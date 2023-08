El gobierno demócrata de Joe Biden continúa flexibilizando las políticas restrictivas contra del régimen de Nicolás Maduro con la eliminación de la lista de sancionados de la empresa suiza Swissoil Trading S.A.- A esta compañía presuntamente se le relaciona con la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), así como a su propietario, Philipp Paul Vartan Apikian.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro anunció la derogación de las restricciones impuestas en 19 de enero de 2021, difundió el periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman en Twitter.

NEW: U.S. is lifting sanctions on Swiss oil trader dinged in 2021 for helping @PDVSA circumvent U.S. sanctions. pic.twitter.com/sS2f7V7uAi

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 1, 2023