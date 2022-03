Mientras que Estados Unidos tiene sus problemas, la futura supremacía mundial de China no será uno de ellos. Lejos de estar en una posición de fuerza abrumadora, China y sus dirigentes comunistas se enfrentan a inminentes crisis internas en varios frentes que amenazarán la existencia no sólo del Partido Comunista Chino (PCC) sino la existencia del Estado chino como un todo unificado. Además, existen varios obstáculos insuperables para que perturbe seriamente los intereses centrales de Estados Unidos o expanda su influencia mucho más allá de sus propias costas antes de que esto ocurra.

En primer lugar, la geografía de China es terrible si el objetivo del Estado es proyectar su poder. Interminables llanuras al norte que se adentran en Mongolia y Siberia, desiertos y montañas al oeste, más montañas y una densa selva al sur, mientras que su costa oriental está rodeada de Estados aterrorizados por una China expansionista. Corea, Japón y Filipinas, junto con otros actores regionales afectados, como Vietnam, Indonesia e India, se esforzarán por mantener encerrada a China. China, uno de los países más dependientes del comercio del orden actual, se enfrenta a un peligroso acceso a la cadena de suministro en caso de cualquier conflicto en los mares del Sur o del Este de China.

La geografía interna de China genera sus propios problemas. Por un lado, tiene una gran escasez de alimentos. Un dato chocante: en términos per cápita, tiene menos tierra cultivable que Arabia Saudí . Las tierras de labranza que tiene China requieren enormes cantidades de fertilizantes petroquímicos y mano de obra para mantener una productividad incluso moderada. Además, al carecer de vías fluviales interconectadas de este a oeste, el transporte interno de grandes cantidades de productos es caro e ineficiente en las enormes distancias necesarias para hacer llegar los alimentos producidos localmente a las muy pobladas provincias de la costa oriental. El mayor importador de alimentos del mundo, con diferencia, depende en gran medida de la estabilidad continua de las cadenas de suministro mundiales y del acceso a los mercados.

PUBLICIDAD

En cuanto al mantenimiento de su estabilidad interna, la enorme extensión de China crea también problemas étnicos y regionales. Con grandes poblaciones de uigures y tibetanos ubicados inconvenientemente en zonas estratégicas alejadas de Pekín, así como una variedad de grupos étnicos mucho más pequeños en las selvas montañosas del sur, el PCC se enfrenta a múltiples peligros secesionistas permanentes lejos de su núcleo. No son los únicos. Otras amenazas de este tipo se derivan directamente de la geografía del país, con provincias costeras orientales más ricas, como Jiangsu y Zhejiang, que quieren y tienen mucho más que ver con Japón y Corea, más ricos, y con el resto del mundo exterior, que con el interior de los barridos occidentales de China. Estas provincias se han resistido históricamente al control de Beijing, y las medidas más recientes del PCC contra el sector tecnológico centrado en Shangai y su clase multimillonaria deben entenderse en este sentido; también su decisión de no intentar duplicar la revolución del esquisto de Estados Unidos debido a la ubicación de los yacimientos chinos de esquisto, la gran y rica Sichuan, culturalmente distinta.

En el frente demográfico, los proyectos de ingeniería social del PCC van a agravar sus problemas. A partir de una combinación de urbanización masiva más o menos forzada, hambruna inducida por el Estado y políticas de dos hijos y luego uno, el PCC se enfrenta a un colapso demográfico. En concreto, se va a quedar sin contribuyentes, trabajadores y consumidores. Y lo que es peor, el cambio a la política de un solo hijo en la década de los ochenta no sólo amplió la gravedad de la crisis que se avecina, sino que condujo a una epidemia de abortos por sexo selectivo. Básicamente, justo en el momento en que la economía china se derrumbe sobre sí misma, habrá decenas de millones de hombres jóvenes incapaces de encontrar un trabajo o una novia—mientras que en 2030 China tendrá cuatro jubilados por cada dos trabajadores y un niño . Ouch.

