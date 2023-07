El nuevo y exitoso documental de Netflix “El rey de los clones” narra la tragedia de Hwang Woo-suk, un científico surcoreano pionero en la investigación con células madre y la clonación. El documental pretende retratar a Hwang Woo-suk como un científico que cayó en desgracia al violar las normas éticas.

El Dr. Hwang violó las normas de la verdad científica en su histórico trabajo de investigación. Al hacerlo, cometió un fraude. Sin embargo, como señala el documental, en Corea del Sur no hay leyes contra el fraude científico. Dado que el Dr. Hwang fue condenado al ostracismo de la comunidad científica, se enfrentó claramente a un severo castigo, que le hizo perder su alta posición de autoridad en Corea del Sur.

El descubrimiento de su fraude científico condujo al descubrimiento de malversación de fondos por parte del Dr. Hwang en la compra de óvulos y gastos personales, que es por lo que fue condenado.

Pero, ¿qué hay de las otras supuestas normas éticas que violó? El Dr. Hwang hace un trabajo suficiente defendiendo sus acciones en el documental, pero echemos otro vistazo a sus acciones a través de la lente de la ética libertaria.

En primer lugar, el Dr. Hwang pidió a sus investigadoras que donaran óvulos para la investigación del proyecto. En el documental, algunos critican su petición por explotadora. ¿Cómo se atreve a aprovecharse de las jóvenes científicas? Ellas harían cualquier cosa por avanzar en sus carreras e investigaciones.

Aunque eso puede ser cierto, no cambia el hecho de que los óvulos fueron donados voluntariamente. Como se señala en el documental, las investigadoras no estaban obligadas a hacerlo.

La conclusión es que el Dr. Hwang no amenazó con utilizar la fuerza contra personas y bienes. Explicó los beneficios para la humanidad y cómo la donación de óvulos haría avanzar su investigación. Estaba en todo su derecho de hacerlo. De hecho, esto equivaldría a que el trabajador del Departamento de Tráfico te preguntara si quieres hacerte donante de órganos. Ambos te explican las ventajas de hacerlo, pero en última instancia dejan la decisión en manos de la persona.

¿Por qué no es ético pedir a alguien que done sus óvulos para la investigación y no lo es pedirle que se haga donante de órganos o de sangre?

Por desgracia, los óvulos obtenidos mediante donaciones del personal no fueron suficientes y, a pesar de los esfuerzos del Dr. Hwang por adquirir óvulos de hospitales, no pudo obtener más. Al final tuvo que recurrir a una empresa de intermediación para conseguir más óvulos.

Resulta desconcertante que en el documental se considere que esto no es ético. ¿Por qué no se puede pagar a una mujer por sus óvulos? Si está bien donar óvulos, ¿no debería estar permitido venderlos también? Por supuesto, vender óvulos es totalmente ético.

Desde el punto de partida de la autopropiedad, fundamento de la ética de la propiedad privada, está justificado vender partes de uno mismo. Lo que uno posee, también debe poder venderlo o regalarlo. Esto se extiende también a los óvulos humanos.

Dado que los óvulos no son seres humanos únicos, los óvulos no tienen derechos y pueden comprarse y venderse legítimamente en un mercado libre como cualquier otra mercancía. El Dr. Hwang tenía todo el derecho a comprar óvulos.

Esto desemboca en el delito por el que fue condenado: malversación. Había malversado fondos para la compra de huevos en el mercado negro, algo que definitivamente no podía revelar. (Por supuesto, habría estado más dispuesto a revelar la compra de huevos si el acto hubiera sido legal). Además, utilizó el dinero de las subvenciones para fines personales. Sin embargo, el documental no aborda nada de esto, sino que prefiere centrarse en sus fechorías en relación con la adquisición de óvulos.

Independientemente de la veracidad y la ética de las afirmaciones contra el Dr. Hwang, está claro que cometió fraude, un delito que el gobierno no tiene por qué corregir. Los defraudadores perderán reputación, lo que les restará oportunidades y perjudicará sus vidas y medios de subsistencia.

Sin embargo, en la raíz de muchos de los argumentos esgrimidos contra el Dr. Hwang está el miedo a la tecnología de la que es pionero. Una persona entrevistada en el documental comparó los experimentos con “la Alemania de los años 30”. Tal comparación es ridícula. Los únicos derechos que violó fueron los de la revista en la que publicó trabajos fraudulentos.

En cuanto a su investigación real, el potencial es grande. Hizo grandes promesas y no cumplió las expectativas, pero ¿actuó contra los derechos de propiedad al hacerlo? En absoluto. Si no cumple las expectativas, será castigado por la opinión pública, como lo fue cuando publicó resultados fraudulentos.

La clonación puede dar miedo, pero tiene la capacidad de mejorar drásticamente la condición humana, desde resucitar mascotas muertas o multiplicar animales preciados hasta producir artificialmente órganos humanos.

Al final del documental, el Dr. Hwang reconoce que le cegó la codicia. Por supuesto, su ego estaba inflado; toda Corea del Sur le apreciaba. Hizo promesas que habría sido mejor no hacer, pero afirma que si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo todo, no haría nada diferente.

Este documental destaca aspectos de la carrera del Dr. Hwang que eran totalmente éticos, como su ambición y la solicitud y compra de óvulos humanos. Acciones como éstas deberían ser bienvenidas en un campo de investigación científica tan revolucionario como la clonación. Cometió fraude al utilizar fondos que le fueron concedidos para uso personal y publicar algunos hallazgos fraudulentos, pero su imagen pública se ha visto empañada por el “delito” mayor de atreverse a hacer grandes promesas y trabajar por el avance de la condición humana a pesar de las normas bioéticas. Sin duda hubo motivaciones egocéntricas, pero eso no devalúa su trabajo.

Así pues, la historia que cuenta el documental no es una tragedia provocada totalmente por el propio Dr. Hwang, sino una tragedia de las circunstancias. Se imponen normas éticas falsas a la ciencia para proteger derechos inventados. Estas normas desempeñaron un papel fundamental en su destrucción.

Una mente como la del Dr. Hwang debería poder investigar libremente dentro de los límites de la propiedad privada y los derechos individuales. Su comportamiento fraudulento en el pasado debería marcar definitivamente su carácter, pero eso no quita que produzca animales clonados reales.

Menos mal que encontró refugio en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde su genio sería valorado en lugar de despreciado.

Este artículo fue publicado originalmente en FEE.org

Benjamin Seevers es becario del Instituto Mises y licenciado en Economía por el Grove City College.