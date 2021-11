Un factor clave que limita la capacidad de las personas para generar bienes y servicios es la escasez de fondos. Contrariamente al pensamiento popular, la financiación del consumo y la producción no se trata de dinero como tal, sino de ahorros reales.

Tenga en cuenta que varias herramientas y maquinaria o infraestructura que las personas han creado tienen un solo propósito. Este propósito es poder producir los bienes de consumo final que se requieren para mantener y promover la vida y el bienestar.

Para un determinado consumo de bienes de consumo final, cuanto mayor sea la producción de estos bienes, mayor será la reserva de financiación o ahorro real. La cantidad y la calidad de las diversas herramientas y maquinaria (es decir, la infraestructura disponible) limitan la cantidad y la calidad de la producción de bienes de consumo.

Gracias al aumento de la cantidad de herramientas y a la introducción de mejores herramientas y maquinaria, se puede garantizar un mayor rendimiento. El aumento de la cantidad de herramientas y su mejora requiere financiación para apoyar a varias personas que se dedican a la producción de nuevas herramientas y maquinaria.

Más riqueza significa más crecimiento económico

Esto, por supuesto, significa que a través del aumento del ahorro real, se puede construir una mejor infraestructura y esto, a su vez, establece la plataforma para una mayor tasa de crecimiento económico.

Un mayor crecimiento económico significa una mayor cantidad de bienes de consumo, lo que a su vez permite más ahorro y también más consumo, en igualdad de condiciones. Con más ahorros, se puede crear una infraestructura más avanzada y esto a su vez establece la plataforma para un mayor fortalecimiento del crecimiento económico.

Tenga en cuenta que los ahorradores aquí son generadores de riqueza. Son los generadores de riqueza los que ahorran y emplean sus ahorros reales para la construcción de la infraestructura. El ahorro de los generadores de riqueza se emplea para financiar a diversas personas especializadas en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura. El ahorro real también financia a las personas que se dedican a la producción de bienes de consumo final.

Puesto que el gobierno no produce ninguna riqueza real, obviamente no puede ahorrar y por lo tanto no puede por sí mismo «financiar» ninguna actividad. Por lo tanto, para que el gobierno pueda participar en diversas actividades, debe desviar fondos (es decir, ahorros reales) de los generadores de riqueza.

El gasto público no es ni creación de riqueza, ni producción

Por regla general, estas actividades equivalen a la prestación de apoyo a diversas actividades no productivas que no añaden nada al fondo común de financiación real, por ejemplo, la aportación de una gran cantidad de dinero a diversas actividades no productivas con el fin de proteger el empleo.

Dado que las actividades gubernamentales en esencia sólo consumen y no generan ahorros reales, el gobierno no puede hacer crecer una economía. Un aumento del gasto público significa, por tanto, el debilitamiento de los generadores de riqueza y, por lo tanto, no está fortaleciendo el crecimiento económico, como afirman el pensamiento popular y diversos estudios empíricos.

¿Cómo conciliar los llamados hechos que supuestamente presentan los diversos estudios econométricos (es decir, que el gobierno puede hacer crecer la economía)?

Contrariamente a la forma popular de pensar, los datos no pueden hablar por sí solos y presentar los llamados hechos. Los datos deben ser evaluados por medio de un marco que pueda resistir un escrutinio básico, como por ejemplo si el gobierno, sin ser un generador de riqueza, puede hacer crecer la economía.

Una vez que llegamos a la conclusión de que el gobierno no puede hacer crecer la economía, podemos rechazar enfáticamente varios estudios econométricos que nos dicen exactamente lo contrario. Debe tenerse en cuenta que los datos a partir de los cuales se producen los denominados «hechos» parecerán apoyar las diversas conclusiones de la investigación empírica, siempre y cuando el sector privado de la economía genere suficientes ahorros reales para apoyar las actividades productivas y no productivas. Mientras éste sea el caso, varias técnicas de tortura de datos econométricos pueden producir un sesgo de «apoyo» para cualquier teoría del tipo de ficción, como la de que el gobierno puede hacer crecer una economía.

Los llamados hallazgos empíricos parecerán apoyar la teoría keynesiana (es decir, que cuando el gobierno gasta más en bienes y servicios, esto aumenta el ingreso general de la economía). Por lo tanto, parece que mientras más gaste el gobierno, mayor será el ingreso nacional.

Observe que el gobierno no puede aumentar su gasto sin reducir los medios de los generadores de riqueza, es decir, los que ahorran. Una vez que se reduce la capacidad de los generadores de riqueza para producir ahorros reales, el crecimiento económico sigue su ejemplo y ninguna cantidad de dinero que el gobierno empuja a la economía puede hacerla crecer.

Frank Shostak es un académico asociado del Instituto Mises