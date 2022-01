«No hay nadie que esté dispuesto a levantarse y decir: «Soy un fascista; creo que el fascismo es un gran sistema social y económico»».

Pero sostengo que si fueran honestos, la gran mayoría de los políticos, intelectuales y activistas políticos tendrían que decir precisamente eso.

El fascismo es el sistema de gobierno que carteliza el sector privado, planifica centralmente la economía para subvencionar a los productores, exalta el estado policial como fuente de orden, niega los derechos y libertades fundamentales a los individuos y hace del estado ejecutivo el amo ilimitado de la sociedad.

Esto describe la corriente principal de la política en América hoy en día. Y no sólo en América. También es cierto en Europa. Forma parte de la corriente principal hasta tal punto que ya apenas se nota.

Es cierto que el fascismo no tiene un aparato teórico global. No hay un gran teórico como Marx. Eso no lo hace menos real y distinto como sistema social, económico y político. El fascismo también prospera como un estilo distinto de gestión social y económica. Y es una amenaza para la civilización tanto o más que el socialismo en toda regla.

Esto se debe a que sus rasgos forman parte de la vida —y lo han hecho durante tanto tiempo— que son casi invisibles para nosotros.

Si el fascismo es invisible para nosotros, es realmente el asesino silencioso. Sujeta al mercado libre un estado enorme, violento y pesado que drena su capital y su productividad como un parásito mortal sobre un huésped. Por eso el Estado fascista ha sido llamado la economía vampiro. Succiona la vida económica de una nación y provoca la lenta muerte de una economía que antes era próspera.

Permítanme dar un ejemplo reciente.

El declive

Los periódicos de la semana pasada se llenaron de las primeras series de datos del censo de 2010 de Estados Unidos. La noticia principal se refería al enorme aumento de la tasa de pobreza. Es el mayor aumento en 20 años, y ahora llega al 15 %.

Pero la mayoría de la gente oye esto y lo descarta, probablemente con razón. Los pobres de este país no son pobres según ningún criterio histórico. Tienen teléfonos móviles, televisión por cable, coches, mucha comida y mucha renta disponible. Además, no existe una clase fija de pobres. La gente va y viene, dependiendo de la edad y las circunstancias de la vida. Además, en la política americana, cuando se oye hablar de los pobres, todo el mundo sabe lo que hay que hacer: entregar la cartera al gobierno.

El informe oculta otro dato que tiene un significado mucho más profundo. Se trata de la renta media de los hogares en términos reales.

«El modelo económico fascista ha matado lo que una vez se llamó el sueño americano».

Lo que los datos han revelado es devastador. Desde 1999, la renta media de los hogares ha caído un 7,1 %. Desde 1989, la renta mediana de las familias es prácticamente nula. Y desde 1973 y el fin del patrón oro, apenas ha aumentado. La gran máquina generadora de riqueza que fue América está fallando.

Una generación ya no puede esperar vivir mejor que la anterior. El modelo económico fascista ha acabado con lo que antes se llamaba el sueño americano. Y la verdad es, por supuesto, aún peor de lo que revela la estadística. Hay que tener en cuenta cuántos ingresos existen dentro de un mismo hogar para conformar la renta total. Después de la segunda guerra mundial, la familia con un solo ingreso se convirtió en la norma. Entonces se destruyó el dinero y los ahorros de los americanos fueron aniquilados y la base de capital de la economía quedó devastada.

Fue entonces cuando los hogares empezaron a luchar por mantenerse a flote. El año 1985 fue el punto de inflexión. Fue el año en que se hizo más común que un hogar tuviera dos ingresos en lugar de uno. Las madres se incorporaron al mercado laboral para mantener los ingresos familiares a flote.

Los intelectuales aplaudieron esta tendencia, como si representara una liberación, gritando hosannas de que todas las mujeres de todo el mundo se añaden ahora a las listas de impuestos como valiosos contribuyentes a las arcas del Estado. La verdadera causa es el aumento del dinero fiduciario que depreció la moneda, robó los ahorros y empujó a la gente a la fuerza de trabajo como contribuyentes.

Esta historia no se cuenta sólo en los datos. Hay que mirar los datos demográficos para descubrirla.

Este enorme cambio demográfico compró esencialmente al hogar americano otros 20 años de aparente prosperidad, aunque es difícil llamarlo así porque ya no había ninguna opción al respecto. Si se quería seguir viviendo el sueño, el hogar ya no podía arreglárselas con un solo ingreso.

Pero este enorme cambio no fue más que una vía de escape. Compró 20 años de ligeros aumentos antes de que la tendencia de los ingresos se aplanara de nuevo. En la última década hemos vuelto a caer. Hoy en día la renta familiar media está sólo ligeramente por encima de donde estaba cuando Nixon destrozó el dólar, puso controles de precios y salarios, creó la EPA, y todo el aparato del estado parasitario de guerra del bienestar llegó a afianzarse y hacerse universal.

