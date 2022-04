Ho Chi Minh, líder de los comunistas durante su lucha por la independencia de Vietnam, es a la vez una de las figuras más importantes y enigmáticas del siglo XX.

Tuvo muchos nombres diferentes

La información directa sobre Ho Chi Minh puede ser difícil de conseguir, pero parte de la razón por la que sigue siendo un personaje tan esquivo es que tuvo varios nombres diferentes. Al nacer, recibió el nombre de Nguyễn Sinh Cung. Siguiendo la tradición confuciana, a los 10 años se cambió por Nguyễn Tất Thành (Nguyễn el Cumplido). Durante su estancia en Francia, de 1919 a 1923, se interesó por la política, escribiendo bajo el seudónimo Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn el Patriota), nombre que utilizaría cuando se convirtió en un famoso revolucionario. Durante más de dos décadas, Nguyễn se dedicó a todo tipo de actividades clandestinas y utilizó entre 50 y 200 alias. Finalmente, se decidió por el nombre de Hồ Chí Minh (el que ha sido iluminado). Sus admiradores llegarían a conocerlo como «Tío Ho».

Sus gobernantes franceses fueron brutalmente represivos

Con una Europa aparentemente en constante caos durante gran parte de principios del siglo XX, es fácil para los estadounidenses olvidar lo que ocurría en la lejana colonia francesa de Indochina antes de la guerra de Vietnam. Pero para ciudadanos vietnamitas como Ho Chi Minh, el gobierno colonial francés era imposible de ignorar.

Los franceses comenzaron su conquista de Vietnam en 1858 y consolidaron su dominio sobre la nación en 1885. Aunque a menudo hablaban de «civilizar» Vietnam, no hicieron más que saquearlo. Impusieron impuestos masivos y monopolios gubernamentales. Los terratenientes con conexiones políticas cobraban enormes rentas a los campesinos, cada vez más empobrecidos. Las libertades civiles eran prácticamente inexistentes, y las protestas se respondían a menudo con una violencia despiadada.

En septiembre de 1930, miles de manifestantes marcharon por la carretera hacia la ciudad de Vinh. Los soldados imperiales fueron movilizados para detener el avance, disparando a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Las autoridades francesas fueron tan implacables que incluso enviaron aviones militares para lanzar bombas sobre los manifestantes. Cientos de personas murieron y otras resultaron heridas, mientras que se informó de que 51.000 fueron encarceladas.

Fue este régimen el que Ho Chi Minh luchó por derrocar.

Admiraba los valores occidentales

A pesar de su vehemente oposición al imperialismo francés, Ho Chi Minh sentía un gran respeto por el pueblo francés y por los valores democráticos occidentales. Sorprendió a sus oyentes occidentales cuando abrió un importante discurso citando la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia.

A diferencia de otros líderes revolucionarios, que azuzaban el odio demonizando a sus enemigos extranjeros, Ho adoptó una postura mucho más matizada. Los franceses no eran un pueblo malvado, dijo, pero su gobierno hipócrita ignoraba los principios que profesaban. Era el sistema colonial, argumentaba Ho, lo que hacía que los franceses se comportaran de forma tan brutal con sus súbditos vietnamitas.

Era partidario de una aproximación gradual al socialismo

Ho Chi Minh estaba convencido de que, a largo plazo, el sistema capitalista mundial se derrumbaría. Esta era la teoría marxista estándar de la época. Pero mientras que sus camaradas -sobre todo los de China- recomendaban la toma brusca del gobierno, Ho prefería una transición lenta.

Ho hizo esto por dos razones: En primer lugar, como aprendió de su héroe Vladimir Lenin, una transformación socialista inmediata arruinaría todas las perspectivas de crecimiento económico. Le dijo a un periodista occidental que Vietnam necesitaría una base industrial y agrícola avanzada antes de poder imponer el comunismo pleno, por lo que de momento se mantendría un sistema capitalista regulado.

En segundo lugar, Ho quería presentar una cara moderada ante el Occidente capitalista. Iniciar reformas socialistas a gran escala habría asustado a los estadounidenses (a los que estaba cortejando para obtener apoyo diplomático) y posiblemente les habría animado a intervenir del lado de los franceses.

Las predicciones de Ho se hicieron realidad: una vez que la Unión Soviética y China reconocieron públicamente a Vietnam como aliado socialista, Estados Unidos empezó a considerar la posibilidad de una acción militar.

