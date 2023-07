Si hace dos siglos y medio un hombre cometió un acto que entonces se consideraba normal, pero ahora se considera aborrecible, por mucho que haya contribuido a acelerar la desaparición del mal, para un fanático intertemporal es, en el mejor de los casos, una persona non grata. En el peor de los casos, es un villano que debe ser denunciado y arrojado por el retrete de la memoria.

Me refiero, por supuesto, a la aparente discrepancia entre la vida pública de Jefferson (“Todos los hombres han sido creados iguales”) y su vida privada (nació en el seno de una familia esclava y de adulto fue propietario de cientos de esclavos).

Nadie que ame la libertad puede tolerar la esclavitud, ni ahora ni en ningún momento del pasado. Esa opinión es casi universal hoy en día, pero no lo fue durante gran parte de la historia de la humanidad. Y los seres humanos no apoyaron la esclavitud un día y luego se opusieron a ella cuando se despertaron al día siguiente. Algunas personas nunca vieron la luz; otras se opusieron desde el primer momento. Millones de personas a finales del siglo XVIII y principios del XIX se encontraban en algún punto intermedio, y muchos de ellos evolucionaron en el tema a lo largo de sus vidas. En otras palabras, aprendieron y cambiaron. Así es como progresa la humanidad.

Gracias a visionarios como Jefferson, los estadounidenses se vieron obligados finalmente a poner fin a la contradicción entre las palabras de la Declaración de Independencia y la realidad que les rodeaba. Las propias palabras de Jefferson fueron evocadas para lograrlo.

El historiador Jim Powell, en su artículo de FEE del 1 de julio de 1995, titulado “Thomas Jefferson’s Sophisticated, Radical Vision of Liberty” (en español, “La sofisticada y radical visión de la libertad de Thomas Jefferson”), abordaba así la cuestión de la esclavitud.

Aunque Jefferson tuvo defectos personales -en el caso de la esclavitud, uno monstruoso-, éstos no invalidan la filosofía de la libertad que defendió, como tampoco los defectos personales de Einstein son prueba en contra de su teoría de la relatividad. Además, todos y cada uno de los adversarios de Jefferson, pasados y presentes, tenían defectos personales, lo que significa que si hay que descartar ideas por los defectos de un autor, Jefferson y sus adversarios se anularían mutuamente. Cuando los historiadores acaben con Jefferson, no habrán despejado el camino a Karl Marx o a quien sea que admiren. Los logros de Jefferson y su filosofía de la libertad deben ser reconocidos por su monumental importancia.

Así que sí, Thomas Jefferson no era perfecto. Y tampoco lo son sus críticos. Deberían esperar que a lo largo de toda su vida pudieran lograr para la libertad lo que Jefferson logró en unas pocas semanas de genio literario. Puso la lengua inglesa al servicio de las ideas, y éstas provocaron el mayor estruendo de libertad en la historia de la humanidad.

Sin duda, las palabras de Jefferson que el mundo conoce mejor son éstas:

¡Qué magnífica declaración, tal vez la más sublime jamás escrita para una noble causa! Revolucionaria en su día, probablemente inspirará a los siglos venideros, como se merece. Mientras tanto, todos los críticos, salvo unos pocos, serán olvidados.

Yo venero a Thomas Jefferson, con todas sus verrugas, y me enorgullece decirlo sin disculparme. Un busto de Jefferson, que compré hace unos años en Monticello, ocupa un lugar destacado en un pedestal de mi salón. Y ahí se va a quedar. Como escribí en este ensayo de 2003, los ideales que expresó son los que definen el patriotismo estadounidense.

Todos le conocemos por las palabras de la inmortal Declaración, pero aquí ofrezco una muestra de la elocuencia de Jefferson en otros escritos. Están entre mis favoritos de su inigualable pluma:

– Un resumen de los derechos de la América británica, 1774.

“El espíritu de resistencia al gobierno es tan valioso en ciertas ocasiones, que deseo que se mantenga siempre vivo. A menudo se ejercitará cuando esté equivocado, pero es mejor que no se ejercite en absoluto. Me gusta un poco de rebelión de vez en cuando. Es como una tormenta en la atmósfera”.

– Carta a Abigail Adams (22 de febrero de 1787).

– Carta a William Stephens Smith (13 de noviembre de 1787).

– Carta a Alexander Donald (7 de febrero de 1788).

“Los poderes legítimos del gobierno se extienden sólo a aquellos actos que son perjudiciales para otros. Pero no me perjudica que mi vecino diga que hay veinte dioses, o ningún dios. Ni me roba el bolsillo ni me rompe la pierna”.