Sí, esto es fascismo, y estamos pagando el precio. El sueño está siendo destruido.

Lo que se dice en Washington sobre la reforma, ya sea por parte de los demócratas o de los republicanos, es como una broma de mal gusto. Hablan de pequeños cambios, de pequeños recortes, de comisiones que crearán, de frenos que harán en diez años. Todo es ruido blanco. Nada de esto arreglará el problema. Ni de lejos.

El problema es más fundamental. Es la calidad del dinero. Es la propia existencia de 10.000 agencias reguladoras. Es toda la presunción de que hay que pagar al Estado por el privilegio de trabajar. Es la presunción de que el gobierno debe gestionar todos los aspectos del orden económico capitalista. En resumen, el problema es el Estado total, y el sufrimiento y la decadencia continuarán mientras exista el Estado total.

Los orígenes del fascismo

Sin duda, la última vez que la gente se preocupó por el fascismo fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se decía que estábamos luchando contra este sistema maligno en el extranjero. Estados Unidos derrotó a los gobiernos fascistas, pero la filosofía de gobierno que representa el fascismo no fue derrotada. Muy rápidamente después de esa guerra, comenzó otra. Esta fue la Guerra Fría que enfrentó al capitalismo con el comunismo. El socialismo, en este caso, fue considerado como una forma blanda de comunismo, tolerable e incluso loable en la medida en que estaba vinculado a la democracia, que es el sistema que legaliza y legitima un continuo saqueo de la población.

Mientras tanto, casi todo el mundo ha olvidado que hay muchos otros colores de socialismo, no todos ellos obviamente de izquierdas. El fascismo es uno de esos colores.

No cabe duda de sus orígenes. Está ligado a la historia de la política italiana posterior a la Primera Guerra Mundial. En 1922, Benito Mussolini ganó unas elecciones democráticas y estableció el fascismo como su filosofía. Mussolini había sido miembro del Partido Socialista Italiano.

Todos los actores más grandes e importantes del movimiento fascista procedían de los socialistas. Era una amenaza para los socialistas porque era el vehículo político más atractivo para la aplicación en el mundo real del impulso socialista. Los socialistas se pasaron a los fascistas en masa.

Por eso el propio Mussolini gozó de tan buena prensa durante más de diez años después de iniciado su gobierno. El New York Times lo celebró en un artículo tras otro. Fue anunciado en las colecciones académicas como un ejemplo del tipo de líder que necesitábamos en la era de la sociedad planificada. Los artículos sobre este fanfarrón fueron muy comunes en el periodismo americano desde finales de los años veinte hasta mediados de los treinta.

«Cuando se te acaba todo lo demás en lo que gastar dinero, siempre puedes depender del fervor nacionalista para respaldar más gasto militar».

Recordemos que en este mismo periodo, la izquierda americana experimentó un gran cambio. En la adolescencia y la década de 1920, la izquierda americana tenía un impulso anticorporativo muy loable. En general, la izquierda se oponía a la guerra, al sistema penal estatal, a la prohibición del alcohol y a todas las violaciones de las libertades civiles. No era amiga del capitalismo, pero tampoco del Estado corporativo del tipo que forjó FDR durante el New Deal.

En 1933 y 1934, la izquierda americana tuvo que elegir. ¿Adoptarían el corporativismo y la regimentación del New Deal o adoptarían una posición de principios sobre sus antiguos valores liberales? En otras palabras, ¿aceptarían el fascismo como un punto intermedio hacia su utopía socialista? Se produjo una gigantesca batalla en este periodo, y hubo un claro ganador. El New Deal hizo una oferta que la izquierda no podía rechazar. Y fue un pequeño paso pasar del abrazo de la economía planificada fascista a la celebración del estado de guerra que concluyó el periodo del New Deal.

Esto no fue más que una repetición del mismo curso de los acontecimientos en Italia una década antes. También en Italia, la izquierda se dio cuenta de que su programa anticapitalista podía lograrse mejor en el marco del Estado autoritario y planificador. Por supuesto, nuestro amigo John Maynard Keynes desempeñó un papel fundamental al proporcionar una justificación pseudocientífica para unir la oposición al laissez-faire del viejo mundo con una nueva apreciación de la sociedad planificada. Recordemos que Keynes no era un socialista de la vieja escuela. Como él mismo dijo en su introducción a la edición nazi de su Teoría General, el nacionalsocialismo era mucho más hospitalario con sus ideas que la economía de mercado.

Flynn dice la verdad

El estudio más definitivo sobre el fascismo escrito en estos años fue As We Go Marching de John T. Flynn. Era un periodista y académico de espíritu liberal que había escrito varios libros de gran éxito en los años veinte. Probablemente se le podría situar en el campo progresista en la década de 1920. Fue el New Deal lo que le cambió. Todos sus colegas siguieron a FDR hacia el fascismo, mientras que el propio Flynn mantuvo la vieja fe. Eso significó que combatió a FDR en todo momento, y no sólo sus planes internos. Flynn fue uno de los líderes del movimiento América Primero, que consideraba que el impulso de FDR hacia la guerra no era más que una extensión del New Deal, lo que ciertamente era.

