado, el banco central puede diseñar un aumento de la tasa de crecimiento económico.

Sin embargo, una vez que la gente se entera del aumento de la oferta monetaria y evalúa las implicaciones de este aumento, ajusta su conducta en consecuencia. No es de extrañar que desaparezca el impulso temporal que supone para la economía el aumento de la oferta monetaria. Para superar este obstáculo y reforzar el ritmo de crecimiento económico, el banco central tendría que sorprender a los individuos mediante un ritmo de bombeo monetario mucho mayor.

Al cabo de un tiempo, la gente se entera de este aumento y ajusta su conducta en consecuencia. En consecuencia, es probable que el efecto de la mayor tasa de crecimiento de la oferta monetaria en la economía se desvanezca de nuevo y lo único que quede sea una tasa de inflación mucho más alta. A partir de esto, P-F concluyó que las políticas monetarias laxas sólo pueden generar crecimiento económico temporalmente, y con el tiempo, tales políticas darán lugar a una mayor inflación de precios. Por lo tanto, según P-F, no existe un equilibrio a largo plazo entre la inflación y el desempleo.

Los aumentos de la oferta monetaria siempre socavan el crecimiento

En una economía de mercado, un productor intercambia su producto por dinero y luego cambia ese dinero por otros productos. Alternativamente, podemos decir que los intercambios de algo por algo tienen lugar por medio del dinero. Además, para que se produzca el intercambio entre productores, éstos deben haber producido bienes y servicios útiles.

Sin embargo, las cosas son diferentes una vez que el dinero se genera de la «nada» debido a las políticas de los bancos centrales y la banca de reserva fraccional. Una vez que se emplea el dinero de la «nada», se pone en marcha un intercambio de nada por algo, lo que equivale a un desvío de riqueza de los generadores de riqueza a los poseedores del dinero recién generado.

El aumento de la oferta monetaria en el mundo moderno implica el aumento del dinero de la nada, y el proveedor del nuevo dinero lo obtiene no intercambiando nada por él, ningún bien o servicio. Por lo tanto, estamos ante un intercambio de nada por dinero. Una vez que el dinero de la «nada» se intercambia por los productos de los generadores de riqueza, equivale a un intercambio de nada por algo.

El poseedor de ese dinero obtiene bienes y servicios finales sin contribuir directa o indirectamente al conjunto de esos bienes y servicios o al conjunto de la riqueza. Esto significa que la riqueza se desvía de los productores de riqueza a los titulares del dinero recién creado. Así, los titulares del nuevo dinero consumen bienes y servicios sin contribuir a la producción de bienes y servicios. En el proceso, los auténticos generadores de riqueza se quedan con menos bienes y servicios a su disposición, lo que a su vez debilita su capacidad para hacer crecer la economía.

Obsérvese que un intercambio de nada por algo crea una desviación de riqueza, y va a tener lugar independientemente de si el aumento de la oferta monetaria es esperado o inesperado. Esto significa que incluso si la expansión del dinero es esperada, va a socavar el crecimiento económico.

Entonces, ¿qué causa la estanflación?

El aumento de la oferta monetaria pone en marcha un intercambio de nada por algo que, a su vez, desvía la riqueza de los generadores de riqueza a los no generadores. Esto debilita el proceso de generación de riqueza, lo que debilita el crecimiento económico.

Obsérvese que el precio de un bien es la cantidad de dinero que se paga por él. Cuando entra nuevo dinero en un mercado, significa que se paga más dinero por el bien en este mercado, lo que aumenta el precio de este bien. Una vez que el bien se percibe como totalmente valorado, el dinero se va a otros mercados. Por lo tanto, el dinero se desplaza de un mercado a otro. Con el tiempo, el aumento de la oferta monetaria se manifiesta en el aumento de los precios de los bienes y servicios.

Esto crea una situación en la que el aumento de la oferta monetaria socava el proceso de generación de riqueza, perjudicando el crecimiento económico. Al mismo tiempo, tenemos más dinero por bienes, lo que significa que los precios de los bienes son más altos que antes de que se produjera el aumento de la oferta monetaria. Por lo tanto, el aumento de los precios de los bienes junto con un crecimiento económico más débil, lo que definimos como estanflación.

La estanflación es el resultado final del bombeo monetario. Por lo tanto, siempre que el banco central adopta una postura monetaria fácil, también pone en marcha la estanflación en el futuro. Ahora bien, para P-F y la mayoría de los economistas, el criterio para aceptar una teoría es una correlación estadística de apoyo. La teoría de la estanflación del P-F obtuvo un amplio apoyo gracias a la visible estanflación de los años 70.

El hecho de que con el tiempo un fortalecimiento del crecimiento monetario no siempre se manifieste a través de una estanflación visible no refuta lo que concluimos respecto a las consecuencias de los aumentos del bombeo monetario sobre el crecimiento económico y los precios.5 Una teoría que sólo se basa en las correlaciones observadas es simplemente un ejercicio de ajuste de curvas. Lo que importa para el estado de una economía no es la manifestación de la estanflación, sino los aumentos de la oferta monetaria de la «nada».

La gravedad de la estanflación depende de la situación de la reserva de riqueza actual. Si la reserva de riqueza disminuye, es probable que se produzca un descenso visible de la actividad económica. Además, debido al bombeo monetario del pasado y al consiguiente aumento de la inflación de los precios, vemos una estanflación visible. Por el contrario, si la reserva de riqueza sigue creciendo, es probable que se produzca cierta actividad económica. Dado el impulso alcista de los precios, habrá una correlación positiva entre la actividad económica y la inflación de los precios.

Llegamos a la conclusión de que si no observamos los síntomas de la estanflación después de que el banco central haya inyectado nuevo dinero en la economía, esto significa que la reserva de riqueza sigue creciendo. Por el contrario, si observamos una estanflación, lo más probable es que la reserva de riqueza esté disminuyendo.

Conclusiones

El aumento de la oferta monetaria pone en marcha un intercambio de nada por algo, transfiriendo recursos de los generadores de riqueza a los no generadores. En consecuencia, esto debilita tanto el proceso de generación de riqueza como el ritmo de la actividad económica. Cuando el nuevo dinero entra en los mercados de bienes, significa que hay más dinero por bienes, lo que aumenta sus precios. Por lo tanto, tenemos un aumento de los precios de los bienes junto con el debilitamiento del crecimiento económico.

En esto consiste la estanflación. El bombeo monetario a lo largo del tiempo siempre da lugar a la estanflación, aunque a menudo no sea inmediatamente visible. Sin embargo, a medida que la reserva de riqueza se ve sometida a presión, el fenómeno de la estanflación se hace demasiado real.