A Stalin no le gustaba

Fue durante sus cuatro años en Francia cuando un joven Ho Chi Minh se convirtió oficialmente en comunista. Trabajó incansablemente escribiendo artículos que criticaban al Occidente capitalista y participó en varias organizaciones internacionales creadas por la Unión Soviética. Como recordaba un antiguo colega, en 1923 Ho era un «estalinista comprometido».

Irónicamente, el propio Josef Stalin sentía poco respeto por su camarada vietnamita. Ponía en duda la devoción de Ho por el comunismo internacional, temiendo que Ho fuera en realidad un simple nacionalista. La preocupación de Stalin se amplió cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Ho intentó establecer buenas relaciones con Estados Unidos.

Cuando Ho llegó a Moscú en misión diplomática en 1950, Stalin le trató con un abierto desprecio. Una anécdota humorística resume muy bien su relación: Ho, aparentemente lleno de admiración por el dictador asesino, le pidió a Stalin que le autografiara una revista soviética. Stalin cedió, pero más tarde se arrepintió y le ordenó a sus guardaespaldas que se lo robaran discretamente.

Dijo que no aprobaba la violencia, pero…

Quizá lo que más distinguía a Ho Chi Minh de sus contemporáneos socialistas era su aversión al derramamiento de sangre. Siempre que era posible, intentaba encontrar una alternativa pacífica a la violencia. Ho se esforzó por ser lo más conciliador posible con los franceses, que en 1946 intentaron reafirmar su autoridad tras su expulsión de Vietnam por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la mayoría de sus compatriotas querían luchar, Ho se dio cuenta de que sus fuerzas estaban lamentablemente mal preparadas para combatir a un enemigo occidental bien entrenado y equipado. Con la esperanza de llegar a un acuerdo con los franceses en el que se concediera autonomía a Vietnam, Ho prometió que serían recibidos como amigos pero no como conquistadores.

Desgraciadamente, una solución pacífica no era posible. Vietnam tuvo que lograr la independencia a través de una guerra que causaría cientos de miles de muertos.

Aunque Ho trató de evitar la guerra, no era un pacifista. Estaba más que dispuesto a utilizar la violencia para promover sus fines políticos. Durante la revolución de agosto de 1945, por ejemplo, varios periodistas y políticos no comunistas fueron detenidos y ejecutados por las fuerzas de la coalición comunista «Vietminh», aparentemente con la aprobación tácita de Ho. Se producirían más purgas políticas en todo el país.

Está claro que Ho no se deleitaba con la violencia, pero la consideraba necesaria. Cuando un oponente político fue asesinado en Saigón, «Ho derramó una breve lágrima por el ‘gran patriota’, pero luego añadió: ‘Todos los que no sigan la línea que he establecido serán aplastados'».

Y serán aplastados. El Vietminh empleó tácticas de tierra quemada en todo el campo en un esfuerzo por asegurar la lealtad del pueblo vietnamita. Los europeos fueron atacados y maltratados. Cualquiera que se considerara que se asociaba con los franceses era ejecutado.

En 1953, el Vietminh comenzó a expropiar tierras a los terratenientes. Si se les acusaba de prácticas tiránicas, los terratenientes eran juzgados en un tribunal canguro y podían ser ejecutados inmediatamente si eran declarados culpables. Miles de personas fueron asesinadas durante este reinado de terror. Aunque no condenó públicamente estas acciones, Ho intentó moderar a sus colegas más sanguinarios entre bastidores, animándoles a utilizar el adoctrinamiento en lugar de las armas.

Entonces, ¿por qué, si Ho Chi Minh era tan reacio a la violencia, condonó tanta de su propio gobierno? Algunos de sus apologistas han señalado que, sencillamente, no era tan poderoso como, por ejemplo, Stalin o Mao dentro de sus respectivos países y que, por tanto, no habría podido detener la violencia generalizada provocada por el régimen del Vietminh aunque hubiese querido.

Pero la explicación más probable es que Ho creía que establecer el futuro Estado socialista merecía el costo moral de exterminar a miles de inocentes, por muy lamentable que fuera. En su biografía, William J. Duiker caracterizó la mentalidad de Ho de esta manera:

Tal vez lo más que pueda decirse es que Ho Chi Minh se había convertido en un prisionero de su propia creación, una mosca en el ámbar, incapaz, en su estado de influencia decreciente, de escapar a la lógica inexorable de un sistema que sacrificaba el destino de los individuos a la «moral superior» del plan maestro.

En otras palabras, a pesar de sus mejores intenciones, Ho nunca podría haber evitado la violencia que el socialismo inevitablemente trae consigo. La decisión de perseguir el socialismo es siempre la decisión de matar.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org