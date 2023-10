El periodismo biempensante boliviano siempre ha presentado los acontecimientos de octubre 2003 como una protesta social que fue cruelmente reprimida por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, acción que terminó en su salida del poder.

No obstante, el derrocamiento presidencial era un plan que se había pergeñado desde el año anterior. Tampoco se trató de unos simples ciudadanos protestando, sino de milicianos, pandilleros, matones y sicarios muy bien armados y entrenados. De hecho, Felipe Quispe, uno de los líderes subversivos, en una entrevista a ERBOL, año 2016, confesó la preparación de cuadros armados, sus palabras textuales fueron:

Soy un político de la ultraizquierda más extremista, capaz de agarrar las armas, las dinamitas, cualquier arma. Yo creo que he nacido para eso, me encanta hacer la guerra, desde 2000 a 2005 estuvimos haciéndola. Inclusive en el mismo MAS tenemos gente, jóvenes que están ahí, no vamos a decir los nombres y apellidos de quiénes están ahí trabajando, por eso sabemos todas las cosas que hacen ellos, conocemos nosotros, porque ahí tenemos nuestra inteligencia, es inteligencia contra inteligencia y así se trabaja.