Pero como Flynn formaba parte de lo que Murray Rothbard denominó más tarde la Vieja Derecha —Flynn llegó a oponerse tanto al Estado del bienestar como al Estado de la guerra— su nombre pasó al agujero de la memoria orwelliana después de la guerra, durante el apogeo del conservadurismo de la CIA.

As We Go Marching se estrenó en 1944, justo al final de la guerra, y en medio de los controles económicos de los tiempos de guerra en todo el mundo. Es una maravilla que haya pasado la censura. Es un estudio a gran escala de la teoría y la práctica fascista, y Flynn vio precisamente dónde termina el fascismo: en el militarismo y la guerra como cumplimiento de la agenda de gastos de estímulo. Cuando se agota todo lo demás en lo que gastar dinero, siempre se puede contar con el fervor nacionalista para respaldar más gasto militar.

Al repasar la historia del ascenso del fascismo, Flynn escribió,

Uno de los fenómenos más desconcertantes del fascismo es la casi increíble colaboración entre hombres de extrema derecha y de extrema izquierda en su creación. La explicación está en este punto. Tanto la derecha como la izquierda se unieron en este afán de regulación. Los motivos, los argumentos y las formas de expresión eran diferentes, pero todos iban en la misma dirección. Y ésta era que el sistema económico debe ser controlado en sus funciones esenciales y este control debe ser ejercido por los grupos productores.

Flynn escribe que la derecha y la izquierda no están de acuerdo precisamente en quién encaja como grupo productor. La izquierda tiende a celebrar a los trabajadores como productores. La derecha tiende a favorecer a los empresarios como productores. El compromiso político —y aún hoy sigue vigente— fue cartelizar a ambos.

El gobierno bajo el fascismo se convierte en el dispositivo de cartelización tanto para los trabajadores como para los propietarios privados de capital. La competencia entre los trabajadores y entre las empresas se considera un despilfarro y no tiene sentido; las élites políticas deciden que los miembros de estos grupos deben unirse y cooperar bajo la supervisión del gobierno para construir una nación poderosa.

Los fascistas siempre han estado obsesionados con la idea de la grandeza nacional. Para ellos, ésta no consiste en una nación de gente cada vez más próspera, que vive cada vez mejor y más tiempo. No, la grandeza nacional se produce cuando el Estado se embarca en la construcción de enormes monumentos, en la realización de sistemas de transporte a escala nacional, en la talla del Monte Rushmore o en la excavación del Canal de Panamá.

En otras palabras, la grandeza nacional no es lo mismo que tu grandeza o la de tu familia o la de tu empresa o profesión. Al contrario. Para conseguirla hay que cobrar impuestos, depreciar el valor de tu dinero, invadir tu intimidad y disminuir tu bienestar. Según este punto de vista, el gobierno tiene que hacernos grandes.

Trágicamente, un programa así tiene muchas más posibilidades de éxito político que el socialismo a la antigua usanza. El fascismo no nacionaliza la propiedad privada como lo hace el socialismo. Eso significa que la economía no se derrumba de inmediato. El fascismo tampoco presiona para igualar los ingresos. No se habla de la abolición del matrimonio ni de la nacionalización de los hijos.

«Por mucho que creas que eres libre, todos nosotros estamos hoy a un paso de Guantánamo».

La religión no está abolida, sino que se utiliza como herramienta de manipulación política. El Estado fascista fue mucho más astuto políticamente en este sentido que el comunismo. Unió la religión y el estatismo en un solo paquete, fomentando el culto a Dios siempre que el Estado actuara como intermediario.

Bajo el fascismo, la sociedad tal y como la conocemos queda intacta, aunque todo está dominado por un poderoso aparato estatal. Mientras que la enseñanza socialista tradicional fomentaba una perspectiva globalista, el fascismo era explícitamente nacionalista. Abrazó y exaltó la idea del Estado-nación.

En cuanto a la burguesía, el fascismo no busca su expropiación. En cambio, la clase media obtiene lo que quiere en forma de seguro social, prestaciones médicas y fuertes dosis de orgullo nacional.

Es por todas estas razones que el fascismo adquiere un tinte de derecha. No ataca los valores burgueses fundamentales. Se basa en ellos para obtener apoyo para una regimentación nacional integral respaldada democráticamente de control económico, censura, cartelización, intolerancia política, expansión geográfica, control ejecutivo, estado policial y militarismo.

Por mi parte, no tengo ningún problema en referirme al programa fascista como una teoría de derecha, aunque cumpla aspectos del sueño de la izquierda. La cuestión crucial aquí es su atractivo para el público y para los grupos demográficos que normalmente se sienten atraídos por la política de derecha.

