_____

«No tengo derecho a coaccionar a otra persona, porque no puedo estar seguro de que yo tenga razón y él esté equivocado».

_____

«La inflación es la única forma de tributación que puede imponerse sin necesidad de legislación».

_____

«Creo que la solución gubernamental a un problema suele ser tan mala como el problema y muy a menudo lo empeora».

_____

«Doy gracias a Dios por el despilfarro del gobierno. Si el gobierno hace cosas malas, sólo el despilfarro evita que el daño sea mayor».

«Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones y no por sus resultados».

_____

«Está bien elegir a las personas adecuadas, pero esa no es la forma de resolver las cosas. La forma de resolver las cosas es haciendo políticamente rentable que las personas equivocadas hagan las cosas correctas».

_____

«El argumento más fuerte a favor de la libre empresa es que impide que alguien tenga demasiado poder. Ya sea que esa persona sea un funcionario del gobierno, un funcionario de un sindicato o un ejecutivo de una empresa. Les obliga a callarse. O bien tienen que entregar los bienes, producir algo por lo que la gente está dispuesta a pagar, está dispuesta a comprar, o bien tienen que dedicarse a otro negocio».

_____

«Es muy difícil conseguir buenos objetivos con malos medios. Y los medios que hemos estado utilizando son malos en dos aspectos muy diferentes. En primer lugar, todos estos programas implican que algunas personas gasten el dinero de otras personas para objetivos que están determinados por un tercer grupo de personas. Nadie gasta el dinero de otros con el mismo cuidado que gasta el suyo. Nadie tiene la misma dedicación para lograr los objetivos de otra persona que la que muestra cuando persigue los suyos propios».

_____

«Los programas [de bienestar] tienen un efecto insidioso en la fibra moral tanto de las personas que administran los programas como de las personas que supuestamente se benefician de ellos. Para las personas que lo administran, les infunde un sentimiento de poder casi divino. Para las personas que supuestamente se benefician, les infunde un sentimiento de dependencia infantil. Su capacidad de decisión personal se atrofia. El resultado es que los programas en cuestión son [un] mal uso del dinero, no logran los objetivos que pretendían alcanzar. Pero mucho más importante que esto, tienden a pudrir el propio tejido que mantiene unida a una sociedad decente».

_____

«La sociedad no tiene valores. Las personas tienen valores. Una sociedad que antepone la igualdad -en el sentido de igualdad de resultados- a la libertad, no tendrá ni igualdad ni libertad. El uso de la fuerza para lograr la igualdad destruirá la libertad, y la fuerza, introducida con buenos propósitos, acabará en manos de personas que la utilizan para promover sus propios intereses. En cambio, una sociedad que antepone la libertad acabará, como feliz subproducto, con una mayor libertad y una mayor igualdad».

_____

«Hay cuatro formas de gastar el dinero. Puedes gastar tu propio dinero en ti mismo. Cuando haces eso, por qué entonces realmente vigilas lo que estás haciendo, y tratas de obtener lo máximo por tu dinero. Entonces puedes gastar tu propio dinero en otra persona. Por ejemplo, compro un regalo de cumpleaños para alguien. Entonces no tengo tanto cuidado con el contenido del regalo, pero sí con el costo. Entonces, puedo gastar el dinero de otra persona en mí mismo. Y si me gasto el dinero de otro en mí mismo, ¡seguro que voy a comer bien! Por último, puedo gastar el dinero de otra persona en otra persona. Y si gasto el dinero de otra persona en otra persona, no me preocupa cuánto es, y no me preocupa lo que obtengo. Y eso es el gobierno. Y eso supone cerca del 40% de nuestra renta nacional».

_____

«Si un recorte de impuestos aumenta los ingresos del gobierno, no has recortado los impuestos lo suficiente».

_____

Existe una enorme inercia -una tiranía del statu quo- en los acuerdos privados y, especialmente, en los gubernamentales. Sólo una crisis -real o percibida- produce un cambio real. Cuando se produce esa crisis, las medidas que se adoptan dependen de las ideas que se tienen. Esa es, en mi opinión, nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable.

_____

«Para el hombre libre, el país es el conjunto de individuos que lo componen, no algo por encima de ellos. Está orgulloso de una herencia común y es leal a las tradiciones comunes. Pero considera al gobierno como un medio, un instrumento, ni un otorgador de favores y regalos, ni un amo o un dios al que hay que adorar y servir ciegamente».

_____

«La preservación de la libertad es la razón protectora para limitar y descentralizar el poder gubernamental. Pero también hay una razón constructiva. Los grandes avances de la civilización, ya sea en la arquitectura o en la pintura, en la ciencia o en la literatura, en la industria o en la agricultura, nunca han provenido de un gobierno centralizado. … El gobierno nunca puede duplicar la variedad y diversidad de la acción individual».

_____

«Debido a que vivimos en una sociedad ampliamente libre, tendemos a olvidar lo limitado que es el lapso de tiempo y la parte del globo en la que ha habido algo parecido a la libertad política: el estado típico de la humanidad es la tiranía, la servidumbre y la miseria. El siglo XIX y los primeros años del siglo XX en el mundo occidental destacan como excepciones sorprendentes a la tendencia general del desarrollo histórico. La libertad política en este caso llegó claramente junto con el libre mercado y el desarrollo de las instituciones capitalistas. También lo hizo la libertad política en la edad de oro de Grecia y en los primeros tiempos de la era romana».

_____

«La libertad política significa la ausencia de coerción de un hombre por parte de sus semejantes. La amenaza fundamental para la libertad es el poder de coacción, ya sea en manos de un monarca, un dictador, una oligarquía o una mayoría momentánea. La preservación de la libertad requiere la eliminación de tal concentración de poder en la mayor medida posible y la dispersión y distribución de cualquier poder que no pueda ser eliminado: un sistema de controles y equilibrios».

_____

«La Gran Depresión en los Estados Unidos, lejos de ser un signo de la inestabilidad inherente al sistema de la empresa privada, es un testimonio de cuánto daño pueden hacer los errores de unos pocos hombres cuando ejercen un vasto poder sobre el sistema monetario de un país…[L]a moneda es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los banqueros centrales».

_____

«Los que creemos en la libertad debemos creer también en la libertad de los individuos para cometer sus propios errores. Si un hombre prefiere a sabiendas vivir para el presente, utilizar sus recursos para el disfrute actual, eligiendo deliberadamente una vejez penosa, ¿con qué derecho se lo impedimos? Podemos discutir con él, intentar persuadirle de que se equivoca, pero ¿tenemos derecho a utilizar la coacción para impedirle hacer lo que ha elegido? ¿No existe siempre la posibilidad de que él tenga razón y nosotros estemos equivocados? La humildad es la virtud distintiva del creyente en la libertad; la arrogancia, del paternalista».

_____

«El poder concentrado no se vuelve inofensivo por las buenas intenciones de quienes lo crean».

_____

«Hemos oído hablar mucho estos últimos años de cómo el gobierno protege al consumidor. Un problema mucho más urgente es proteger al consumidor del gobierno».