La Agencia Central de Inteligencia ha estado llevando a cabo en secreto operaciones de vigilancia masiva para recopilar datos sobre los estadounidenses, según una carta recientemente publicada y escrita por el senador Ron Wyden. Ron Wyden (D-Ore.) y Martin Heinrich (D-N.M.).

Wyden y Henrich, ambos miembros del Comité de Inteligencia del Senado, escribieron la carta en abril de 2021 y la carta fue parcialmente desclasificada recientemente.

En la carta, Wyden y Henrich pidieron a la CIA que informara al público sobre el programa de recopilación de datos, pidiendo una total transparencia.

«Esta desclasificación es urgente», escribieron los senadores.

La CIA respondió a las acusaciones en un comunicado publicado por el Wall Street Journal.

«La CIA reconoce y se toma muy en serio nuestra obligación de respetar la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses en el desempeño de nuestra vital misión de seguridad nacional, y lleva a cabo nuestras actividades, incluidas las de recopilación, en cumplimiento de la legislación estadounidense, la Orden Ejecutiva 12333 y nuestras directrices del Fiscal General», dijo Kristi Scott, responsable de privacidad y libertades civiles de la agencia. «La CIA está comprometida con la transparencia en consonancia con nuestra obligación de proteger las fuentes y los métodos de inteligencia».

Las acusaciones de Wyden y Heinrich son graves, pero el alcance del peligro y la gravedad se ven empañados por varios factores, entre ellos el hecho de que la carta está muy redactada.

Así que animo a los lectores a revisar por sí mismos la carta redactada, así como el comunicado de prensa que acompañó a su desclasificación. No obstante, he aquí algunos puntos importantes.

You may not have heard, but the CIA has been running a secret massive surveillance program for some time. pic.twitter.com/WSG9dtBY2V

Como señaló Politico, la CIA «tiene ampliamente prohibido por ley realizar espionaje doméstico», lo que hace que las revelaciones sean preocupantes. Pero, como informa el Wall Street Journal, a veces las agencias de inteligencia han encontrado formas de eludir estas prohibiciones, señalando que «algunos programas de inteligencia de Estados Unidos recogen amplias corrientes de datos de Internet o telefónicos de una manera que puede recoger información sobre los estadounidenses, como cuando alguien se está comunicando con un objetivo de vigilancia que vive en el extranjero».

Esto se conoce como «recolección incidental» y es un tema que los legisladores de ambos partidos han señalado como una violación de las libertades civiles y la privacidad personal.

Varias publicaciones han señalado que la naturaleza de la vigilancia no está realmente clara. Sin embargo, el lenguaje de la carta redactada sugiere que el programa implica una vigilancia no tradicional, señalando que la recopilación de datos se hace en «masa» y utiliza «búsquedas de puerta trasera de los estadounidenses, la misma cuestión que ha generado preocupación bipartidista en el contexto de la FISA».

Como dice la ACLU, esto implica que la agencia de espionaje puede estar «aspirando» grandes cantidades de información «para espiar a los estadounidenses» y almacenarla indefinidamente.

These reports raise serious questions about what information of ours the CIA is vacuuming up in bulk and how the agency exploits that information to spy on Americans.

This invasion of our privacy must stop.

— ACLU (@ACLU) February 11, 2022