Si lo pensamos bien, el estatismo de derecha tiene un color, un matiz y un tono diferentes a los del estatismo de izquierda. Cada uno está diseñado para atraer a un conjunto diferente de votantes con diferentes intereses y valores.

Estas divisiones, sin embargo, no son estrictas, y ya hemos visto cómo un programa socialista de izquierdas puede adaptarse y convertirse en un programa fascista de derechas con muy pocos cambios sustanciales, aparte de su marketing.

Las ocho marcas de la política fascista

A John T. Flynn, como a otros miembros de la Vieja Derecha, le disgustaba la ironía de que lo que él veía, casi todos los demás decidían ignorarlo. En la lucha contra los regímenes autoritarios en el extranjero, señaló, Estados Unidos había adoptado esas formas de gobierno en su país, con controles de precios, racionamiento, censura, dictadura ejecutiva e incluso campos de concentración para grupos enteros considerados poco leales al Estado.

Tras repasar esta larga historia, Flynn procede a resumirla con una lista de ocho puntos que considera las principales marcas del estado fascista.

Al presentarlos, también ofreceré comentarios sobre el moderno Estado central americano.

Punto 1. El gobierno es totalitario porque no reconoce ninguna restricción a sus poderes

Esta es una marca muy reveladora. Sugiere que el sistema político americano puede calificarse de totalitario. Se trata de una observación chocante que la mayoría de la gente rechazaría. Pero sólo pueden rechazar esta caracterización mientras no estén directamente atrapados en la red del Estado. Si lo están, descubrirán rápidamente que, efectivamente, no hay límites a lo que el Estado puede hacer. Esto puede ocurrir al embarcar en un vuelo, al conducir por su ciudad natal o al tener que enfrentarse su negocio a alguna agencia gubernamental. Al final, debes obedecer o ser enjaulado como un animal o ser asesinado. De este modo, por mucho que creas que eres libre, todos nosotros estamos hoy a un paso de Guantánamo.

«Esta nación, concebida en libertad, ha sido secuestrada por el Estado fascista».

Ya en los años 90, recuerdo que hubo momentos en los que Clinton parecía sugerir que había algunas cosas que su administración no podía hacer. Hoy no estoy tan seguro de poder recordar a ningún funcionario del gobierno alegando las limitaciones de la ley o las limitaciones de la realidad a lo que se puede y no se puede hacer. Ningún aspecto de la vida se libra de la intervención gubernamental, y a menudo adopta formas que no vemos fácilmente. Toda la sanidad está regulada, pero también lo está cada parte de nuestra alimentación, el transporte, la ropa, los productos domésticos e incluso las relaciones privadas.

El propio Mussolini expresó su principio de esta manera: «Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado». También dijo: «La piedra angular de la doctrina fascista es su concepción del Estado, de su esencia, sus funciones y sus objetivos. Para el fascismo el Estado es absoluto, los individuos y los grupos son relativos».

Les digo que esta es la ideología que prevalece hoy en día en los Estados Unidos. Esta nación, concebida en libertad, ha sido secuestrada por el estado fascista.

Punto 2. El gobierno es una dictadura de facto basada en el principio de liderazgo

Yo no diría que realmente tenemos una dictadura de un solo hombre en este país, pero sí tenemos una forma de dictadura de un sector del gobierno sobre todo el país. El poder ejecutivo se ha extendido tanto en el último siglo que se ha convertido en una broma hablar de controles y equilibrios. Lo que los niños aprenden en clase de civismo no tiene nada que ver con la realidad.

El Estado ejecutivo es el Estado tal y como lo conocemos, todo fluye desde la Casa Blanca hacia abajo. El papel de los tribunales es hacer cumplir la voluntad del ejecutivo. El papel del poder legislativo es ratificar la política del ejecutivo.

Además, este ejecutivo no es realmente sobre la persona que parece estar al mando. El presidente es sólo el barniz, y las elecciones son sólo los rituales tribales a los que nos sometemos para conferir cierta legitimidad a la institución. En realidad, el Estado-nación vive y prospera al margen de cualquier «mandato democrático». Aquí encontramos el poder de regular todos los aspectos de la vida y el perverso poder de crear el dinero necesario para financiar este gobierno ejecutivo.

En cuanto al principio de liderazgo, no hay mayor mentira en la vida pública americana que la propaganda que escuchamos cada cuatro años sobre cómo el nuevo presidente/mesías va a marcar el comienzo de la gran dispensación de la paz, la igualdad, la libertad y la felicidad humana global. La idea es que toda la sociedad está realmente moldeada y controlada por una sola voluntad, un punto que requiere un salto de fe tan grande que uno tiene que ignorar todo lo que sabe sobre la realidad para creerlo.

Y, sin embargo, la gente lo hace. La esperanza de un mesías alcanzó un tono febril con la elección de Obama. La religión cívica estaba en modo de adoración a gran escala del mayor ser humano que ha vivido o vivirá. Fue una exhibición despreciable.

