Cuando se habla de grandes canciones contra la guerra, inmediatamente vienen a la mente algunas.

Fortunate Son” de Creedence Clearwater Revival, “Gimme Shelter” de los Rolling Stones: “Guerra, niños. It’s just a shot away”, de los Rolling Stones, y “Blowin’ in the Wind”, de Bob Dylan. Algunos de mis amigos prefieren “War Pigs” de Black Sabbath.

Sin embargo, para mí, hay una canción que las supera a todas (perdón por la expresión). Se trata de “Travelin’ Soldier”, una canción que el artista de música country Bruce Robison compuso en 1996 y que más tarde hicieron famosas The Dixie Chicks (ahora sólo The Chicks).

Durante años no supe de qué iba la canción, ni que había sido escrita por Robison, un cantautor de Texas, y no por The Dixie Chicks, que en 2002 la grabaron y la llevaron al número 1 de las listas country de Billboard.

Pero al final -ni siquiera sé cuándo- me enamoré no sólo de la canción, sino de cada una de sus letras.

Para quienes no conozcan la canción o nunca la hayan escuchado con atención, “Travelin Soldier” describe a un joven estadounidense enviado a la guerra para luchar en Vietnam. La canción describe las cartas que intercambian mientras él lucha en un conflicto a un mundo de distancia que ninguno de los dos comprende.

A medida que las cartas van y vienen, vemos que la joven pareja se ha enamorado. Pero la felicidad no llega. En las últimas líneas de la canción antes del estribillo, que se destacan en la letra completa a continuación, nos enteramos de que el joven soldado ha sido asesinado.

[Verso 1]

Two days past eighteen

He was waitin’ for the bus in his army greens

Sat down in a booth in a cafe there

Gave his order to a girl with a bow in her hair

[Verso 2]

He’s a little shy so she give him a smile

And he said, “Would you mind sittin’ down for a while

And talkin’ to me?

I’m feelin’ a little low”

She said “I’m off in an hour and I know where we can go”

[Verso 3]

So they went down and they sat on the pier

He said “I bet you got a boyfriend, but I don’t care I got no one, to send a letter to

Would you mind if I sent a-one back here to you?”

[Coro]

I cried

Never gonna hold the hand of another guy

“Too young for him,” they told her

Waitin’ for the love of a travelin’ soldier

Our love will never end

Waitin’ for the soldier to come back again

Nevermore to be alone

When the letter said, “A soldier’s comin’ home”

[Verso 4]

So the letters came from an army camp In California then Vietnam And he told her of his heart, it might be love And all of the things he was so scared of

[Verso 5]

He said, “When it’s gettin’ kinda rough over here

I think of that day sittin’ down on the pier

And I close my eyes and see your pretty smile

Don’t worry but I won’t be able to write for a while”

[Coro]

I cried

Never gonna hold the hand of another guy “Too young for him,” they told her

Waitin’ for the love of a travelin’ soldier

Our love will never end

Waitin’ for the soldier to come back again

Nevermore to be alone

When the letter said, “A soldier’s comin’ home”

[Verso 6]

One Friday night at a football game

The Lord’s Prayer said and the anthem sang

A man said, “Folks, would you bow your heads

For a list of local Vietnam dead?”

[Verso 7]

Cryin’ all alone under the stands

Was a piccolo player in the marchin’ band

And one name read, and nobody really cared

But a pretty little girl with a bow in her hair

[Coro]

I cried

Never gonna hold the hand of another guy

“Too young for him,” they told her Waitin’ for the love of a travelin’ soldier

Our love will never end

Waitin’ for the soldier to come back again

Nevermore to be alone

When the letter said, “A soldier’s comin’…”

[Coro]

I cried

Never gonna hold the hand of another guy

“Too young for him,” they told her

Waitin’ for the love of a travelin’ soldier

Our love will never end

Waitin’ for the soldier to come back again

Nevermore to be alone

When the letter said, “A soldier’s comin’ home”.