La segregación de los no vacunados ya es una realidad. El mundo cambió después de la pandemia del coronavirus y ahora incluye trato diferenciado para las personas que no han recibido la vacuna contra el COVID-19.

Si una persona se vacuna, pagará apenas 18 dólares para asistir a un festival de música. Si no está vacunada deberá pagar 999,99 dólares. Es decir, descuento solo para vacunados y una costosa multa para quienes no lo estén, lo que representa un nuevo tipo de segregación.

Los organizadores de un espectáculo de rock en Saint Petersburg, Florida, aseguran que se trata de una forma de incentivar la aplicación de la vacuna y de hacerles ver a las personas que no se vacunan el costo que implica.

Sostienen que al permitir que asistan al espectáculo personas que no se han vacunado reducen la cantidad de entradas que se venden, entonces deben suplir la pérdida.

Sin embargo, alegan que no los discriminan. Para los organizadores del evento es una forma de darles la oportunidad de asistir.

Una declaración del sitio web donde se pueden comprar boletos para eventos dice:

«No le estamos diciendo qué hacer aquí, estamos tomando una decisión comercial y dejando que el mercado decida», agrega el mensaje en la página oficial del evento.

