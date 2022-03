«¿Por qué se habla siempre de capitalismo y no de economía de mercado? La mera mención de la palabra capitalismo echa para atrás a mucha gente».

Es una pregunta crítica que me han hecho a menudo. En primer lugar: sí, es cierto.

Para mucha gente, el «capitalismo» suena mal, probablemente en todo el mundo. Así es, sin duda, en los 14 países en los que encargué a Ipsos MORI una encuesta sobre las actitudes hacia el capitalismo. La encuesta demostró que el apoyo al capitalismo aumenta significativamente en todas partes si se evita mencionar la irritante palabra en sí y se enmarcan las preguntas para describir lo que significa el capitalismo utilizando otras palabras. Esto no fue una sorpresa; era exactamente lo que esperaba. Pero lo que es mucho más interesante es que en nueve de los 14 países encuestados no había una mayoría a favor del capitalismo ni siquiera cuando la palabra no se utilizaba en las preguntas. En la mayoría de los países, las opiniones anticapitalistas suscitaron más apoyo que las procapitalistas, incluso cuando se evitó utilizar la propia palabra.

¿Pero no sería más prudente prescindir de la palabra si irrita a tanta gente? La economista Deirdre McCloskey, por quien siento gran estima, sugirió hace años que se utilizara el término «innovación» como alternativa porque describe mejor lo que significa realmente el «capitalismo». No se ha puesto de moda. Es difícil, casi imposible, introducir un término completamente nuevo en el debate público. Al fin y al cabo, el 99.99 % de la gente ni siquiera sabe lo que significa una palabra tan nueva.

En algunos países, la gente prefiere hablar de «economía de mercado». En Alemania, a menudo se oye hablar de «economía social de mercado». Sin embargo, el significado del término ha evolucionado desde que fue popularizado originalmente por Ludwig Erhard, el Ministro de Economía alemán de la época (1949-1963). Para Erhard, «economía social de mercado» no significaba —como se interpreta hoy— una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Cuanto más libre fuera la economía, estaba convencido Erhard, más social sería. A finales de la década de 1940, la fórmula de la «economía social de mercado» sirvió sobre todo para hacer aceptable a los alemanes la vuelta al sistema económico capitalista, que no era en absoluto una conclusión inevitable en aquel momento. Al fin y al cabo, los nacionalsocialistas habían utilizado una fuerte retórica anticapitalista y los aspectos «sociales» ya se destacaban mucho en Alemania en aquella época.

En contraste con su significado moderno, Erhard consideraba la economía de mercado como «social», independientemente de los esfuerzos posteriores de redistribución, de los que era escéptico. Cuanto más exitosa fuera la política económica, más superflua sería la política social en el sentido tradicional.

Sin embargo, el término «economía social de mercado» hace tiempo que fue usurpado por sus opositores. Hoy, todo el mundo en Alemania está (aparentemente) a favor de la «economía social de mercado». Incluso los representantes del partido anticapitalista de extrema izquierda, Die Linke, se declaran a favor. Por eso prefiero hablar de capitalismo, aunque quizá un término como «economía empresarial» capte mejor la esencia de lo que quiero decir con «capitalismo».

Si un término tiene connotaciones negativas, no tiene sentido concentrarse exclusivamente en cambiar la palabra. Al contrario. Los que evitan una palabra porque tienen miedo a las críticas sólo demuestran su inseguridad y debilidad internas. Y no hay la menor razón para sentirse inseguro o débil. Antes de que surgiera el capitalismo, la mayoría de las personas del mundo vivían en la pobreza extrema: en 1820, la tasa era del 90 %. Hoy, ha caído por debajo del 10 por ciento. Lo notable es que en las últimas décadas, el ritmo de disminución de la pobreza se ha acelerado más que en cualquier otro período anterior de la historia de la humanidad. En 1981, la tasa era todavía del 42.7 %; en el año 2000, había descendido al 27.8 % y en 2021 estaba por debajo del 10 %. Con este historial, ningún partidario del capitalismo debería sentir la necesidad de avergonzarse o esconderse.

Con demasiada frecuencia he oído a personas «defender» el capitalismo argumentando: «Sí, el capitalismo no es en absoluto ideal y tiene muchos inconvenientes, pero el resultado final es que sigue siendo mejor que otros sistemas».

¿Por qué tan a la defensiva?

He tenido buenas experiencias siendo ofensivo en defensa del capitalismo. Hablo en eventos en todo el mundo sobre este tema y a menudo llevo mi camiseta «I love capitalism«. Aunque haya muchos jóvenes en el público que tienden a ser anticapitalistas, suelen respetar el hecho de que haya alguien allí que profesa sus opiniones con claridad y no tiene pelos en la lengua. Y si el término provoca a algunos, mucho mejor: ¡porque podemos empezar el debate sobre las ventajas del capitalismo inmediatamente!

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Dr. Rainer Zitelmann es historiador y sociólogo. También es un autor de renombre mundial, un exitoso hombre de negocios e inversionista de bienes raíces.