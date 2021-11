El mes pasado reseñé Humane (Nueva York, 2021), de Samuel Moyn, pero sólo traté algunos temas en él. Debido a la gran importancia del libro, me gustaría en lo que sigue abordar también otro tema, con el que muchos lectores ya estarán familiarizados. El tema principal del libro de Moyn, como se recordará, es que los esfuerzos por hacer que la guerra sea humana pueden desviar, o incluso impedir, la tarea más importante de poner fin a la guerra, o al menos reducirla drásticamente. Al argumentar a favor de este punto de vista, Moyn señala que sólo en los últimos tiempos se han tomado con cierta seriedad las regulaciones y los tratados para limitar la guerra, y a menudo incluso ahora no lo hacen. Antes, tenían poca o ninguna «mordacidad» y permitían todo tipo de comportamientos atroces.

Esto nos lleva al punto que muchos lectores ya habrán encontrado. En el contexto americano, una gran cantidad de conductas horrendas provienen de la Guerra de Secesión, y algo que Moyn saca a relucir es el papel del «código Lieber», una guía de conducta para las fuerzas armadas americanas escrita por el inmigrante alemán Francis Lieber, en este asunto. Moyn dice: «Lieber se negó a compadecerse de las víctimas de la guerra. El código de Lieber iba en una dirección diferente, legalizando el choque y el pavor, con la humanidad como un beneficio marginal en lugar de un verdadero objetivo…. Erigido como uno de sus padres fundadores más tarde, Lieber no formaba realmente parte de la tradición de hacer la guerra humana. Aprobaba actos horrendos como castigar a los civiles y negarles el cuartel, lo que significaba que, cuando los enemigos se rendían con la esperanza de evitar la muerte, se les podía matar de todos modos» (pp. 19-20).

A este respecto, cabe señalar que Lieber era un ardiente defensor de la casi divinidad del Estado. En su excelente Chaining Down Leviathan ( reseñado aquí ), Marco Bassani cita el Manual of Political Ethics de Lieber: «El Estado es aborigen con el hombre; no es una asociación voluntaria… el Estado es una forma y una facultad de la humanidad para conducir a la especie hacia una mayor perfección—es la gloria del hombre» (Bassani, p. 292).

Las tácticas que Lieber recomendaba se aplicaron con excepcional severidad en las campañas contra los indios americanos, y cuando, con la guerra hispano-americana de 1898, Estados Unidos se volcó en la búsqueda del imperio, las fuerzas militares americanas consideraron a los resistentes entre la población súbdita de Filipinas como si fueran indios recalcitrantes.

Cuando sucedió a [Arthur] MacArthur como procónsul militar en julio de 1901, [Adna] Chaffee continuó fielmente el enfoque que había detrás del Código Lieber—las guerras intensas eran mejores a largo plazo, ya que convencerían a los inquietos oponentes para que se sometieran y terminaran el conflicto más rápidamente. Escaló las opciones políticas a lo largo del continuo de intensidad, en la tradición de la «guerra india», sin encontrar nunca una ley que no le gustara. Esto significaba a menudo quemar cosechas, matar animales y no dejar nada atrás—incluidos los humanos—…. Nadie estaba legalmente a salvo de la violencia contrainsurgente americana. Las normas no imponían límites, bien porque los filipinos estaban desprotegidos por la ley o bien porque los que se distinguían generosamente como no combatientes según la ley seguían siendo susceptibles de sufrir represalias, que el Código Lieber no prohibía … «Quiero que se mate a todas las personas que sean capaces de portar armas en las hostilidades reales», ordenó [Jacob] Smith a sus fuerzas, especificando que se refería a los varones de diez años o más. (p. 113; para la política de EEUU en Filipinas, además de las fuentes que cita Moyn en la p. 346, yo recomendaría Policing America’s Empire de Alfred McCoy)

El legado de las guerras indias continuó cincuenta años después en la Guerra de Corea.

En la práctica fue otra «guerra india» …. En las tradiciones familiares de MacArthur no sólo estaba el gobierno de las colonias del Pacífico; más atrás, recordó Douglas en una ocasión, su padre había sido uno de los muchos que cargó con «la onerosa tarea de empujar a los indios a los áridos recovecos del suroeste y de llevar la marca de la ley y el orden del hombre blanco a la frontera occidental». … El general Lawton Collins, jefe de estado mayor del ejército durante todo el conflicto de Corea, dijo a The New York Times que la «vuelta a la lucha al viejo estilo» que requería el conflicto era «más comparable a la de nuestros propios días de frontera india que a la guerra moderna». (pp. 152-53)

Las cosas no fueron diferentes en la guerra de Vietnam. «Al igual que en la anterior violencia americana en el Pacífico, los soldados comparaban rutinariamente lo que estaban haciendo con la “guerra india”. Frente a los 57.000 americanos, entre cuatro y seis millones de vietnamitas murieron en el conflicto. El número de víctimas de la población local no fue tan grave como en Corea, en términos relativos, y tuvo lugar durante más años. Pero esto no era mucho decir». (p. 168)

En una conferencia, «The Conquest of the United States by Spain», pronunciada en 1898, el gran sociólogo americano William Graham Sumner vio lo que se avecinaba:

Los americanos se han comprometido desde el principio con la doctrina de que todos los hombres son iguales…. Ha sido un hecho sorprendente que hayamos vivido para ver cómo las armas americanas llevan este dogma doméstico allí donde debe ser probado en su aplicación a los pueblos incivilizados y medio civilizados. Al primer toque de la prueba tiramos la doctrina, y adoptamos la doctrina española. Todos los imperialistas nos dicen que estos pueblos no son aptos para la libertad y el autogobierno; que es una rebelión que se resistan a nuestra beneficencia; que debemos enviar flotas y ejércitos contra ellos para matarlos, si lo hacen.

Samuel Moyn merece un gran elogio por mostrar la centralidad de este tema en la política exterior americana, y el trabajo que ha realizado para llamar nuestra atención ayuda en nuestros esfuerzos para oponernos a él.

David Gordon es investigador principal del Instituto Ludwig von Mises. Fue educado en UCLA, donde obtuvo su doctorado en historia intelectual.