Otra mentira que el pueblo americano cree es que las elecciones presidenciales provocan un cambio de régimen. Esto es un auténtico disparate. El Estado de Obama es el Estado de Bush; el Estado de Bush fue el Estado de Clinton; el Estado de Clinton fue el Estado de Bush; el Estado de Bush fue el Estado de Reagan. Podemos rastrear esto una y otra vez en el tiempo y ver que se superponen los nombramientos, los burócratas, los técnicos, los diplomáticos, los funcionarios de la Fed, las élites financieras, etc. La rotación en los cargos no se produce por las elecciones sino por la mortalidad.

Punto 3. El gobierno administra un sistema capitalista con una inmensa burocracia

La realidad de la administración burocrática ha estado con nosotros al menos desde el New Deal, que fue modelado en la burocracia de planificación que vivió en la Primera Guerra Mundial. La economía planificada —ya sea en la época de Mussolini o en la nuestra— requiere burocracia. La burocracia es el corazón, los pulmones y las venas del Estado planificador. Y sin embargo, regular una economía tan a fondo como la actual es matar la prosperidad con mil millones de pequeños recortes.

«¿Se ha dado cuenta de que el presupuesto militar nunca se discute seriamente en los debates políticos?»

Esto no significa necesariamente una contracción económica, al menos no de inmediato. Pero definitivamente significa acabar con el crecimiento que de otro modo se habría producido en un mercado libre.

Entonces, ¿dónde está nuestro crecimiento? ¿Dónde está el dividendo de la paz que se suponía iba a llegar tras el fin de la Guerra Fría? ¿Dónde están los frutos de las asombrosas ganancias de eficiencia que ha permitido la tecnología? Se lo ha comido la burocracia que gestiona todos nuestros movimientos en esta tierra. El monstruo voraz e insaciable se llama Código Federal, que recurre a miles de agencias para ejercer el poder de policía y evitar que vivamos libremente.

Es como decía Bastiat: el verdadero coste del Estado es la prosperidad que no vemos, los puestos de trabajo que no existen, las tecnologías a las que no tenemos acceso, las empresas que no surgen y el brillante futuro que nos roban. El Estado nos ha saqueado con la misma seguridad que un ladrón que entra en nuestra casa por la noche y nos roba todo lo que amamos.

Punto 4. Los productores se organizan en cárteles a la manera del sindicalismo

El sindicalismo no es normalmente como pensamos en nuestra estructura económica actual. Pero hay que recordar que el sindicalismo significa el control económico por parte de los productores. El capitalismo es diferente. Pone, en virtud de las estructuras de mercado, todo el control en manos de los consumidores. La única cuestión para los sindicalistas, entonces, es qué productores van a disfrutar del privilegio político. Pueden ser los trabajadores, pero también pueden ser las grandes empresas.

En el caso de Estados Unidos, en los últimos tres años, hemos visto cómo los bancos gigantes, las empresas farmacéuticas, las aseguradoras, las compañías automovilísticas, los bancos y casas de bolsa de Wall Street y las empresas hipotecarias casi privadas han disfrutado de enormes privilegios a nuestra costa. Todos ellos se han unido al Estado para vivir una existencia parasitaria a nuestra costa.

Esto también es una expresión de la idea sindicalista, y le ha costado a la economía americana incontables billones y ha mantenido una depresión económica al impedir el ajuste posterior al boom que los mercados dictarían de otro modo. El gobierno ha reforzado su control sindical en nombre del estímulo.

Punto 5. La planificación económica se basa en el principio de autarquía

La autarquía es el nombre dado a la idea de autosuficiencia económica. En general, se refiere a la autodeterminación económica del Estado-nación. El Estado-nación debe ser geográficamente enorme para poder soportar un rápido crecimiento económico para una población grande y creciente.

Esta fue y es la base del expansionismo fascista. Sin expansión, el Estado muere. Esta es también la idea que subyace a la extraña combinación de la presión proteccionista actual con el militarismo. Está impulsada en parte por la necesidad de controlar los recursos.

«No se me ocurre ninguna prioridad mayor hoy en día que una alianza antifascista seria y eficaz».

Fíjense en las guerras de Irak, Afganistán y Libia. Seríamos sumamente ingenuos si creyéramos que estas guerras no fueron motivadas en parte por los intereses productores de la industria petrolera. Lo mismo ocurre con el imperio americano en general, que apoya la hegemonía del dólar.

Es la razón de ser de la proyectada Unión Norteamericana.

El objetivo es la autosuficiencia nacional y no un mundo de comercio pacífico. Consideremos también los impulsos proteccionistas de la candidatura republicana. No hay un solo republicano, aparte de Ron Paul, que apoye auténticamente el libre comercio en la definición clásica.