En cuanto a ese próximo colapso económico—debido a su posición única en los últimos veinte años como exportador mundial masivo, el PCC ha conseguido evitar cualquier posible desaceleración económica con un crédito estatal ilimitado, subvenciones a la industria y dumping, manteniendo así casi el pleno empleo. Sin embargo, los rendimientos decrecientes de la deuda adicional y la continua sobreproducción, combinados con el subconsumo interno y la competencia de mano de obra de bajo coste en su región, significan que la factura está a punto de llegar. Va a ser enorme. La deuda total es ahora tres veces la producción anual de la economía china, y la expansión de la deuda y el crédito se ha acelerado en los últimos años. Hasta el año pasado, el sistema financiero chino creaba cinco veces la oferta monetaria del sistema de la Reserva Federal al mes. Según Citigroup, por ejemplo, solo en 2018 el sistema financiero chino representó el 80 % de toda la creación de crédito privado a nivel mundial. Debido a la mala inversión dirigida centralmente, la cantidad total de estos préstamos que no se están ejecutando asciende a un total estimado de 7 billones de dólares . Para tener algo de perspectiva, la crisis de las hipotecas de alto riesgo que paralizó los mercados financieros occidentales se cargó con menos de un billón de dólares de este tipo de préstamos fallidos. Además, gran parte de la deuda es a corto plazo, lo que significa que a menudo se renueva con nueva deuda. Esta práctica continua está produciendo rendimientos cada vez menores. Según The Economist, tres cuartas partes de los nuevos préstamos en China se destinan simplemente a pagar los intereses de la deuda existente. Mientras tanto, la productividad total de los factores, que se había disparado durante la primera década del nuevo siglo, se ha estancado más o menos desde entonces.

El BRI no hace más que empeorar las cosas: genera aún más yuanes, que se prestan y gastan en proyectos de dudoso valor económico y medios de reembolso igualmente dudosos. Sin embargo, una vez más, las políticas del PCC, que privilegian el empleo y la estabilidad del Estado por encima de la eficiencia y la productividad, significan que la sobreproducción industrial de China tiene que tener un destino.

PUBLICIDAD

En resumen: el cinturón y la ruta no funcionan—ni tampoco lo hará la cacareada China 2025. Xi Jinping ya ha demostrado en repetidas ocasiones que la economía no puede reformarse seriamente. La mayor parte de su alta tecnología fue comprada o robada, y como se ha demostrado recientemente, el PCC no puede tolerar en absoluto un sector tecnológico vibrante y libre en Shanghai. Se enfrenta al colapso demográfico y es uno de los países más dependientes del orden existente, que depende de las cadenas de suministro globales y del acceso abierto a los mercados de consumo extranjeros. Está cargado de minorías inquietas, élites resistentes, billones de deudas incobrables ocultas en su turbio sistema financiero y, en este momento, no puede hacer flotar seriamente el yuan como un desafío a la hegemonía del dólar de EEUU —eso también se ha intentado y ha fracasado.

A pesar de toda la propaganda del PCC, la historia china se ha caracterizado por la fragmentación y no por la unidad. A lo largo de aproximadamente dos milenios, durante sólo trescientos de ellos las fronteras de la China actual estuvieron más o menos unidas bajo una autoridad política central dominada por los Han. Abandonada a su suerte, encerrada en los mares del Sur y del Este de China, probablemente se enfrentaría a la amenaza de un grave colapso y fragmentación a finales de la década de 2030.

Sin embargo, sólo en la última semana Biden ha acusado públicamente a China de estar detrás de una serie de operaciones cibernéticas de alto nivel y, en el mismo discurso, dijo que tales acciones en el futuro podrían conducir a una guerra caliente. Tras la belicosa actuación de Biden en la UE, y en medio de una serie de reuniones de alto nivel con los rivales regionales de China, las acciones y la retórica de la nueva administración están jugando justo en el regazo agradecido del PCC. Ante los inminentes desastres en varios frentes, es probable que una actitud de EEUU tan abiertamente confrontacional sólo dé al PCC su mejor oportunidad de mantenerse en el poder cuando todas estas crisis lleguen a un punto crítico: argumentando que sólo él, el PCC, ha sido capaz de hacer grande a China de nuevo y evitar su explotación por parte de los imperialistas extranjeros que se avecinan, y que sólo él puede proteger a China de unos Estados Unidos decididos a subvertirla y dominarla.

José Solís-Mullen graduado de la Universidad Spring Arbor y de la Universidad de Illinois, Joseph Solis-Mullen es politólogo y estudiante de posgrado en el departamento de economía de la Universidad de Missouri.