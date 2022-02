«No tienes derecho a desfilar por las calles públicas ni a obstruir las vías públicas. Tienes el derecho de reunión, sí, en tu propia propiedad, y en la de sus adherentes o amigos. Pero nadie tiene «derecho» a obstruir las calles», Ayn Rand.

Hace poco me encontré con esta cita en una de las redes sociales. Para mí, la afirmación incluye un error lógico obvio y también una razón obvia para este error, así que respondí simplemente:

«Ningún individuo es lo que atasca una calle».

La idea era señalar que el obvio —pero deshonesto— cambio en el nivel de análisis del que Rand es culpable. Obviamente, está hablando de derechos individuales, pero los individuos (en plural) no tienen derecho a reunirse de tal manera que obstruyan la calle. El problema aquí es que cada individuo sí tiene derecho a estar en la calle porque es una vía pública. Un solo individuo, no supondría un «atasco». ¿Lo harían dos? ¿O tres? ¿Cuatro?

Aun así, los individuos qua individuos tendrían el mismo derecho a estar en la calle pero su asamblea (grupo) no. Esa es la cuestión.

Supongamos que se necesita una docena de personas para «atascar» adecuadamente la calle y que esto, según Rand, no está permitido. Esto significa que once individuos tienen derecho a estar en la calle, pero el duodécimo individuo no tiene ese derecho, no porque no sea su derecho individual, sino porque ahora hay suficientes individuos para atascar la calle. Los once primeros tienen un derecho que el duodécimo (y más) no tiene en virtud de que los once ya están allí.

Lo mismo ocurre en el caso contrario. Supongamos que hay doce individuos en la calle. Ellos «obstruyen» propiamente la calle, lo cual está prohibido. En otras palabras, ninguno de ellos tiene derecho a estar allí, y nadie más tiene derecho a entrar en la calle. Pero si uno se va, entonces todos ganan mágicamente el derecho a estar allí.

En consecuencia, la visión objetivista de Rand, tal y como se expresa en la cita anterior, es la de unos derechos individuales que dependen de cuántos otros ejerzan su mismo derecho. Uno tiene derecho como individuo a estar en la calle, pero este derecho sólo existe mientras los otros individuos que ejercen el mismo derecho no sean demasiados (es decir, no pueden ser tantos que «atasquen» la calle).

Esto plantea cuestiones sobre la responsabilidad de los individuos en esta situación. Si hay once individuos disfrutando de su tiempo en la calle, cómo es su derecho, ¿la entrada de una duodécima persona, que hace que su estancia allí sea ilegal, viola los derechos de los once? No han hecho nada diferente. Sus derechos cambiaron por culpa de otra persona. ¿O es al revés, que los once, al ejercer su derecho, violan al duodécimo individuo porque ya no tiene derecho a estar en la calle?

La cita plantea muchas cuestiones como ésta, pero estas cuestiones —derechos aparentemente arbitrarios y aparentes contradicciones— surgen por una razón concreta: estamos hablando de una propiedad pública. Si la calle fuera privada, no habría habido ningún problema. La propia Rand lo dice: tienes derecho a reunirte (se produzca o no el «atasco») «en tu propia propiedad». Efectivamente, la propiedad privada resuelve los problemas.

La arbitrariedad de la situación es la suposición de que la calle es pública. Esa arbitrariedad es obvia por el hecho de que la Srta. Rand se basa en la vaga, si es que está definida, palabra «atasco» como determinante de cuándo una acción, por lo demás legítima, se convierte repentinamente en ilegal.

Para dar un paso más, esta arbitrariedad es la fuente del poder del Estado y del interés desesperado de la gente por ejercerlo. Este interés es en parte en defensa propia, porque si las personas equivocadas llegan a establecer las reglas entonces esto puede imponerme un costo (no puedo estar en la calle o no puedo usar la calle porque está obstruida).

Teniendo en cuenta el riesgo sustancial de que una persona «equivocada» establezca unas normas arbitrarias erróneas para una propiedad pública que te interesa, muchos se darán cuenta de que es mejor que intenten cortar el problema de raíz. Mejor aún, pueden adelantarse e imponer sus propias normas. Así que se dedican a la política para conseguir a las personas «adecuadas» en el cargo.

Es la propiedad pública la que causa los problemas de la política y el poder que tiene. La solución debería ser obvia: eliminar la causa.

Per Bylund, PhD, es miembro del Instituto Mises y profesor asociado de Entrepreneurship & Records-Johnston Professor of Free Enterprise en la Escuela de Emprendimiento en la Spears School of Business de la Universidad Estatal de Oklahoma, y ​​miembro asociado del Ratio Institute en Estocolmo.