Desde la antigua Roma hasta la América moderna, el imperialismo es una forma de estatismo que la burguesía adora. Es por esta razón que el impulso de Bush después del 11 de septiembre para el imperio global se ha vendido como patriotismo y amor a la patria en lugar de lo que es: un saqueo de la libertad y la propiedad para beneficiar a las élites políticas.

Punto 6. El gobierno sostiene la vida económica a través del gasto y el endeudamiento

Este punto no requiere elaboración porque ya no está oculto. Hubo un estímulo 1 y un estímulo 2, ambos tan desacreditados que el estímulo 3 tendrá que adoptar un nuevo nombre. Llamémoslo Ley de Empleo Americanos.

Con un discurso en horario de máxima audiencia, Obama argumentó a favor de este programa con algunos de los análisis económicos más asínicos que he oído nunca. Reflexionó sobre cómo es que la gente está desempleada en un momento en que las escuelas, los puentes y la infraestructura necesitan ser reparados. Ordenó que la oferta y la demanda se unieran para hacer coincidir el trabajo necesario con los puestos de trabajo.

¿Hola? Las escuelas, los puentes y las infraestructuras a las que se refiere Obama son construidas y mantenidas por el Estado. Por eso se están cayendo a pedazos. Y la razón por la que la gente no tiene trabajo es porque el estado ha hecho que sea demasiado caro contratarlos. No es complicado. Sentarse a soñar con otros escenarios no es diferente de desear que el agua fluya cuesta arriba o que las piedras floten en el aire. Equivale a negar la realidad.

Aun así, Obama continuó, invocando el viejo anhelo fascista de grandeza nacional. «Construir un sistema de transporte de primera clase», dijo, «es parte de lo que nos convirtió en una superpotencia económica». Luego preguntó: «¿Vamos a sentarnos a ver cómo China construye aeropuertos más nuevos y ferrocarriles más rápidos?».

Bueno, la respuesta a esa pregunta es sí. ¿Y sabes qué? No perjudica a un solo americano que una persona en China viaje en un ferrocarril más rápido que nosotros. Afirmar lo contrario es una incitación a la histeria nacionalista.

En cuanto al resto de este programa, Obama prometió otra larga lista de proyectos de gasto. Mencionemos la realidad: Ningún gobierno en la historia del mundo ha gastado tanto, ha pedido prestado tanto y ha creado tanto dinero falso como Estados Unidos. Si Estados Unidos no se califica como un estado fascista en este sentido, ningún gobierno lo ha hecho nunca.

Nada de esto sería posible si no fuera por el papel de la Reserva Federal, el gran prestamista del mundo. Esta institución es absolutamente fundamental para la política fiscal americana. Es imposible que la deuda nacional aumente a un ritmo de 4.000 millones de dólares al día sin esta institución.

Bajo un patrón oro, todo este gasto maníaco llegaría a su fin. Y si la deuda americana se cotizara en el mercado con una prima por impago, estaríamos ante una calificación muy inferior a A+.

Punto 7. El militarismo es un pilar del gasto público

¿Se ha dado cuenta de que el presupuesto militar nunca se discute seriamente en los debates políticos? Estados Unidos gasta más que la mayor parte del resto del mundo junto.

Y sin embargo, al escuchar a nuestros líderes hablar, Estados Unidos es sólo una pequeña república comercial que quiere la paz pero que está constantemente amenazada por el mundo. Nos quieren hacer creer que todos estamos desnudos y vulnerables. Todo esto es una espantosa mentira. Estados Unidos es un imperio militar global y la principal amenaza para la paz en el mundo actual.

Visualizar el gasto militar de Estados Unidos en comparación con el de otros países es realmente impactante. Un gráfico de barras que se puede consultar fácilmente muestra el presupuesto militar de Estados Unidos, de más de un billón de dólares, como un rascacielos rodeado de pequeñas cabañas. En cuanto al siguiente país que más gasta, China gasta una décima parte que Estados Unidos.

¿Dónde está el debate sobre esta política? ¿Dónde está la discusión? No se está produciendo. Simplemente, ambas partes asumen que es esencial para el modo de vida americana que Estados Unidos sea el país más mortífero del planeta, amenazando a todos con la extinción nuclear a menos que obedezcan. Esto debería ser considerado un escándalo fiscal y moral por toda persona civilizada.

No se trata sólo de los servicios armados, los contratistas militares, los escuadrones de la muerte de la CIA. También se trata de cómo la policía a todos los niveles ha adoptado posturas similares a las militares. Esto va para la policía local, la policía estatal, e incluso los guardias de cruce en nuestras comunidades. La mentalidad de comisario, el matonismo de gatillo fácil, se ha convertido en la norma en toda la sociedad.

Si quieres presenciar atropellos, no es difícil. Pruebe a entrar en este país desde Canadá o México. Vea a los matones con chaleco antibalas, fuertemente armados y con botas de goma, llevando perros por los carriles de los coches, registrando a la gente al azar, acosando a inocentes, haciendo preguntas groseras e intrusivas.

