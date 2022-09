El poder es un artefacto devastadoramente adictivo. Puede corromper a hombres aparentemente fuertes y morales, puede llevar a la matanza de civilizaciones enteras, y puede poner de rodillas a regímenes largamente sostenidos. Una vez que una persona se consume por la búsqueda del poder, los individuos se convierten en nada más que peones que se sacrifican en nombre de mantener el orden y el control.

Así ha sido desde el principio de las sociedades gobernadas y así será mientras haya estados que tomar y esgrimir. Por esta razón, Juego de Tronos es una serie tan atractiva.

Como su título indica, Juego de Tronos trata de la búsqueda de la corona en el reino ficticio de Poniente. Como no quería sufrir un caso extremo de FOMO (“Fear of missing out” – miedo a quedar excluido) cuando la nueva temporada se emitiera y como tengo una afinidad particular por todas las formas de entretenimiento que implican dragones, pasé gran parte de las dos últimas semanas de mi vida viendo las seis temporadas completas de la serie.

«Quizá tu error fue confiar en los reyes»

A medida que avanzaba en cada episodio, inicialmente perturbado por toda la sangre, pero finalmente insensibilizado por el número de cabezas cortadas casualmente, me di cuenta de que toda la violencia perpetrada en la serie se cometía en la búsqueda del poder y a expensas del individuo. O, dicho de otro modo, todas las vidas que se sacrifican se pierden en nombre del apuntalamiento del Estado.

Para empeorar las cosas, salvo algunas excepciones, cada uno de los siete reinos de Poniente está gobernado por señores terratenientes que se preocupan más por mantener sus posiciones que por el bienestar de sus propios súbditos. Y aunque muchos de estos señores, Ramsey Bolton y el rey Joffrey en particular, son criaturas atroces embriagadas por su propia autoridad y sin ninguna cualidad redimible, todavía hay siervos y militares que están demasiado dispuestos a morir para proteger a un líder que no se preocupa por ellos.

Y aunque la historia está repleta de súbditos obedientes, sigo sin entender por qué el pueblo de Poniente estaba tan ansioso por tener a alguien que los gobernara. Estos gobernantes no tenían nada de valor que ofrecer a su pueblo, aparte de la falsa promesa de seguridad frente a las amenazas extranjeras. Sin embargo, con cada muestra de liderazgo corrupto llegaba más lealtad inquebrantable.

Incluso la Hermandad sin Estandartes, que es un grupo poco estructurado de individuos que se niegan a jurar su lealtad a un señor en particular, se inclinan por seguir a un líder. A lo que todo esto se reduce inevitablemente, y lo que la serie demuestra de forma tan conmovedora, es la antigua verdad de que el poder absoluto corrompe absolutamente, sin importar la región geográfica o el origen ideológico. Y aunque lo más probable es que la serie no pretende ser una tesis sobre la naturaleza del poder y su impacto en el individuo, sin duda lo es.

Pero entonces llegó un rayo de luz.

Al ver la sexta temporada, noté que las mareas finalmente cambiaban. La gente estaba harta de luchar por causas que no les afectaban directamente. Estaban cansados de hacer el máximo sacrificio aun sabiendo que sufrirían la opresión, independientemente de quién los dirigiera. Confiar en los gobiernos realmente sólo había empeorado sus vidas. Ningún rey o señor iba a liberarlos manteniéndolos en la más absoluta servidumbre.

En uno de los últimos episodios de la sexta temporada, mientras dos personajes discuten cómo han acabado en su situación, uno comenta: «Quizá su primer error fue confiar en los reyes». Qué acertadamente este comentario resume todo el problema con el que la civilización humana ha lidiado durante años. ¿Por qué los individuos depositan su confianza en el autoritarismo?

Deshazte de tus cadenas

El miedo es uno de los motivadores humanos más fuertes. Puede llevar a las personas a hacer cosas que nunca pensaron que fueran capaces de hacer. Puede llevar a los individuos a capitular ante los caprichos de líderes que creen que les protegerán a cambio.

En lo que puede ser la estrategia más genial jamás ejecutada en el mundo de la ficción, Daenerys Targaryen asume su papel de conquistadora de Easteros aprovechando los miedos de las poblaciones esclavizadas y jugando el papel de héroe en las tierras vecinas.

En cada tierra que conquista, promete la libertad a la clase esclava local, siempre y cuando sacrifiquen sus vidas para ayudarla en sus conquistas. Y aunque estos pueblos esclavizados la ven inicialmente como su emancipadora benévola, no es más que un amo de una variedad más astuta. Esta situación podría compararse, por ejemplo, con una nación que afirma ser libre mientras instituye un servicio militar obligatorio. Es una libertad sólo de nombre. A fin de cuentas, las vidas de cada ciudadano siguen estando comprometidas con quien reside en el trono y su único valor real a los ojos del gobernante es el de ser un cuerpo prescindible que se interpone en el camino de un ejército opositor que «asalta el castillo».

A medida que su ejército empieza a crecer y continúa conquistando cada nuevo gobierno que se interpone en su camino, Daenerys sigue hablando de liberar a aquellos que han sido maltratados por sus antiguos amos. Aunque probablemente tenga el corazón más noble de todos los personajes de la serie, aparte de los Stark (incluido Jon Snow), sigue manteniendo su poder mediante el uso de la fuerza.

