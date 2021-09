“Goodbye, good luck, and thank you very much” («Adiós, buena suerte y muchas gracias»). Sin mayor protocolo terminó Hugo Chávez en cadena nacional los contratos de multinacionales petroleras en los yacimientos de la faja del Orinoco. No las quería. De un tajo, las expropió. El impacto de aquella decisión unilateral e indebida sobre lo ajeno persiste en el tiempo con consecuencias letales en las arcas de Venezuela.

Este movimiento de Hugo Chávez se convirtió, además, en pieza clave de la debacle financiera de Venezuela por representar una multimillonaria fuga de recursos sin esperanzas de restitución.

El fracaso en los arbitrajes internacionales desbarata los saldos de las cuentas estatales. A ConocoPhillips tocó pagarle 753 millones de dólares como parte de la indemnización que se debe honrar, después de que la compañía ganara la demanda interpuesta ante el Banco Mundial, por la nacionalización de su participación en un proyecto en la Faja Petrolífera del Orinoco, ejecutada durante la gestión de Hugo Chávez.

1. Según documentos publicados por la Corte Distrital de Delaware, el gobierno de @jguaido entró en un acuerdo para pagar $1,287,664,420 a la petrolera ConocoPhillips. Las condiciones de pago no fueron informadas a la nación ni aprobadas públicamente por la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/QAKJHL03sX — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) September 20, 2021

Según documentos publicados por la Corte Distrital de Delaware, en Estados Unidos entre 2018 y 2019 el régimen ejecutó seis pagos a la empresa estadounidense, como parte de este compromiso, cuyo monto total asciende a 2000 millones de dólares.

Sin embargo, Tal Cual revela que Petróleos de Venezuela dejó de pagar como resultado del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, quien según el medio acordó pagar la diferencia de la deuda sin notificar a la opinión pública ni a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Pero hasta la fecha, tampoco reporta desembolsos a ConocoPhillips, ni firmas de convenios de pago. Si la situación se extiende, la confiscación de crudo y el embargo de activos internacionales son previsibles.

Saldos en rojo

Otro millonario costo de las expropiaciones chavistas se destapó esta semana cuando trascendió que Crystallex ganó en el año 2014 una demanda contra Pdvsa Holding, la cual es propietaria de acciones de Citgo, y ahora el país está obligado a cancelar un monto cercano a 1400 millones de dólares.

En ese fallo recientemente divulgado se suma la imposición de una multa de 769 millones de dólares a favor de la compañía canadiense Gold Reserve y de 967 millones de dólares para la empresa Rusoro, por violentar el Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá, al revocarles la concesión para el Proyecto Brisas de minería.

Petróleo por deuda

El chavismo también tiene el compromiso de pago de las deudas de PDVSA con Repsol cuyo monto es de 350 millones de euros —un equivalente a 410 millones de dólares— a través del envío crudo a España, pero ya son nueve meses sin exportar a ni un barril como método de pago, afirmó OKDiario.

Un caso que se une al de Rosfnet, compañía con la que mantiene una deuda por préstamos realizados al régimen, con los cuales el oficialismo comprometió 49,9 % de las acciones de Citgo Holding.

Según un reportaje publicado en REDD Latam, no se tienen detalles del acuerdo o si Rosfnet cedió o transfirió los derechos sobre la deuda a un tercero. Si esto se realizó sin informar a las autoridades estadounidenses, la operación puede ser anulada.

Otros dos acreedores que esperan cobrar de la venta de activos de Pdvsa son: OI European Group, división del fabricante de vidrio estadounidense Owens Illinois; y Nortrop Grumman Ship Systems, que ahora forma parte del contratista militar Huntington Ingalls.