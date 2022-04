Sevilla (España), 2 abr (EFE).- El Partido Popular (PP) se apiñó este sábado en torno a un nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, para cerrar la grave crisis interna, recuperar la estabilidad y enderezar el rumbo hacia el objetivo de ganar las elecciones y gobernar.

Fue elegido hoy presidente nacional del PP prácticamente por unanimidad como candidato único a suceder a Pablo Casado, quien había perdido los apoyos internos a causa de un duro enfrentamiento con la presidente regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien goza de una proyección nacional creciente.

Núñez Feijóo obtuvo 98,35 % de los 2.633 votos válidos emitidos por los compromisarios asistentes a un congreso extraordinario celebrado en Sevilla.

También recibió el espaldarazo de los dirigentes del PP Europeo Donald Tusk, Manfred Weber y Margaritis Schinas, que elogiaron el proyecto «sólido» del partido con Núñez Feijóo, «un líder respetado y aclamado», según coincidieron.

Pragmático y moderado

Con fama de pragmático y moderado, incluso más centrista que conservador, Núñez Feijóo se presentó respaldado por los militantes de base, los altos cargos y los barones del PP. Y con el aval de una experiencia amplia de gestión en la región autónoma de Galicia, de la que es presidente desde 2009, y donde ha ganado cuatro elecciones con mayoría absoluta consecutivamente.

Sin embargo, «moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento», matizó. Por eso, no lo van a «intimidar» ni con presiones ni con descalificaciones ni con propaganda, advirtió tras ser elegido.

Aseguró que sale «a ganar» porque ve «hambre de cambio» político, y no a esperar a que caiga el Gobierno por su propia ineficacia.

Su proyecto, dijo, es de entendimiento interno, dentro de su partido, y entre los españoles para un país «de todos», lejos de polémicas «forzadas» y estériles que dividen a la ciudadanía, comentó en alusión al Gobierno, formado por una coalición de izquierdas.

Ofreció una alternativa basada en la Constitución, la unidad y la soberanía de España, que sí baje los impuestos y defienda, al tiempo los servicios públicos.

Cargó contra el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, por pasar a apoyar unilateralmente la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental (antigua provincia española), y argumentó que la política exterior «no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles».

Recuperar votantes para gobernar

El nombre de Núñez Feijóo ya sonó con fuerza en julio de 2018 para suceder a Mariano Rajoy, pero finalmente no se decidió a competir por el puesto con otros candidatos; el PP eligió entonces a Pablo Casado, que no consiguió gobernar.

Con la vista puesta en los comicios generales de 2023, queda por saber cuál será su estrategia de oposición al gobierno de Sánchez en un ambiente político polarizado, con una inflación desbocada (9,8 % interanual) y costes elevados de producción que amenazan con frenar la necesaria recuperación poscovid.

«Ganar», «gobernar» y «unidad» son palabras repetidas por Núñez Feijóo para recuperar buena parte de los votantes perdidos por el PP en las elecciones de 2019, cuando muchos de esos electores decidieron apoyar al partido Vox.

De entrada, Núñez Feijóo parte con la desventaja de no ser diputado nacional ni senador para poder confrontar con Sánchez en los debates parlamentarios.

La ficha para confrontar a Sánchez

En estas circunstancias, ha confiado en la actual portavoz en el Congreso, Concepción ‘Cuca’ Gamarra, para que sea la secretaria general del PP, es decir, la «número 2».

Es una política experimentada procedente de la anterior dirección del partido, encargada durante las últimas semanas de debatir con Sánchez. Hoy, presentó al PP como un partido de centro, que abre puertas y ventanas para recibir a españoles de «derecha, izquierdas y centro».

Gamarra sucede a Teodoro García Egea, quien dimitió a finales de febrero entre acusaciones cruzadas sobre un supuesto intento de la dirección del partido de espiar a Díaz Ayuso y su familia, así como sospechas de corrupción relacionadas con un contrato de suministro de mascarillas adjudicado por el departamento de Sanidad de la región de Madrid.

El PP se sumió rápidamente en una crisis profunda, que amenazaba con fracturarlo definitivamente, mientras Pablo Casado era cada vez más cuestionado.

Finalmente se acordó que el partido eligiera un nuevo líder en un congreso extraordinario. Casado decidió no presentarse y anunció este viernes que deja la política activa.