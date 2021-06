La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez usó la historia de su abuela en Puerto Rico para reclamar ayuda del Gobierno federal luego de los destrozos del huracán María. Mostró una casa en condiciones precarias y confesó que no había visitado a su abuela en más de un año.

«Es vergonzoso que vivas en el lujo mientras permites que tu propia abuela sufra en estas miserables condiciones», le reprochó el comentarista conservador Matt Walsh, de The Daily Wire, a la legisladora a través de las redes sociales.

En esencia, la izquierda política propone que el Estado asuma los roles sociales. Por lo cual, la congresista socialista pretende que el Gobierno cuide a su abuela en lugar de hacerlo ella, como familia.

En contraparte, el conservadurismo exalta el rol de la familia y la solidaridad privada. Por ello, un referente conservador armó una recaudación de fondos y en cuestión de horas juntó más de 100.000 dólares para ayudar a la abuela de Ocasio-Cortez.

As you’ve heard, @AOC ’s abuela is living in a dilapidated home that was ravaged by Hurricane Maria. AOC is unable to help her own grandma for whatever reason, so I have set up this Go Fund Me campaign to save her home. Please give if you can. #HelpAbuela https://t.co/F1N0Jxgnxg

«Salvar el hogar ancestral de la abuela de AOC», se llamó la iniciativa. Pero la familia no quiso aceptar los fondos, entonces la página de GoFundMe devolvió el dinero y canceló la recaudación.

«La congresista Ocasio-Cortez, aunque gana más de 180.000 dólares al año, dice que no puede ayudar a su abuela en este momento, pero usó Twitter esta semana para compartir la historia de su abuela con el mundo», le reprochó el comentarista conservador Matt Walsh, de The Daily Wire.

«En respuesta a la trágica noticia entregada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez esta semana de que su abuela vive en condiciones miserables en Puerto Rico, Matt Walsh, de The Daily Wire, ha lanzado una campaña GoFundMe para recaudar fondos para reparar la casa de la abuela de Ocasio-Cortez», dijo el medio en un comunicado de prensa.

De la mano de sus ideas socialistas, la congresista es promotora del Green New Deal, una reforma económica con tintes ambientalistas.

Con su sueldo de legisladora se compró un Tesla, un automóvil eléctrico, promovido como alternativa “limpia” al combustible fósil.

En honor a eso, Walsh donó el equivalente a un pago de arrendamiento mensual de un Tesla como el que maneja AOC. En apenas horas GoFundMe superó su objetivo de 48.990 dólares.

But she is making more than 170k a year, without perdiems, etc! She can use her own money! Socialists being socialists https://t.co/ZQOjEgmqTH

Walsh informó a través de Twitter que enviaría el dinero una vez que la legisladora le entregue los datos necesarios. Pero no aceptó.

«Alguien de la familia de la abuela de AOC le dijo a GoFundMe que no aceptará el dinero, a pesar de que AOC afirmó anteriormente que su abuela estaba en una situación desesperada (y fue culpa de Trump)», indicó Walsh.

And for the record – my abuela is doing okay. It’s not about us, but about what’s happening to Puerto Rican’s across the island.

She had a place to go to and be cared for – what about the thousands of people who don’t?

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 2, 2021