Uno tiene la fuerte impresión de que está entrando en un estado policial. Esa impresión sería correcta.

Sin embargo, para el hombre de la calle, la respuesta a todos los problemas sociales parece ser más cárceles, penas más largas, más aplicación de la ley, más poder arbitrario, más represión, más penas capitales, más autoridad. ¿Dónde acaba todo esto? ¿Y llegará el final antes de que nos demos cuenta de lo que le ha pasado a nuestro país, antes libre?

Punto 8. El gasto militar tiene fines imperialistas

Ronald Reagan solía afirmar que su acumulación militar era esencial para mantener la paz. La historia de la política exterior de Estados Unidos sólo desde la década de 1980 ha demostrado que esto es erróneo. Hemos tenido una guerra tras otra, guerras emprendidas por Estados Unidos contra países que no cumplían, y la creación de aún más estados clientes y colonias.

La fuerza militar de Estados Unidos no ha conducido a la paz sino a lo contrario. Ha provocado que la mayoría de los pueblos del mundo consideren a Estados Unidos como una amenaza, y ha conducido a guerras desmedidas en muchos países. Las guerras de agresión fueron definidas en Nuremberg como crímenes contra la humanidad.

Se suponía que Obama iba a acabar con esto. Nunca prometió hacerlo, pero todos sus partidarios creían que lo haría. En cambio, ha hecho lo contrario. Ha aumentado los niveles de tropas, ha afianzado las guerras y ha iniciado otras nuevas. En realidad, ha presidido un estado de guerra tan cruel como cualquiera de la historia. La diferencia esta vez es que la izquierda ya no critica el papel de Estados Unidos en el mundo. En ese sentido, Obama es lo mejor que le ha pasado a los belicistas y al complejo militar-industrial.

En cuanto a la derecha de este país, antes se oponía a este tipo de fascismo militar. Pero todo eso cambió tras el comienzo de la Guerra Fría. La derecha fue llevada a un terrible cambio ideológico, bien documentado en la descuidada obra maestra de Murray Rothbard The Betrayal of the American Right. En nombre de detener el comunismo, la derecha llegó a seguir el respaldo del ex agente de la CIA Bill Buckley a una burocracia totalitaria en casa para luchar en guerras en todo el mundo.

Al final de la Guerra Fría, hubo un breve repunte cuando la derecha de este país recordó sus raíces en el no intervencionismo. Pero esto no duró mucho. George Bush I reavivó el espíritu militarista con la primera guerra contra Irak, y desde entonces no ha habido ningún cuestionamiento fundamental del imperio americano. Incluso hoy, los republicanos obtienen sus mayores aplausos azuzando al público sobre las amenazas extranjeras, mientras que nunca mencionan que la verdadera amenaza para el bienestar americano existe en el Beltway.

El futuro

No se me ocurre ninguna prioridad mayor hoy en día que una alianza antifascista seria y eficaz. En muchos sentidos, ya se está formando una. No es una alianza formal. Está formada por los que protestan contra la Reserva Federal, los que se niegan a secundar la política fascista dominante, los que buscan la descentralización, los que exigen una bajada de impuestos y el libre comercio, los que buscan el derecho a asociarse con quien quieran y a comprar y vender en las condiciones que elijan, los que insisten en que pueden educar a sus hijos por sí mismos, los inversores y ahorradores que hacen posible el crecimiento económico, los que no quieren ser manoseados en los aeropuertos y los que se han convertido en expatriados.

También está hecho de los millones de empresarios independientes que están descubriendo que la amenaza número uno a su capacidad de servir a otros a través del mercado comercial es la institución que dice ser nuestro mayor benefactor: el gobierno.

¿Cuántas personas entran en esta categoría? Es más de lo que sabemos. El movimiento es intelectual. Es político. Es cultural. Es tecnológico. Proviene de todas las clases, razas, países y profesiones. Ya no es un movimiento nacional. Es verdaderamente global.

Ya no podemos predecir si los miembros se consideran de izquierdas, de derechas, independientes, libertarios, anarquistas o de otro tipo. Incluye a personas tan diversas como los padres que educan en casa en los suburbios, así como a los padres de las zonas urbanas cuyos hijos se encuentran entre los 2,3 millones de personas que languidecen en la cárcel sin razón alguna en un país con la mayor población carcelaria del mundo.

¿Y qué quiere este movimiento? Nada más y nada menos que la dulce libertad. No pide que se le conceda o dé la libertad. Sólo pide la libertad que promete la vida misma y que existiría si no fuera por el Estado Leviatán que nos roba, nos acosa, nos encarcela, nos mata.

Este movimiento no se está alejando. Cada día estamos rodeados de pruebas de que es correcto y verdadero. Cada día es más evidente que el Estado no contribuye en absoluto a nuestro bienestar, sino que lo resta masivamente.

