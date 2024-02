El Nuevo Testamento contiene algunas de las afirmaciones más duras sobre la riqueza y los ricos.

“¡Qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios!”. (Lucas 18:24)

“[Dios] ha colmado de bienes a los hambrientos, y a los ricos los ha despedido vacíos”. (Lucas 1:53)

“Ahora escuchad, ricos, llorad y lamentaos por la miseria que se os viene encima”. (Santiago 5:1)

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y las alimañas destruyen, y donde los ladrones entran y roban.” (Mateo 6:19)

“No había menesterosos entre [los cristianos]. Porque de vez en cuando los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a todo el que tenía necesidad.” (Hechos 4:34-35)

Esto último quizá lo reconozcas por su forma adaptada en Karl Marx: “De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”.

Con declaraciones tan contundentes contra la riqueza en las Escrituras, podría parecer una contradicción que un cristiano pudiera ser un capitalista del libre mercado. Si incluso el Nuevo Testamento suena como Karl Marx, ¿cómo puede un creyente comprometido en Jesús ser partidario del capitalismo, exactamente lo contrario de lo que Marx enseñó?

Uno de los supuestos ocultos de esta pregunta es que el “capitalismo” describe el sistema económico del mundo en el que vivieron Jesús y los apóstoles. En realidad, el capitalismo como filosofía económica sólo tiene unos cientos de años. Su mayor contribución al mundo de la economía es su propuesta de que se debe permitir que el mercado funcione según los principios de libertad, cooperación y descentralización, en contraposición al control económico centralizado ejercido mediante la fuerza violenta del gobierno.

En su artículo de Fe y Economía “‘Ye Cannot Serve God and Mammon’: An Institutional Interpretation of the Gospels”, Walker Wright admite que “la riqueza se consideraba en gran medida inherentemente mala en tiempos del Nuevo Testamento”, pero argumenta que cuando ignoramos el contexto histórico de aquellos tiempos, sólo estamos contando una parte de la historia, con el resultado de que nuestra aplicación actual “se deforma o resulta prácticamente inútil”.

Los elementos clave de ese contexto del siglo I son:

Un enfoque de suma cero de la riqueza

Un sistema económico coercitivo en el que la riqueza estaba entrelazada con “políticas imperiales extractivas”

Bajo “‘un imperio aristocrático’ en el que ‘una pequeña élite de alrededor del 2 o el 3 por ciento de la población gobernaba… mediante el control hereditario de los recursos de tierra y trabajo del imperio’, consumiendo ‘alrededor del 65 por ciento de su producción’ y confiscando ‘aproximadamente entre el 20 y el 40 por ciento de las capturas, cosechas o rebaños [del campesinado]'”, no debería sorprender que el mero hecho de poseer riqueza fuera visto como un robo a los pobres. Si a este panorama de explotación se añade la realidad de que un porcentaje significativo de los no ricos eran esclavos, no es difícil entender por qué el Nuevo Testamento tenía una percepción tan negativa de los ricos. En un mundo así, todo pobre estaba necesariamente oprimido y todo rico era necesariamente un opresor o, al menos, el receptor voluntario de los frutos de la opresión.

Tales sistemas de opresión son conocidos por producir sólo una cantidad limitada de bienes porque obstruyen la innovación y embotan la motivación para el beneficio personal entre las masas productoras. En estas sociedades, sólo hay una cantidad limitada para repartir, y los poderosos se llevan la mayor parte por la fuerza. Sobrevivir y prosperar sin mercados libres es realmente una suma cero.

Por el contrario, los principios capitalistas modernos de derechos de propiedad privada, reglas imparciales que no favorecen a unos sobre otros y el libre comercio crean las condiciones para una movilidad ascendente en la que los de abajo tienen oportunidades significativas de progresar económicamente. En estas circunstancias, la riqueza crece y se reparte, incluso entre los más pobres.

En el relativamente corto periodo de tiempo que el mundo avanzado lleva adoptando siquiera parcialmente estos principios, los resultados han ido más allá de lo que cualquier persona de la antigüedad podría haber imaginado. Bailey y Tupy, en su libro Ten Global Trends Every Smart Person Should Know, se refieren a este periodo como “El Gran Enriquecimiento” y detallan sus efectos: “Desde 1820, el tamaño de la economía mundial se ha multiplicado por más de cien”. Si se compara con el crecimiento prácticamente estancado de los 1.800 años anteriores, esta cifra es aún más increíble de lo que parece a primera vista. A pesar de lo que puedan sugerir los críticos progresistas del libre mercado, este crecimiento no sólo ha beneficiado a los súper ricos. Bailey y Tupy contrastan el porcentaje estimado de la población mundial que sufría pobreza extrema en 1820 (casi el 84%) con esa misma cifra en 1910 (66%), 1950 (55%), 1981 (42%) y 2018 (8,6%). En resumen, el capitalismo ha sido un beneficio monumental para los pobres.

Sin embargo, no basta con que los cristianos comprendamos por qué ser rico en el siglo I estaba ligado a la explotación violenta de los pobres. También debemos ser capaces de diagnosticar esta misma enfermedad moral cuando la vemos en nuestro tiempo y lugar. El economista Milton Friedman da a los partidarios del libre mercado el lenguaje necesario para distinguirnos de los retrógrados partidarios de que la industria trabaje mano a mano con el gobierno:

Hay que separar estar “a favor de la libre empresa” de estar “a favor de los negocios”… Casi todos los empresarios están a favor de la libre empresa para todos los demás, pero del privilegio especial y la protección especial del gobierno para sí mismos. Como resultado, han sido una fuerza importante en el debilitamiento del sistema de libre empresa. Deja de engañarte pensando que puedes utilizar a la comunidad empresarial como una forma de promover la libre empresa. Por desgracia, la mayoría de ellos no son nuestros amigos en ese sentido.

Al igual que las élites romanas de la época de Jesús, las empresas que presionan a los políticos para obtener favores especiales confiscan el dinero del resto de nosotros (o manipulan el mercado) para aumentar sus propios beneficios. Obstruyen la distribución libre, no coercitiva y amplia de recursos para todos que facilitan los mercados libres. ¡Qué difícil les resulta a estas personas entrar en el reino de Dios!

Por supuesto, hay límites a lo que incluso la libre empresa puede hacer. No todas las dificultades económicas son el resultado de una mala política. Los cristianos, en particular, deberían ser generosos y buscar oportunidades para ayudar a los demás, no sólo para hacer caso a la exhortación de Jesús de acumular tesoros en el cielo, donde nos serán de más provecho eterno, sino porque deseamos vivir en una sociedad en la que los vecinos se amen lo suficiente como para ayudar a satisfacer las necesidades de los demás.

Pero si nos tomamos en serio lo de aliviar las penurias de los demás, un componente esencial para hacerlo -uno que no nos costará nada pero que nos hará mucho bien tanto a nosotros como a nuestros vecinos- es abogar por el libre mercado.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Cody Cook es un estudiante de posgrado en Teología que vive cerca de Cincinnati, Ohio.