Daenerys anima a su colección de hombres libres a matar en su nombre sin apenas discreción. Sin embargo, después de que un grupo de amos se lance a matar por la pérdida de su población esclava, Daenerys, humana como es, empieza a exhibir un imperio de la voluntad sobre el imperio de la ley por el que dice vivir; el talón de Aquiles de tantos gobernantes antes que ella.

Queriendo demostrar a su oposición que es una gobernante justa y estricta para rebajar su campaña contra ella, Daenerys lleva a juicio al responsable de la matanza de su pueblo, en lugar de ejecutarlo en el acto como tantos otros. Sin embargo, mientras espera su día en el tribunal, uno de sus soldados, abrumado por su amor y devoción por su reina, utiliza la justicia por mano propia y acaba con la vida del hombre.

Mostrando lo que ocurre cuando alguien desobedece su autoridad, Daenerys hace decapitar públicamente a su propio hombre mientras éste le suplica clemencia. Pero lo que resulta especialmente esclarecedor de esta escena es que, mientras intenta defender el imperio de la ley, en realidad le está haciendo un gran favor al negar un juicio a su propio soldado. Para que el Estado de Derecho exista, el debido proceso debería aplicarse por igual a todos los ciudadanos. En cambio, sólo los de mayor rango tienen ese derecho.

Esto enfurece a sus soldados esclavos recién liberados cuando se dan cuenta de que han cambiado un amo por otro. Y donde antes los esclavos sublevados habían escrito «matad a vuestros amos con sangre», debajo se lee ahora «Mhysa es un amo», refiriéndose a Daenerys.

Durante toda la serie, hasta este momento, había creído que Daenerys era el personaje más incorruptible de la serie. Claro que mata gente, pero todos los personajes de la serie matan y al menos las intenciones de Daenerys eran más puras que las de la mayoría. No sólo había pasado la mayor parte de su vida en el exilio, sino que era, a todos los efectos, una esclava por derecho propio.

Antes de que su hermano muriera por su propia autoridad, Daenerys había sido sometida a una amplia gama de atrocidades de su mano. Fue golpeada e incluso regalada rutinariamente a los hombres con el fin de cumplir los fines que su hermano perseguía. De hecho, incluso su matrimonio fue el resultado de la fuerza, ya que fue entregada a un rey guerrero salvaje con el fin de añadir más poder detrás de la reclamación de los Targaryen al trono.

Todos estos factores hicieron que Daenerys se convirtiera en un personaje simpático para los espectadores. Dado que había soportado tantas dificultades en su vida, uno tenía grandes esperanzas en su personaje. Pero ni siquiera Daenerys, la madre de los dragones, fue capaz de ver cómo el poder la había corrompido lentamente a pesar de sus pretensiones de liberación. Sin darse cuenta, se había convertido en el mismo enemigo contra el que decía estar.

El invierno siempre se ha estado “acercando”

Desde que se instituyeron los gobiernos entre los hombres, la amenaza de la tiranía ha estado inevitablemente a la vuelta de la esquina. Y como la historia e incluso la ficción fantástica han demostrado, el único antídoto contra la tiranía es la vigilancia constante.

«Se acerca el invierno» es el credo de la Casa Stark. Lo repiten a menudo tanto la familia Stark como sus partidarios norteños repartidos por los siete reinos. Es una advertencia ominosa para no bajar nunca la guardia ni dormirse en la comodidad del presente. El invierno, o algún otro enemigo formidable, siempre está esperando en las alas.

Para los Stark, el invierno se manifiesta en la lucha por el poder en la que se ven inevitablemente atrapados debido a sus nobles orígenes. Los Stark son únicos en el sentido de que nunca han perseguido activamente la corona. Su principal preocupación ha sido siempre la supervivencia y el mantenimiento del honor de su familia. Pero a diferencia de los demás, no ven el trono como el único medio para alcanzar sus fines. Incluso cuando el Rey moribundo nombra a Ned como rey en funciones hasta que su hijo alcance la mayoría de edad, Stark sólo acepta porque el heredero al trono era un tirano en espera.

Si bien algunos miembros de la Casa Stark han incursionado en el poder, especialmente Sansa, la familia es una yuxtaposición extrema con respecto a los demás personajes de la serie, ya que parecen comprender la naturaleza del poder y lo que están dispuestos a hacer quienes lo buscan. También parecen entender la necesidad de una vigilancia constante. Saben que siempre habrá quienes luchen por el control total y completo, y que ellos mismos deben estar siempre preparados para contraatacar para mantener y proteger su dignidad como individuos.

Es casi seguro que siempre habrá un juego de tronos en el mundo real. Mientras la gente lucha por obtener y mantener su poder, los individuos son los que pierden en el camino. Como Juego de Tronos nos ha mostrado tan brillantemente, mientras las sociedades insistan en tener un rey, o un presidente, o alguna figura de autoridad máxima, el invierno siempre llegará y lo hará a expensas del individuo.

Publicado originalmente el 19 de julio de 2017. Luego en FEE.org

Brittany es escritora de Pacific Legal Foundation. Es coanfitriona de «The Way The World Works», un podcast de Tuttle Twins para familias.