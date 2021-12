Dentro del casi infinito directorio de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ya no serán considerados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como terroristas –alrededor de 300– seis chavistas también forman parte de los beneficiados con el reciente cambio en la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) por la Administración del presidente demócrata Joe Biden.

El primero en aparecer con estatus modificado en la llamada «Lista Clinton» es Cliver Alcalá Cordones, mayor general de la Cuarta División Blindada del Ejército. Le siguen Ramón Madriz, alias ‘Amin’, exoficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y Amílcar Figueroa, exguerrillero y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que ocupó la presidencia alterna del Parlamento Latinoamericano.

Después, al cierre del documento, están el gobernador electo en el Táchira en la jornada del 21 de noviembre, Freddy Bernal; el exjefe de Inteligencia del régimen detenido en España a la espera de su extradición a EE. UU., Hugo el ‘Pollo’ Carvajal; y el exministro de Defensa y excomandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Henry Rangel Silva.

Entre ellos, la exclusión de Alcalá es una sorpresa, pero era algo que el funcionario retirado llevaba buscando «desde hace años», asegura en Twitter el periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman.

Y «probablemente tenga que ver con el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz colombiano” porque desde septiembre “corrió el rumor de que Alcalá Cordones tenía planeado declararse culpable de todo lo que se le acusa”. Sin embargo, en el tribunal federal de Nueva York, el general retirado del Ejército venezolano niega negociaciones por los cargos de narcoterrorismo que se le imputan.

The timing of the delisting is a surprise but Alcala had been seeking this for years.

It likely has to do with US support for the Colombian peace process. His name popped up on page 23 of a list of dozens of former FARC fighters who were being removed from the same OFAC list

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 1, 2021