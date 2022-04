En « No, the Nazis Were Not Socialists », que apareció en línea en Jacobin, el filósofo Scott Sehon hace una sorprendente afirmación. En el curso de criticar algunos comentarios del senador Rand Paul, Sehon dice,

Paul parece citar al economista de mediados de siglo Ludwig von Mises:

Bajo el nacionalsocialismo había, como Mises dijo, «un sistema superficial de propiedad privada… pero los nazis ejercían un control central ilimitado de todas las decisiones económicas». Con el beneficio y la producción dictados por el Estado, la industria trabajaba como si el gobierno hubiera confiscado todos los medios de producción, haciendo imposible la predicción y el cálculo económico….

Resulta que la afirmación más clara de Paul sobre el control nazi de la economía fue, aparentemente, sólo algo que el senador inventó y atribuyó falsamente a Ludwig von Mises. (elipses y paréntesis entre comillas en Sehon)

Si Sehon hubiera estudiado las opiniones de Mises más cuidadosamente, habría encontrado que Mises creía que el nazismo era una forma de socialismo, marcado por la dirección estatal de la economía más que por la propiedad colectiva. En Gobierno omnipotente (p. 56), Mises dice,

El sistema socialista alemán y el ruso tienen en común el hecho de que el gobierno tiene el control total de los medios de producción. Decide lo que debe ser producido y cómo. Asigna a cada individuo una parte de los bienes de consumo para su consumo…El modelo alemán difiere del ruso en que (aparentemente y nominalmente) mantiene la propiedad privada de los medios de producción y mantiene la apariencia de precios, salarios y mercados ordinarios. Sin embargo, ya no hay empresarios sino sólo gerentes de tiendas (Betriebsführer)…. El gobierno, no los consumidores, dirige la producción. Esto es el socialismo en la apariencia externa del capitalismo. Se conservan algunas etiquetas de la economía de mercado capitalista, pero significan algo totalmente diferente de lo que significan en una verdadera economía de mercado.

Sehon dice que este punto de vista es falso y cita un artículo al que aún no he podido acceder que argumenta que los negocios bajo los nazis conservaban un gran grado de autonomía. Pero en su bien recibido libro The Wages of Destruction (2007), el historiador Adam Tooze dice esto: «La economía alemana, como cualquier economía moderna, no podía prescindir de las importaciones de alimentos y materias primas. Para pagarlas necesitaba exportar. Y si este flujo de bienes se veía obstaculizado por el proteccionismo y las devaluaciones de “mendigo del vecino”, no le quedaba a Alemania otra opción que recurrir a un control estatal cada vez mayor de las importaciones y exportaciones, lo que a su vez requería una serie de otras intervenciones» (p. 113). Este es exactamente el punto de Mises. Las medidas intervencionistas en el libre mercado, como el control de precios, no logran su propósito. Esto lleva al gobierno a añadir más medidas intervencionistas en un esfuerzo por remediar la situación, y continuar este proceso puede llevar rápidamente al socialismo.

Esto es lo que ocurrió bajo los nazis. Los negocios que eran reacios a seguir los planes del nuevo orden tuvieron que ser forzados a seguir la línea. Una ley permitió al gobierno imponer cárteles obligatorios. Para 1936, el Plan de Cuatro Años, encabezado por Hermann Goering, había cambiado la naturaleza de la economía alemana. «El 18 de octubre [1936] Goering recibió la autorización formal de Hitler como plenipotenciario general para el Plan de Cuatro Años. En los días siguientes presentó decretos que le autorizaban a asumir la responsabilidad de prácticamente todos los aspectos de la política económica, incluido el control de los medios de comunicación empresariales» (Tooze 2007, págs. 223-24).

Sehon dice que había socialistas en el partido nazi, principalmente Gregor Strasser y su hermano Otto, pero que su influencia terminó cuando Hitler purgó esta ala del partido en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. (Por cierto, Otto era más socialista que su hermano Gregor, y este último repudió las opiniones de su hermano como demasiado radicales). Esto no es del todo exacto. Lo que ignora es que Josef Goebbels, el influyente ministro de propaganda, tenía opiniones fuertemente socialistas a pesar de su enemistad personal con Strasser.

Según George Watson ,

El 16 de junio de 1941, cinco días antes de que Hitler atacara la Unión Soviética, Goebbels se regocijó, en la intimidad de su diario, por la victoria sobre el bolchevismo que creía que le seguiría rápidamente. No habría restauración de los zares, se dijo a sí mismo, después de que Rusia fuera conquistada. Pero el bolchevismo judío sería desarraigado en Rusia y el «socialismo real» sería plantado en su lugar—«Der echte Sozialismus». Goebbels era un mentiroso, seguro, pero nadie puede explicar por qué mentiría a sus diarios. Y hasta el final de sus días creía que el socialismo era lo que el Nacional Socialismo era.

En su artículo, Sehon critica ampliamente a Watson por confiar en un libro de Otto Wagener, un nazi que fue removido de su posición de autoridad en 1932, pero no menciona la cita de Watson del diario de Goebbels.

Goebbels no era de ninguna manera el único de los nazis que tenía el poder en sus opiniones radicales. Ferdinand Zimmerman, que trabajaba como un importante planificador económico para los nazis, había sido antes de su ascenso al poder un colaborador bajo el seudónimo de Ferdinand Fried en la revista Die Tat, editada por Hans Zehrer, y un miembro destacado de un grupo de intelectuales nacionalistas conocido como el Tatkreis. Fried se opuso fuertemente al capitalismo, analizándolo en términos casi marxistas.

Wilhelm Roepke escribió una crítica contemporánea devastadora de Fried, ahora disponible en traducción en su libro Against the Tide (Regnery, 1969). Uno de los mejores relatos académicos de los puntos de vista de Fried, que incluye algunas discusiones sobre sus actividades bajo el régimen nazi, se encuentra en Elites against Democracy: Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany de Walter Struve, 1890-1933 (Princeton University Press, 1973).

Sehon hace otro punto engañoso en su artículo. Dice,

El argumento de Pablo aquí va desde la premisa innegable de que los nazis tenían «socialista» como parte de su nombre hasta la conclusión de que los nazis eran, de hecho, socialistas. Para que esa inferencia funcione, Pablo necesita una premisa intermedia como la siguiente: Si una organización tiene un adjetivo en su nombre, entonces la organización es correctamente descrita por ese adjetivo.

Pero si el senador Paul realmente creyera esto, entonces se vería obligado a concluir que la Alemania oriental comunista y la actual Corea del Norte cuentan como democracias, ya que tanto la República Democrática Alemana como la República Popular Democrática de Corea del Norte tienen el adjetivo «democrática» como parte de su nombre.

Sehon tiene razón en que la palabra «socialista» no nos dice mucho por sí misma, pero lamentablemente no se le ocurre investigar qué querían decir los nazis con esta palabra y por qué la usaban.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

David Gordon es miembro senior del Instituto Ludwig von Mises. Fue educado en UCLA, donde obtuvo su doctorado en historia intelectual