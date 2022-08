Warner Bros. Discovery (WBD) ha sido noticia recientemente al cancelar el estreno de su próxima película de Batgirl, protagonizada por Michael Keaton, J.K. Simmons y Leslie Grace en el papel principal.

Las películas se cancelan todo el tiempo, pero lo que sorprendió a muchos fue el hecho de que Batgirl ya había terminado de rodarse. En un comunicado, Warner Bros. Discovery (WBD) explicó que dar carpetazo al proyecto era parte de un «cambio estratégico».

«La decisión de no estrenar Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en lo que respecta al universo DC y a HBO Max«, decía el comunicado. «Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su actuación».

La decisión provocó la confusión y las críticas de muchos. Uno de los actores de la película llegó a llamar imbécil al director general de WBD, David Zaslav.

La respuesta de los fans fue de desconcierto. ¿Por qué cancelar una película en la que ya se han gastado 90 millones de dólares? Después de gastar tanto, ¿por qué no intentar recuperar ese dinero?

Sin darse cuenta, muchos de los que argumentaban que la película debía estrenarse lo hacían invocando una de las falacias económicas más comunes.

Los costos perdidos están perdidos

La gente, tanto en los negocios como en las actividades cotidianas, toma sus decisiones basándose en si cree que los ganancias serán mayores que los costos.

Cuando un estudio da luz verde a la creación de una película, los responsables del estudio deben creer que las ganancias que obtienen es mayor que lo que costará hacer la película. Si un director general espera que sólo 100 personas estén dispuestas a gastar 10 dólares por una determinada película, y contratar a los actores les cuesta 20.000 dólares, la película no se hará.

Es posible que los estudios reciban algunos beneficios intangibles por hacer una hermosa película artística, pero esos beneficios intangibles no justificaría unos costos extremadamente altos.

Del mismo modo, cuando la gente compra acciones, sólo lo hace si el beneficio supera el costo. Si una acción le cuesta 75 dólares y está absolutamente seguro de que mañana valdrá 100 dólares, es casi seguro que comprará esa acción.

Así que la gente hará algo si los beneficios superan los costos. Pero es importante tener en cuenta que estamos hablando de beneficios y costos futuros. Los costos pasados no tienen cabida en la toma de decisiones futuras.

Para entender por qué, volvamos a nuestro ejemplo de las acciones.

Digamos que después de comprar sus acciones, el precio cayó al día siguiente de 75 a 50 dólares. Y lo que es peor, ahora tiene una razón de peso para creer que el precio caerá a 25 dólares mañana. ¿Qué debería hacer? Bueno, suponiendo que su intuición sea correcta, sin duda debería vender.

Aunque puede existir la tentación de mantener las acciones para «recuperar lo perdido», es importante tener en cuenta que si mantiene las acciones cuando bajan de 50 a 25 dólares, el resultado final es que ha perdido 25 dólares más. El hecho de que ya haya perdido dinero no cambia el hecho de que vender a 50 dólares le hace más rico que «aguantar» y dejar que caiga a 25 dólares.

La pérdida inicial cuando el valor de las acciones cae de 75 a 50 dólares es lo que los economistas llaman un «costo hundido». No es recuperable y no debería cambiar la decisión de vender las acciones antes de que caigan a 25 dólares. Aunque a la gente no le guste la idea de «vender con pérdidas», es superior a una pérdida aún mayor.

Cuando la gente cree que debe actuar en función de los costos hundidos y no de los futuros, los economistas lo llaman «falacia del costo hundido».

Y la falacia del costo hundido también se aplica al cine.

La cuestión de si estrenar Batgirl es una buena idea no tiene nada que ver con los 90 millones de dólares ya gastados en la producción. Ese dinero es un costo hundido.

Lo que importa para el estudio es si el estreno de Batgirl va a reportar más dinero del que costaría el estreno en el futuro.

Cancelación o costo

Entonces, ¿cuáles serían los costos relevantes de estrenar Batgirl?

En primer lugar, tal y como señala IGN, WBD podría perder en la cancelación de impuestos si se estrena la película. Pero éste no es el único costo.

Si los recursos de la empresa se utilizan para poner Batgirl en los cines o en un servicio de streaming, esos recursos podrían utilizarse para promover y colocar otros proyectos en su lugar. Cada dólar que se gasta en poner a Batgirl a disposición de los espectadores es un dólar que no se gasta en otro proyecto.

Por último, y tal vez más importante, WBD podría tener un enorme costo impuesto a su marca si Batgirl resultara ser una mala película.

El «Universo Extendido de DC» ya ha experimentado su cuota de problemas. La crítica y el público se han visto decepcionados por varias representaciones de los héroes de DC.

Por mi experiencia personal, no he pagado por ver una película de DC en los cines desde el fracaso total de la representación de Superman como El Hombre de Acero.

No me interesa ver un Universo DC que no puede hacer bien su héroe insignia. Y muchos fans pueden decidir que *Batgirl como una mala película es la gota que derrama el vaso.

Así que, aunque DC ya se haya gastado 90 millones de dólares en la producción de la película, ¿de qué serviría estrenarla si aleja a más fans de los que satisface?

Aunque no estoy al tanto de ninguna información privilegiada, mis sospechas se inclinan fuertemente hacia esta última explicación. El Universo Cinematográfico Marvel es un ejemplo de lo valiosa que puede ser la marca de películas de cómics, y no sería de extrañar que los ejecutivos de WBD estuvieran tratando de elevar el nivel de las películas de DC para alcanzar ese nivel.

Por lo tanto, la decisión de WBD de suprimir la película de Batgirl, ya terminada, no es un error absurdo en el que la empresa abandona una película valiosa.

La compañía probablemente cree que el costo es mayor que el beneficio. Y dado el historial reciente de las películas de DC, no dudo que tengan razón.

Peter Jacobsen enseña economía y ocupa el cargo de profesor de economía Gwartney. Recibió su educación de posgrado en la Universidad George Mason. Su interés de investigación se encuentra en la intersección de la economía política, la economía del desarrollo y la economía de la población.