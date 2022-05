Hace poco vi un tuit del comentarista y politólogo Yascha Mounk que, en mi opinión, llega al núcleo del debate sobre la libertad de expresión. Decía:

La verdadera razón de la libertad de expresión no es que todas las opiniones tengan valor o merezcan ser emitidas. Es que no hay ningún individuo o institución en quien confíe para tomar la decisión de *qué* opiniones no tienen valor en mi nombre. Y usted tampoco debería hacerlo.

The real reason for free speech is not that all opinions have value or are worth airing.

It's that there is no individual or institution whom I trust to make the decision as to *which* opinions are worthless on my behalf.

And nor should you.

— Yascha Mounk (@Yascha_Mounk) October 15, 2020