En los años 30, e incluso hasta los años 80, los partidarios del Estado rebosaban de ideas. Tenían teorías y programas que contaban con muchos apoyos intelectuales. Estaban encantados y entusiasmados con el mundo que iban a crear. Acabarían con los ciclos económicos, traerían el avance social, construirían la clase media, curarían las enfermedades, traerían la seguridad universal y mucho más. El fascismo creía en sí mismo.

Esto ya no es cierto. El fascismo no tiene ideas nuevas, ni grandes proyectos, y ni siquiera sus partidarios creen realmente que pueda lograr lo que se propone. El mundo creado por el sector privado es mucho más útil y bello que todo lo que ha hecho el Estado, por lo que los propios fascistas se han desmoralizado y son conscientes de que su programa no tiene ningún fundamento intelectual real.

Cada vez es más conocido que el estatismo no funciona ni puede funcionar. El estatismo es la gran mentira. El estatismo nos da exactamente lo contrario de su promesa. Prometió seguridad, prosperidad y paz; nos ha dado miedo, pobreza, guerra y muerte. Si queremos un futuro, tenemos que construirlo nosotros mismos. El Estado fascista no nos lo dará. Al contrario, se interpone en el camino.

También me parece que el antiguo romance de los liberales clásicos con la idea del Estado limitado ha desaparecido. Hoy es mucho más probable que los jóvenes abracen una idea que hace 50 años se consideraba impensable: la idea de que la sociedad está mejor sin ningún tipo de Estado.

«Al final, esta es la elección a la que nos enfrentamos: el Estado total o la libertad total».

Yo marcaría el surgimiento de la teoría anarcocapitalista como el cambio intelectual más dramático de mi vida adulta. Ha quedado atrás esa visión del Estado como el vigilante nocturno que sólo vigila los derechos esenciales, arbitra las disputas y protege la libertad.

Esta visión es lamentablemente ingenua. El vigilante nocturno es el tipo que tiene las armas, el derecho legal a usar la agresión, el tipo que controla todas las entradas y salidas, el tipo que está encaramado en lo alto y lo ve todo. ¿Quién le vigila? ¿Quién limita su poder? Nadie, y precisamente por eso es el origen de los mayores males de la sociedad. Ninguna constitución, ninguna elección, ningún contrato social podrá frenar su poder.

En efecto, el vigilante nocturno ha adquirido el poder total. Es él quien sería el Estado total, que Flynn describe como un gobierno que «posee el poder de promulgar cualquier ley o tomar cualquier medida que le parezca adecuada». Mientras un gobierno, dice, «esté revestido del poder de hacer cualquier cosa sin ninguna limitación de sus poderes, es totalitario. Tiene un poder total».

Ya no es un punto que podamos ignorar. El vigilante nocturno debe ser eliminado y sus poderes distribuidos dentro y entre toda la población, y deben ser gobernados por las mismas fuerzas que nos traen todas las bendiciones que el mundo material nos ofrece.

Al final, esta es la elección a la que nos enfrentamos: el estado total o la libertad total. ¿Qué elegiremos? Si elegimos el Estado, seguiremos hundiéndonos cada vez más y acabaremos perdiendo todo lo que atesoramos como civilización. Si elegimos la libertad, podremos aprovechar ese extraordinario poder de la cooperación humana que nos permitirá seguir haciendo un mundo mejor.

En la lucha contra el fascismo, no hay razón para desesperarse. Debemos seguir luchando con toda la confianza en que el futuro nos pertenece a nosotros y no a ellos.

Su mundo se está desmoronando. El nuestro se está construyendo.

Su mundo se basa en ideologías en quiebra. El nuestro se basa en la verdad sobre la libertad y la realidad.

Su mundo sólo puede mirar hacia atrás, hacia los días de gloria. El nuestro mira hacia el futuro que estamos construyendo.

Su mundo está arraigado en el cadáver del Estado-nación. Nuestro mundo se nutre de las energías y la creatividad de todos los pueblos del mundo, unidos en el gran y noble proyecto de crear una civilización próspera mediante la cooperación humana pacífica.

Es cierto que tienen las armas más grandes. Pero las armas grandes no han asegurado la victoria permanente en Irak o Afganistán, ni en ningún otro lugar del planeta.

Poseemos la única arma verdaderamente inmortal: la idea correcta. Esto es lo que nos llevará a la victoria.

Como dijo Mises,

A la larga, incluso los gobiernos más despóticos, con toda su brutalidad y crueldad, no son rivales para las ideas. Al final, la ideología que se ha ganado el apoyo de la mayoría prevalecerá y cortará el suelo bajo los pies del tirano. Entonces, los muchos oprimidos se rebelarán y derrocarán a sus amos.

Esta charla fue pronunciada en la conferencia de Doug Casey «Cuando el dinero muere» en Phoenix el 1 de octubre de 2011.

Llewellyn H. Rockwell, Jr., es fundador y presidente del Instituto Mises en Auburn, Alabama, editor de LewRockwell.com y autor de Fascism versus Capitalism .