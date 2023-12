Hay una crítica común de que la terapia se ha vuelto demasiado mainstream y comercializada, alimentando la cultura del copo de nieve. Desde las personas influyentes que reciben patrocinios para promocionar aplicaciones de salud mental hasta la prominencia de los anuncios de terapia en línea en las redes sociales, parece que existe un movimiento para imponer la terapia a jóvenes que posiblemente no la necesiten.

Como escribe al respecto la escritora de Substack, Freya India: Tal vez estés luchando porque las empresas [de terapia] están tomando tu necesidad humana de conexión, tus sentimientos normales de estrés y tristeza, y utilizando todo esto para vender soluciones que te dejan más ansioso y solo”. Porque, de nuevo: ¿Qué podría ser más rentable?”.

Decir que esta epidemia de salud mental es simplemente un invento de las empresas de salud mental para vender sus apps y terapias es como decir que el tiempo lo inventaron las empresas de relojes para vender más relojes. La realidad es que estos servicios son tan populares porque ya existe una demanda para ellos. Estas empresas están respondiendo a la demanda de apoyo que tantos jóvenes están comunicando.

¿Por qué tantos jóvenes se sienten tan incómodos consigo mismos que sienten la necesidad de ayuda externa? Hay infinidad de factores, como películas y libros como Por trece razones, que idealizan los problemas de salud mental, o la destrucción de los sistemas de apoyo con el aumento de familias rotas, o las redes sociales, que hacen que los jóvenes se sientan aislados e inseguros. Es difícil ser joven.

Abordar estos problemas es importante. Sin embargo, culpar a las empresas de terapia que reaccionan ante la crisis es quitar la culpa a estos otros factores.

¿Quién necesita terapia?

Es increíblemente subjetivo determinar quién necesita realmente terapia. Como individuos, todos somos diferentes. No sólo tenemos experiencias únicas, sino que también tenemos reacciones únicas a nuestras experiencias. Un problema puede parecer insignificante para una persona, pero para otra puede ser absolutamente decisivo. Por ello, la mejor persona para evaluar qué es lo mejor para usted es usted mismo.

Como muchos señalan, la terapia privada no es barata. Para la mayoría de las personas, la decisión de invertir su tiempo y dinero en recibir terapia no es una decisión liviana, por lo que debemos confiar en ellas cuando dicen que necesitan ayuda. Usted es quien más se juega por su propio bienestar y es el único que puede ver dentro de su cabeza.

¿Es mejor el Estado?

Puede que la terapia privada sea cara, pero compárala con la asistencia mental que presta el Estado, donde los servicios están racionados. Según un informe de 2022 sobre los servicios de salud mental para jóvenes del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), una gran proporción de las derivaciones se deniegan porque los síntomas no son lo suficientemente graves. La mitad de los médicos de cabecera afirman que al menos 6 de cada 10 derivaciones que hacen por ansiedad, depresión, trastornos de conducta y autolesiones son rechazadas sistemáticamente porque los síntomas de los jóvenes no se consideran lo suficientemente graves.

Por mi propia experiencia con el NHS, tras meses de espera para una consulta con profesionales de la salud mental, me dieron el alta porque no me autolesionaba a pesar de tener graves problemas de salud mental. A través de mi activismo juvenil en torno a la salud mental, es un triste chiste interno que la mayoría de los jóvenes que buscan esta ayuda han tenido una experiencia terrible con los servicios de salud mental juvenil del NHS.

Como a muchos jóvenes, esto me hizo desconfiar de la terapia. Imagina abrirte sobre la parte más vulnerable de ti mismo sólo para que te digan que no eres digno de recibir ayuda. El hecho de que el Estado decida quién puede acceder a los servicios de salud mental ha hecho que demasiados jóvenes se sientan peor consigo mismos.

La verdad sobre la sanidad privada

Hace unos meses, decidí probar la terapia online a través de BetterHelp. El ambiente era completamente distinto al de la asistencia sanitaria estatal que había recibido hasta entonces. En primer lugar, fue agradable poder recibir la terapia en una semana, en comparación con las largas listas de espera a las que se ven sometidas las personas que intentan acceder a la ayuda de la sanidad pública.

Desde el principio me dejaron claro que tenía autonomía para decidir de quién recibía ayuda. Si no me gustaba un terapeuta, podía elegir otro. Se entendía que la salud mental es algo personal y que cada persona se adapta mejor a un tipo de terapia y de terapeuta.

Mientras tanto, con la sanidad pública, tienes la suerte de que te vean. La idea de poder elegir a un terapeuta parece ridícula, teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir uno.

También existe la idea de que la terapia privada sólo sirve para tranquilizar, para que los pacientes sigan dependiendo de la terapia y las empresas puedan seguir obteniendo beneficios. Sin embargo, según mi propia experiencia, no es así. Las sesiones de terapia me han proporcionado las herramientas necesarias para afrontar mis problemas. Las principales plataformas contratan a profesionales formados que quieren ayudar a sus pacientes a mejorar, no mantenerlos en un ciclo de dependencia.

Además, si estas sesiones de terapia fueran simplemente para que los clientes se sintieran peor consigo mismos, empresas como Betterhelp simplemente no tendrían tanto éxito. Personalmente, si pensara que mis sesiones de terapia no están ayudando o incluso empeorando mis síntomas, hay muchas otras cosas en las que preferiría gastar el dinero.

Tratar a los pacientes como clientes significa que estos proveedores de servicios tienen un incentivo para atenderles y darles un servicio de mejor calidad. Si un cliente no está contento, puede simplemente dejar de ir a terapia o probar otro servicio. A la empresa le interesa ofrecer un servicio de mejor calidad que el de sus competidores.

¿Demasiada terapia?

Uno de los principales argumentos que esgrime Freya India es que, mediante campañas publicitarias excesivamente dirigidas, estas empresas están animando a comprar sus servicios a personas que no necesitan terapia. Incluso si se da el caso de que personas que pueden “no necesitar” apoyo en salud mental acceden a él de todos modos, ¿y qué? Es como desanimar a alguien a leer un libro de autoayuda porque aparentemente ya tiene la vida resuelta. Incluso para aquellos que no creen que la acción del gobierno sea incorrecta, es difícil argumentar que el hecho de que alguien hable con un profesional cualificado sobre sus sentimientos una vez a la semana sea tan perjudicial como para requerir la intervención del Estado para prohibir estas campañas publicitarias.

Además, prohibir los anuncios de terapia sólo tiene en cuenta lo que se ve, no tiene en cuenta lo que no se ve. Si se prohíben estos anuncios, quienes necesiten terapia pero no sepan que existen estos servicios, o que quizá no sean tan caros como podrían pensar, se quedarán a oscuras y no recibirán la ayuda que necesitan.

El verdadero problema

Es absolutamente cierto que mucha gente recibe terapia, mucha más de la que a cualquiera le gustaría. Sin embargo, el problema no es que tengan acceso a la terapia, sino que sientan la necesidad de buscar terapia en primer lugar. No es ideal que tantas personas sientan la necesidad de encontrar ayuda externa para afrontar sus emociones. Es importante que nos esforcemos por dotar a los jóvenes de las habilidades emocionales necesarias para afrontar sus problemas, de modo que no tengan que recurrir a la terapia.

Sin embargo, hacer que la terapia sea menos accesible es eliminar el sistema de apoyo a las personas que necesitan ayuda. En lugar de atacar a los servicios que responden a este problema, debemos centrarnos en sentar las bases para que los jóvenes prosperen de forma independiente.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jess Gill es gerente social y de comunicaciones de Ladies of Liberty Alliance (LOLA).