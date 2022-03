El promedio nacional de la AAA para la gasolina regular sin plomo en los Estados Unidos se sitúa en 3.51 dólares por galón, 1 dólar más que en esta época el año pasado y 1.50 dólares más que el día de las elecciones de 2020. Con una inflación del 7.5 %, a un ritmo más acelerado desde 1982, el presidente Biden siente el calor político.

De ahí la reciente promesa del presidente de «trabajar como el diablo» para bajar los precios de la gasolina para las familias estadounidenses. Esto sigue a la retórica de hace unos meses, en la que Biden culpó a las compañías petroleras y a la OPEP del aumento de los precios y liberó petróleo de la reserva estratégica nacional. Famosamente, el presidente estadounidense en funciones rogó a la familia real saudí que produjera el petróleo que su partido no quería extraer en Norteamérica.

Sin embargo, el ala ecologista del progresismo advierte constantemente, al igual que el Presidente, que el cambio climático es una amenaza inmediata y existencial para nuestra seguridad nacional y económica. Garantizar precios bajos de la gasolina es incompatible con estas afirmaciones. Como sabe cualquier estudiante de economía, aunque sea elemental, cuanto más bajo sea el precio de la gasolina, mayor es la cantidad consumida y más CO2 se emite. Es imposible conciliar el deseo de que los precios de la gasolina sean bajos y la producción de petróleo sea mayor en el extranjero, con el deseo de que las emisiones de carbono sean nulas en un futuro previsible y la reducción de las perforaciones en el país.

There’s no time to waste when it comes to the existential threat of climate change. That’s why I’ve set a bold new goal of cutting U.S. greenhouse gas emissions at least in half by 2030.

— President Biden (@POTUS) April 23, 2021